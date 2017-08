Caru' cu vedete: Cum arata Gina Pistol in costum de baie, fara pic de Photoshop; Madalin Ionescu se intoarce in televiziune? Ce spune vedeta; In urma cu 20 de ani era cel mai popular prezentator de la ProTv, azi...

Ramona Badescu este, pe buna dreptate, "mama ghinionului" in amor. Si-a pierdut virginitatea la 22 de ani, cu un italian, patron de macelarii, relatie care insa n-a mers, a bifat un divort de un avocat cu titlu de conte, iar recent a expirat si povestea de dragoste cu Narcis Godeanu. Ramona Badescu (48 de ani) se indragostise lulea, anul trecut, de avocatul Narcis Godeanu (42 de ani), vestit in lumea mondena ca ranise inimile mai multor domnite. Mai mult, Ramona avea o relatie apropiata cu fiul acestuia din alta relatie, dovada stand si fotografiile din 29 noiembrie, de la petrecerea cu staif cu ocazia zilei ei de nastere, scrie Click. Actorul Mihai Rait Dragomir este cunoscut publicului datorita personajului Dorel pe care il interpreteaza in serialul de mare succes "Las Fierbinti", de la Pro TV. Artistul, care a participat si la emisiunea "Vocea Romaniei", unde a facut parte din echipa Loredanei Groza, s-a asezat la casa lui in urma cu cateva luni. Cancan va prezinta primele imagini cu "Dorel" si sotia lui dupa cununia civila, in febra pregatirilor de nunta. Mihai si iubita lui, Ana Maria, au spus un "DA" hotarat la starea civila, unde le-au fost alaturi parintii, fratii, bunicii, dar si cei mai apropiati prieteni, iar nasii au fost chiar Mihai Bobonete si sotia sa, Catalina.Gina Pistol, care a avut o relatie amoroasa cu Alin Cocos, este considerata una dintre cele mai senzuale blonde din showbiz-ul romanesc. De-a lungul anilor, vedeta a facut furori cu aparitiile ei incendiare. Gina Pistol, care a slabit in ultima perioada de timp, este posesoarea unui trup cu forme de invidiat. Senzuala vedeta si-a afisat formele in costum de baie la malul marii, intr-o sedinta foto ad-hoc, informeaza Libertatea. Madalin Ionescu are deja doua luni de cand a renuntat la televiziune pentru a-si creste copiii, iar fanii ii simt lipsa din plin. Nu e de mirare, asadar, ca au inceput sa umble zvonuri ca fosta vedeta de la Kanal D s-ar intoarce pe micile ecrane. Fanii ii duc dorul, dar Madalin Ionescu pare sa se bucure fara rezerve de noua libertate. Fostul prezentator al emisiunii WowBiz de la Kanal D isi dedica in totalitate timpul micutei Petra (3 luni), asa cum a promis atunci cand si-a dat demisia. El nu poate ramane insa indiferent la zvonurile ca s-ar intoarce in televiziune, carora a ales sa le raspunda in cel mai simpatic mod cu putinta, potrivit Click. Fostul jurnalist merge linistit pe strada si nu iese cu absolut nimic in evidenta. Ii place, clar, sa stea "la cutie". In timpul liber, Mihai Tatulici adora sa joace golf. Si sa lucreze, bineinteles, la cartea de memorii. Nu se forteaza deloc si se odihneste dupa ce si-a dedicat mare parte din viata presei. De care a ramas, insa, apropiat. Mihai Tatulici are cateva companii lansate in domeniul media. La revista "Privirea" a detinut majoritatea impreuna cu sotia lui. La fel si in cazul firmei de productie cinematografica N&T Trading. A investit bani intr-o firma de comert cu produse zaharoase (MCM Network) si a avut o asociere cu trustul PRO in firma Mediafest, anunta Cancan