Caru' cu vedete: Ce spune Anda Adam despre episodul cu porumbul de la Piatra Neamt; Inna spune adevarul despre operatiile sale estetice. "Nu am in plan asa ceva"; Elena Gheorghe, nemachiata si cu abdomenul la vedere la 3 saptamani de la nasterea fetitei sale

Anda Adam (37 de ani) este una dintre cantaretele de la noi care s-a lovit de un public necivilizat la unul dintre spectacolele ei. Cantareata a fost invitata sa cante la Zilele Orasului Piatra Neamt la finele lunii trecute, dar abia acum s-a aflat ca solista a fost pusa in fata unei situatii stanjenitoare. In timpul concertului, pe scena s-a aruncat cu un stiulete, iar artista a fost vizibil deranjata si cat pe ce sa opreasca spectacolul. Anda Adam a experimetat multe in cariera ei de artist si a povestit ca nu a fost prima oara cand a trecut printr-o situatie care ar fi putut sa o puna in pericol. Artista a fost una dintre cantaretele invitate la Zilele Orasului Piatra Neamt si era sa o pateasca din cauza unui grup de tineri rebeli care au confundat cosul de gunoi cvu scena pe care artista isi sustinea constiincioasa recitalul. Contactata de reporterii Prima Tv, Anda Adam a explicat ce s-a intamplat si cum a ajuns porumbul fiert la ea. "Era un grup de pusti, care a aruncat cu porumbul pe scena, dar nu in mine. Le-am atras atentia ca sunt lipsiti de cei sapte ani de acasa. S-a mai intamplat si inca de mai multe ori. Voi credeti ca eu sunt singurul artist din Romania care pateste asa ceva? E mai nasol daca dau cu sticla. La genul asta de concerte in aer liber, oamenii se duc de la pranz si pana intram noi seara la 9.00, ei stau si mananca, un mic, o friptura si au 6-7 beri la activ", a spus artista, scrie Click Se numara printre putinele artiste care nu au ajuns la bisturiu, de dragul aspectului fizic. Inna spune adevarul si confirma faptul ca nu a avut niciodata nevoie de vreo interventie estetica. Vedetele autohtone au luat cu asalt, in ultimii ani, cabinetele chirurgilor esteticieni. Fie au apelat la implanturi cu silicoane, fie la marirea buzelor sau a posteriorului, dar si la "etusarea" colaceilor de pe abdomen. Ei bine, Inna se numara printre artistele care nu au bagat pana acum nici macar un leu in buzunarele esteticienilor. Asta pentru ca bruneta din Constanta a ramas printre ultimii mohicani care nu au investit in imbunatatirea aspectului fizic. Cantareata ce se bucura de un mare renume international nici macar nu are in plan vreo interventie chirugicala de acest gen. Motivul? Inna este multumita de ceea ce i-a daruit "mama natura" si, spune ea, nu are nevoie de vreo schimbare. "Nu am nicio operatie estetica. Nu sunt impotriva lor cata vreme te fac sa te simti mai bine si sunt facute cu masura. Deocamdata, nu am considerat ca este necesar sa fac vreo interventie si nici nu am ceva in plan in perioada urmatoare", a declarat vedeta, potrivit Libertatea Elena Gheorghe face din nou furori in mediul online. Astazi le-a dat tuturor peste nas cu aparitia sa. S-a fotografiat cu abdomenul la vedere, dar si nemachiata. Totul se intampla la trei saptamani de cand a devenit mama pentru a doua oara. In urma cu trei saptamani, Elena Gheorghe a adus-o pe fetita sa pe lume. Astepta ca acest moment sa se intample, mai tarziu, insa micuta le-a facut o surpriza. Vedeta a impresionat cu trupul sau atat pe perioada sarcinii, dar mai ales dupa. Astazi, si-a aratat din nou abdomenul care nu da niciun semn ca acolo ar fi stat fetita sa timp de 9 luni de zile. Este tonifiat, nici urma de semne sau celulita. Cantareata a renuntat si la machiaj, s-a fotografiat langa fiul sau fara pic de produse de machiaj pe fata. Fanii sai s-au aratat foarte incantati de aparitia ei si a lui Nicholas. "Ce draguti sunteti. Nicholas e ajutorul mamei e atat de dulce" a scris o urmaritoare de a sa. Elena Gheorghe s-a nascut pe 30 iulie 1985. Artista s-a casatorit pe data de 1 august 2011 cu trombonistul Cornel Ene, fost membru al formatiei Mandinga. Elena Gheorghe a devenit mama pentru prima data in 2013, noteaza Cancan In ciuda numeroaselor critici pe care le-a primit in ultimul timp cu privire la faptul ca pus cateva kilograme in plus, Rihanna (29 de ani) a distrus prejudecatile si a stralucit intr-o tinuta de carnaval in timpul celui mai important festival din tara sa natala. Cu parul vopsit in culoarea turquoise si imbracata doar cu bikini si sutien decorate cu bijuterii, cantareata a atras toate privirile si a emanat senzualitate, expunandu-si destul de mult formele ferme si apetisante. Potrivit E! News, Rihanna a participat la Crop Over Festival, cel mai important carnaval din Barbados, tara sa de origine. Sarbatoarea incepe in luna mai si se incheie in prima zi de luni a lui august, in Barbados fiind cunoscuta si ca Ziua Kadooment. Festivalul sfarseste intotdeauna cu o parada festiva grandioasa desfasurata in capitala, la Bridgetown, unde fetele sexy danseaza pe ritmuri de muzica de festival, spre deliciul admiratorilor. Decorarea pieselor vestimentare micute si foarte sumare cu ornamente din bijuterii si flori este o traditie si le sporesc fetelor atractivitatea. Rihanna a fost aproape de nerecunoscut imbracata in tinuta de carnaval, dar a fost mandra sa faca asta pentru tara sa, conform Click Gabi Cristea este extrem de precauta si se menajeaza cat poate de mult, dat fiind faptul ca ea va deveni mama peste doar cateva luni. Ei s-au pregatit deja pentru acest moment. Cei doi au fost impreuna la cursuri pentru ingrijirea nou-nascutilor. Au mers la cumparaturi si i-au aranjat camera bebelusei lor, pe care au tapetat-o in culorile roz si alb. In acelasi timp, ei si-au facut timp si pentru o vacanta pe litoral. Inainte insa sa ajunga la mare, viitoarea mamica si-a consultat medicul pe marginea masurilor pe care trebuie sa le ia, pentru a nu avea probleme cu sarcina. Si a ascultat cu sfintenie toate indicatiile doctorului care o monitorizeaza. Astfel, vedeta TV si-a ferit "burtica" de soare si a avut o alimentatie corespunzatoare. Ea a iesit la plaja doar dupa ora 18, a consumat multe fructe si legume si a evitat carnea si alte produse ce ar fi putut fi alterate. Totodata, Gabriela Cristea s-a odihnit cat de mult a putut, mai ales ca in ultimul timp oboseste mult mai repede, dat fiind faptul ca sarcina este avansata. A luat bine in greutate Gabriela Cristea a luat cateva kilograme bune in greutate, chiar in primele luni de sarcina, informeaza Libertatea