Caru' cu vedete: Actor din Game of Thrones: "Nici postasul nu-mi mai vorbeste"; Tom Cruise s-a accidentat in timpul unei cascadorii; Chef Scarlatescu a topit kilogramele ca prin minune, iar acum are mana buna la femei

Celebrul actor Jerome Flynn, care interpreteaza rolul lui Bronn, din serialul "Game of Thrones", a declarat intr-un interviu ca a observat cum incepe sa-i scada popularitatea in viata de zi cu zi de cand a fost difuzat episodul 4. In cadrul acestui episod, Bronn (Jerome Flynn) executa ordinul lui Jamie de a folosi arbaleta uriasa ascunsa intr-un car de lupta pentru a ucide dragonul lui Daenerys Targaryan (Emilia Clarke) le-a atacat convoiul militar. Bronn este unul dintre cele mai populare personaje din serial, potrivit sondajelor, dar nu poate depasi standardele dragonilor lui Daenerys, scrie Click. Chef Catalin Scarlatescu a dovedit pana acum ca e un burlac convins, insa acest lucru nu ii afecteaza in niciun fel incercarile de a-si gasi marea dragoste. Dupa ce a "topit" kilogramele in plus care ii cam dadeau batai de cap, si nici nu ii faceau prea bine din punct de vedere medical, el a revenit in forta! Rezultatele s-au vazut cu ochiul liber, pentru ca slabeste pe zi ce trece si nici succesul printre domnisoare nu s-a lasat mult timp asteptat, informeaza Cancan. M-au ros papucii in Vama. M-am dus la farmacie sa-mi iau plasturi. Doamna farmacista mi-a zis: "Avem si plasturi pentru flictene, doriti?". Cand a zis "flictene" m-am simtit foarte bou, dar m-am tinut tare, nici n-am clipit si am zis: "Exact din astia voiam". Am iesit afara si m-am uitat pe cutie; scria "Plasturi pentru flictene (basici)". Am vrut sa ma-ntorc si sa-i zic: "Eu sunt convins ca domnul Plesu face flictene, ca domnul Cartarescu face flictene, ca domnul Liiceanu face flictene, da' io sunt din Pantelimon, doamna; io fac basici", a scris Dan Teodorescu pe contul de socializare, potrivit Libertatea Tom Cruise (55 de ani) este unul dintre putinii actori de la Hollywood care isi planuieste si executa singur cascadoriile, dar de aceasta data, era s-o pateasca dupa ce un salt peste o cladire nu a iesit cum s-ar fi asteptat. Tom Cruise filmeaza la cel de-al saselea film "Misiune Imposibila" si, chiar si la varsta sa, continua sa isi faca singur cascadoriile. In momentul in care a vrut sa sara de pe niste schele pe o cladire, nu a calculat bine distanta si a fost cat pe ce sa se raneasca mortal, dupa cum precizeaza Daily Mail, citat de Click. Doinita Oancea este una din putinele persoane publice de la noi care se declara ferm in defavoarea interventiilor estice, spunand ca va apela la bisturiu dupa varsta de 50 de ani. Actrita de telenovele a luat atitudine public fata de o "vedeta" care promova serviciile unei clinici de infrumusetare pe retelele de socializare! Doinita nu a vrut sa sa faca rau cuiva prin criticile pe care le-a adus, ci sa traga un semnal de alarma asupra fenomenului ingrijorator al interventiilor estetice fara un motiv intemeiat. Din acet motiv, a ascuns identitatea persoanei care a postat mesajul original, anunta Cancan