Caru' cu vedete: Mihaela Radulescu nu reuseste sa-i intre deloc in gratii Iuliei Albu; Ramona Badescu s-a despartit de iubit; Primul milionar post-decembrist, Georgica "Electro Center", a ajuns dator vandut

O fi ea diva la Monaco, dar pentru Iulia Albu este doar o alta vedeta care calca stramb de fiecare data cand deschide sifonierul. Mihaela Radulescu face ce face si este cap de afis pe lista celor prost imbracate. Degeaba inceraca prezentatoarea Pro Tv tinute elegante sau combina piese sport cu cizme si caciula, caci se pare ca o da in bara, oricum s-ar imbraca. Accesoriile de vreme geroasa nu prea au ce cauta in peisajul unei zile toride de vara, iar acest lucru il vede tot mai des si Iulia Albu la vedetele autohtone, care prefera cizmele asortate cu rochite sau pantaloni scurti. Dupa Lidia Buble, a venit randul Mihaelei Radulescu sa fie criticata de celebrul fashion-editor. Diva de Monaco nu a fost deloc menajata de Iulia Albu, care a pus artileria grea pe ea. Jurata "Romanii au talent" nu este singura vedeta care se incumeta sa poarte cizme, informeaza Click Aceasta a anunat recent ca se dedica mai mult proiectelor profesionale decat celor personale si a facut o declaratie surprinzatoare. Invitata in emisiunea lui Pepe, "Gaska mare" de la Antena 1, Ramona Badescu a dezvaluit printre altele ca" este singura. "Sunt singura acum! Ma dedic in totalitate proiectelor mele profesionale si familiei! Pentru mine iubirea, in acest moment, este un capitol inchis", a dezvaluit actrita si prezentatoarea TV. Ramona Badescu a fost intotdeauna discreta in ceea ce priveste viata sa personala. Anul trecut insa s-a afisat oficial la petrecerea de ziua ei de nastere, pe 29 noiembrie, la bratul primului barbat roman din viata ei. Din motive numai de ei stiute, drumurile lor s-au despartit."Lucrurile incep si se termina! Intotdeauna am fost o persoana discreta in privinta vietii personale. Eu nu vreau sa vand subiecte despre viata mea personala! Nu am facut-o niciodata.", a marturisit Ramona Badescu, potrivit Libertatea Hotelul milionarului George Padure a fost scos la vanzare de banca pentru 5.200.000 de euro, proprietatea fiind executata silit in contul unor datorii. In 2015, atunci cand a cumparat Best Western Plus Expocenter, fostul primar al Sectorului 1, care isi promova afacerea Gepa Electro Center, la inceputul anilor '90, sub sloganul "Un pic mai bine pentru dumneavoastra!", a imprumutat de la banca 1,5 milioane de euro pentru a-l moderniza si a platit pentru el aproape 2,5 milioane euro. Anul trecut, in momentul in care a candidat la Primaria Sectorului 1, George Padure si-a depus declaratia de avere. Potrivit acesteia, are o casa de 124 de metri patrati in Bucuresti (dobandita in 1999), o alta, de 142 de metri patrati, in Belgia (din 2012) si un apartament de 79,5 de metri patrati in Constanta, cumparat in 2006, noteaza Cancan Se apropie toamna, asa ca la Antena 1 se intoarce show-ul transformarilor, "Te cunosc de undeva", cu cel de-al 12-lea sezon. Totusi, cea mai spectaculoasa transformare o vom vedea nu la concurenti, ci la masa juriului. Ozana Barabancea e alt om de cand a slabit. Ozana Barabancea (47 de ani) culege acum roadele operatiei de micsorare a stomacului, interventie pe care a facut-o in preajma datei de 20 iunie, la o clinica din Bucuresti. Soprana s-a schimbat radical, iar acesta e de-abia inceputul, asa ca ne-a povestit, cu bucurie, despre planurile ei personale si profesionale. "In aceasta toamna incepe un binemeritat si mult asteptat sezon al emisiunii "Te cunosc de undeva!". Si da, am avut o vacanta de vara in care am impletit utilul cu placutul. Acum aproape doua luni am facut o operatie si ma simt foarte bine. Incep sa ma obisnuiesc", conform Click Pe 26 august, trupa Iris, asa cum o stim cu totii, se va rupe in doua. Primit cu bratele deschise inapoi in formatie, odata cu expirarea intelegerii contractuale dintre el si grup, Minculescu pleaca racolandu-i si pe Valter Popa si Doru Borobeica. "Am incercat din rasputeri sa tin impreuna aceasta formula, insa nu a existatintelegere. Minculescu a creat dezbinarea", spune mahnit Nelu Dumitrescu, cel care infiintat trupa si va continua istoria ei."Boala prin care am trecut m-a tinut departe de scena, dupa cum bine stiti, insa la revenire am gasit trupa impartita. Singurul din formatie care a ramas alaturi de mine a fost Relu Marin. Cristi, Valter si Boro au ales sa paraseasca Iris", adauga Nelu, care, aproape un an, dupa operatiile pe care le-a suportat si dupa perioada de refacere, a fost inlocuit in grup cu brio de fiul acestuia, Cristi Dumitrescu, scrie Libertatea