Caru' cu vedete: Bogdan Vladau s-a insurat in sfarsit cu Gina; Liviu Varciu a stabilit reguli clare cu iubita sa pana la nasterea fetitei lor; Mirabela Dauer i-a dat "binecuvantarea". Raoul se insoara

Unul dintre ce mai ravniti burlaci din showbiz-ul romanesc a iesit de pe lista barbatilor care ar putea fi cuceriti. Bogdan Vladau a facut luni pasul cel mare. El s-a cununat civil cu Gina Chirila, fotomodelul cu care are o relatie de aproape patru ani. Bogdan Vladau (38 de ani) este de luni sotul Ginei Chirila (24 de ani), iar dovada este cerificatul de casatorie pe care cei doi l-au primit de la Starea Civila dupa ce au spus un "da" cat se poate de hotarat. Fostul "Burlac" a fost dat de gol de prietenii lui, Victor Slav si Aureliu Surulescu, care au publicat la scurt timp dupa cerermonie o imagine de la primarie. "Exista miracole!! Azi Vladau a zis DA!", a scris realizatorul TV pe Facebook. Gina Chirila si Bogdan Vladau sunt impreuna de patru ani si s-au casatorit civil luni, 7 august. Ei au ales sa faca pasul cel mare, in ziua cand tanara isi sarbatoreste ziua de nastere. Mirii au primit sute de mesaje de felicitare pentru noua etapa din viata lor, scrie Click Vedeta TV vrea tot ce e mai bun pentru copilul sau. Liviu Varciu a stabilit reguli clare in ceea priveste venirea pe lume a fetitei sale. Peste aproximativ o luna si jumatate, undeva in jurul datei de 15 septembrie, Liviu Varciu va deveni din nou tata.Cum la prima sa fata nu a avut ocazia sa o vada crescand langa el, de data aceasta situatia s-a schimbat. Vedeta TV locuieste cu iubita sa, care-i va darui tot o fetita, si ambii planuiesc cum sa-si creasca mai bine copila. Artistul s-a pus deja in tema cu o multime de aspecte in ceea ce priveste un nou nascut si a inceput cumparaturile pentru fetita sa. Liviu Varciu a stabilit reguli clare cu iubita sa pana la nasterea micutei, de la care nu vrea sa se abata. "Iti doresti ca sufletul tau, copilul tau, sa aiba tot ce nu ai avut tu cand erai mic. Am o gramada de idei in cap. Am emotii cand vorbesc despre fetita mea", a marturisit actorul, potrivit Libertatea Cantaretul Raoul este pe cale sa se insoare. Dupa o ruptura de ani de zile cu Mirabela Dauer, Raoul si marea artista s-au impacat, ba chiar Mirabela i-a dat, acum cateva zile, "binecuvantarea" sa-si puna pirostriile, dupa ce a cunoscut-o pe viitoarea mireasa. Raoul si Mirabela au cimentat impacarea printr-o serie de concerte care au loc de-a lungul intregii veri, pe litoral. In weekend-ul trecut, cantaretul nu a venit, insa, singur la spectacole, ci insotit de iubita lui, Jaqueline, de profesie fotograf. Raoul i-a prezentat-o pe Jaqueline Mirabelei si... a primit "binecuvantarea" sa se casatoreasca. Ba chiar au facut si poze, toti trei, uniti de acelasi zambet larg."Am luat hotararea sa ne casatorim, nunta va fi, cu siguranta, la anul, dar nu am stabilit inca data exacta", a mai spus Raoul. De altfel, Raoul o prezinta deja prietenilor pe Jaqueline, pe care a cunoscut-o acum un an, cu formula: "Viitoarea mea sotie si mama copiilor mei". Aceleasi surse au precizat ca planurile de nunta sunt destul de avansate, din moment ce a fost ales deja un model de rochie de mireasa. Ar fi vorba de o creatie a unui designer din Craiova, Florin Burescu, noteaza Cancan Desi spuneau in urma cu doar cateva luni ca vor petrece separat vacantele, Lidia Buble si Razvan Simion sunt cat se poate de impreuna vara aceasta. Cei doi nu se afla singuri insa, ci surpriza chiar cu copiii prezentatorului tv, rezultati din mariajul cu fosta sotie, Diana. Daca pana nu demult, matinalul petrecea doar el cu Ianca si Tudor, acum se pare ca nu mai este nicio problema ca cei mici sa o cunoasca mai bine pe iubita tinerica a tatalui lor. Razvan Simion este un tata model, dar si un iubit devotat, care nu-si neglijeaza partenera de viata! Prezentatorul tv si-a dus copiii in vacanta la Budapesta, de unde a inceput sa publice fotografii, dar in aceeasi escapada este si partenera lui, cantareata Lidia Buble. Desi nu apare in imagini alaturi de Ianca si Tudor, cei doi copii ai matinalului, solista a tinut sa le explice fanilor ca se afla la Budapesta, de unde putem trage conluzia ca petrece de zor alaturi de iubitul ei, caruia ii face poze alaturi de micutii rezultati din fostul mariaj cu Diana, informeaza Click Milionarul rus, Roman Abramovici si sotia sa s-au desparti dupa 10 ani de casnicie. Presa internationala scrie ca divortul celor doi ar putea fi cel mai scump din lume. Oligarhul rus Roman Abramovici, in varsta de 50 de ani si Daria Jukova, 36 de ani, fondatoarea unei cunoscute galerii de arta contemporana din Moscova au confirmat oficial despartirea, dupa ce in ultima perioada nu au mai fost vazuti impreuna la evenimente. "Dupa 10 ani petrecuti impreuna, am luat decizia dificila de a ne desparti, dar vom ramane prieteni apropiati, parinti si parteneri in proiectle pe care le-am dezvoltat impreuna. Ne vom creste impreuna cei doi copii. de asemenea, vom continua sa lucram impreuna ca si co-fondatori ai Muzeului de Arta Contemporana Garage din Moscova si a Centrului Cultural New Holland din Sankt Petersburg", au transmis cei doi intr-un comunicat de presa. Daily Mail scrie ca nu se stie inca daca patronul clubului Chelsea Londra si sotia sa au un contract prenuptial, dar in caz contrar, divortul lor ar deveni cel mai scump din lume, conform Libertatea