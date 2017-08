Caru' cu vedete: Busu, proiect nou in tv! Ce emisiune va prezenta si unde; Ce a aparut pe pagina personala de Facebook a Denisei Raducu la trei saptamani dupa ce a murit; Jennifer Lawrence a pozat nud

Andreea Balan este una dintre cele mai sexy cantarete autohtone si nu de putine ori a fost surprinsa in ipostaze provocatoare, lasand sa se vada uneori mai mult decat ar trebui. Artista surprinde din nou insa, de aceasta data cu un nou look. Bretonul este cel mai nou "accesoriu" al vedetei si a schimbat-o radical. Nu este insa unul permanent, ci doar provizoriu, pentru o sedinta foto, care insa i-a luat prin surprindere pe fanii cantaretei, informeaza Click. Denisa Raducu a pierdut lupta cu viata in urma cu trei saptamani, din cauza unei boli necrutatoare. Familia vrea, totusi, ca amintirea ei sa ramana vie pentru fani. Recent, pe contul personal de socializare ar regretatei artiste, de care se ocupa acum o echipa, a fost postata o fotografie emotionanta, care a adunat, intr-un timp record, mii de aprecieri. Denisa Raducu apare alaturi de un bebelus, iar poza este insotita de un mesaj sfasietor: "Trei saptamani fara ingerasul nostru". Cantareata isi dorea enorm sa-si intemeieze o familie si sa aiba copii, potrivit Cancan. Jennifer Lawrence a renuntat la inhibitii si a pozat nud pentru o revista celebra. Actrita in varsta de 26 de ani, laureata cu premiul Oscar pentru cea mai buna actrita pentru interpretarea din filmul "Silver Linings Playbook", a facut mai multe marturisiri in interviul acordat revistei Vogue. Ea si-a amintit si de momentele care au urmat dupa ce telefonul ei a fost spart de hackeri, iar poze cu ea complet goala au ajuns pe internet. Fara machiaj, dar si fara haine, Jennifer Lawrence a pozat nud pentru celebra revista de moda Vogue, relateaza Libertatea Toata lumea asociaza imaginea lui Florin Busuioc (55 de ani) cu stirile despre vreme de la Pro Tv, dar Busu nu va fi doar atat, ci si gazda unei noi emisiuni pe care trustul se pregateste sa o lanseze curand. Programul pe care il va gazdui prezentatorul de la Meteo este realizat dupa un format international. Potrivit informatiilor Paginademedia.ro, Pro TV a cumparat formatul "I love my country", dupa care va fi realizat show-ul prezentat de Busu. La Pro TV, noua emisiune va rula pe post cu numele "Romania, Jos palaria", scrie Click. Oana Lis vrea sa slabeasca si sa aiba o silueta de invidiat. Sotia fostului primar al Capitalei urmeaza o dieta stricta si s-a apucat de sport. Vedeta a tinut sa precizeze ca a renuntat sa mai manance carne in exces. Zilele trecute, ea a marturisit ca a ajuns la spital dupa o partida de sex. "M-am apucat putin de sport si putin de dieta. Cu caldura asta, cu totii nu mai puutem sa mancam gras. Mi-a sczut pofta de mancare si am mai multa grija. Deja sarisem calul si nu mai incapeam in ecranul televizorului. Azi am mancat niste piersici, chefir, cereale si atat. La pranz am inceput sa nu mai mananc carne, decat de 3 ori pe saptamana. M-am apucat sa fac yoga", a declarat Oana Lis la un post de televiziune, citata de Cancan.