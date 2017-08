Caru' cu vedete: Andreea Tonciu a incins internetul cu ultima fotografie postata; Raluca Badulescu, aparitie spectaculoasa la plaja; Gabriela Cristea si Tavi Clonda au parasit, de urgenta, litoralul

Pana si la plaja vedetele trebuie sa iasa in evidenta, iar cu asa arsenal nu au cum sa dea gres. Cele mai sexy dive din showbiz ne-au aratat cum se distreaza la scaldat. Delia (35 de ani) a stat toata vara la piscina de acasa, oaza de relaxare fiind pe acoperisul blocului din Nordul Capitalei, in care solista detine un penthouse de 1,4 milioane de euro. Delia nu se balaceste singura, ci alaturi de un ratoi imens. Tot cu animalute gonflabile s-au distrat si Loredana Chivu (27 de ani), dar si simpatica Irina Columbeanu (10 ani), la piscine de fite din Bucuresti sau de la mare, noteaza Click.



Andreea Tonciu si-a surprins prietenii virtuali in cursul zilei de vineri. Vedeta a postat pe contul personal de socializare o fotografie incendiara, care a strans sute de aprecieri in doar cateva minute. Bruneta apare fotografiata si machiata, dar bustul generos a atras, imediat, atentia. "Frumoaso!", i-a scris unul dintre fani. Vedeta arata foarte bine desi a devenit mamica in urma cu aproximativ un an. Andreea Tonciu este casatorita cu Daniel Niculescu si au impreuna o fetita. Rebecca a implinit, recent, un an, si a inceput, deja, sa mearga pe jos, informeaza Cancan. Raluca Badulescu, aparitie spectaculoasa la plaja, in Ibiza. Vedeta a purtat un costum de baie dintr-o singura piesa, peste care si-a pus o rochie neagra din dantela. Turbanul de pe cap a fost accesoriul de baza, iar blonda a primit numai laude din partea celor care o cunosc. "Esti superba", "Este unul dintre cele mai tari look-uri pe care le-am vazut vara asta", "Woow. Cea mai tare aparitie", sunt cateva dintre comentariile fanilor de pe contul de socializare, potrivit Libertatea.



N-am glumit cand v-am spus ca Pepe e familist convins si ca munceste pe branci pentru sotia si fiicele lui. Asa ca, tot la ele s-a gandit cand a decis sa-si deschida o gradinita privata, afacere de care se va ocupa, in totalitate, jumatatea lui, Raluca. Vedeta Antenei 1 ne-a aratat ce frumos a amenajat interioarele pentru micuti. S-a miscat repede. In primavara a cumparat, cu credit, vila socrului sau, la pretul de 450.000, iar luna viitoare va deschide portile afacerii pe care a "adapostit-o" acolo, relateaza Click Tavi Clonda si Gabriela Cristea au fost plecat intr-o mini-vacanta pe litoral, insa au revenit, de urgenta, la Bucuresti pentru a face ultimele pregatiri la camera fetitei lor, care urmeaza sa vina pe lume la inceputul lunii octombrie. Tavi Clonda si Gabriela Cristea au zugravit camera micutei intr-o culoare foarte calda, iar sotul prezentatoarei TV se ocupa, in prezent, de decoratiunile interioare. "Pregatiri pentru printesa...", a scris Tavi Clonda pe retelele de socializare, precizeaza Cancan.