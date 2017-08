Caru' cu vedete: Fata lui Boureanu recunoaste: "Nu am vorbit cu tata de cand a iesit din inchisoare"; Bianca Dragusanu si Victor Slav petrec romantic departe de ochii curiosilor. Prima vacanta de vara fara Sofia Natalia; Ce a putut sa faca mirele Bogdan in ziua cununiei cu ravasitoarea fiica a lui Adriean Videanu

Problemele din familia lui Cristian Boureanu (44 de ani) sunt departe de a fi istorie! Cand a fost eliberat din inchisoare, fostul politician a dat de inteles ca relatia dintre el si fiica lui Ioana ar fi pe un fagas normal. Iata ca e contrazis chiar de Ioana, care il acuza, in exclusivitate pentru Click. ca a mintit. "A fost greu! Multumesc Laurei, care a fost alaturi de mine, familiei mele, fratelui, Ioanei si tatalui. Multumesc domnului avocat! O experienta grea, cel mai greu este sa fii departe de familie￯, a declarat Cristian Boureanu, in momentul in care a fost eliberat, dupa doua luni de arest preventiv. Intrebat cine-l asteapta acasa, fostul politician a mentionat-o si pe fiica lui, Ioana, cu care s-ar fi impacat dupa scandalul din septembrie anul trecut. Mai mult, si el, si iubita lui Laura, povesteau ca Ioana s-ar fi mutat definitiv in apartamentul politicianului si ca nici nu vrea sa mai auda de mama ei, care o tine din scurt, noteaza Click . Bianca Dragusanu si partenerul ei de viata, Victor Slav, petrec prima lor vacanta de vara in doi de cand au devenit parinti. Bianca Dragusanu si Victor Slav au prima lor perioada de respiro dupa ce au devenit parinti. Vedeta si partenerul ei de viata au impreuna o fetita adorabila, pe nume Sofia Natalia, dupa care sunt topiti si careia ii acorda toata atentia lor. Bianca si Victor au plecat in prima vacanta de vara de cand a venit pe lume fiica lor, in septembrie anul trecut. Dupa ce au fost cu micuta in Turcia, iar de curand au avut si o minivacanta pe litoralul romanesc, acum Bianca si Victor au parte de un sejur romantic, doar pentru ei, in care sa se bucure din plin unul de prezenta celuilalt. "Sunt in vacanta in Antalya. Sofia nu este cu noi", a declarat Bianca Dragusanu pentru Libertatea. De altfel, Antalya este unul dintre locurile preferate ale cuplului. Cei doi au mers in mai multe randuri acolo, atat singuri, inainte de a deveni parinti, cat si cu micuta lor, dupa ce aceasta a venit pe lume, potrivit Liberatea Momente placute dar si cu mici situatii tensionate la cununia civila a fiicei milionarilor Adriean si Miorita Videanu, frumoasa si fina Diana. Fost primar general al Capitalei, ministru si deputat in multiple Guverne si Legislaturi, proprietar al unei companii foarte mari, Titanmar, Adriean Videanu este un tip elegant, sarmant, carismatic, un bun vorbitor, pe scurt o prezenta mai mult decat placuta. Familia are doi copiii foarte reusiti, amandoi scoliti in Elvetia. Diana, cea care s-a cununat civil saptamana trecuta este frumoasa frumoasa, fina, bine educata, iar in prezent lucreaza cot la cot cu parintii la compania de marmura. Bogdan se pare ca e norocos tare din moment ce fata frumoasa a bossului a pus ochii pe el din toata firma, iar intr-un timp record el ii conducea Porsche ul nou nout. Mai mult decat atat au si inceput sa iasa impreuna in conditiile in care acesta era casatorit. Norocos tare in conditiile in care nu e cel mai aratos posibil mire din lume, asta neinsemnand evident ca nu are ceva. Ceva de i-a atras atentia unei asemenea fete sigur are. Diana a avut o relatie lunga care s-a terminat tragic, fostul trecand in lumea celor drepti dupa multa suferinta si o boala incurabila, scrie Cancan David Puscas, cunoscut ca fiul Luminitei Anghel, si-a surprins din nou urmaritorii de pe retelele de socializare cu ultima sa fotografie pe care a publicat-o. Dupa ce a marturisit recent ca este bisexual, David Puscas pare sa-si croiasca propria cale in viata, asa cum a si spus de multe ori, chiar daca este criticat. David Puscas a starnit numeroase controverse pe contul sau de Facebook dupa ce s-a fotografiat in lenjerie intima, in timp ce fumeaza. Imaginea a atras numeroase critici din partea internautilor, reprosandu-i ca se expune mai mult decat ar trebui. Unul dintre cele mai rautacioase comentarii: "Ai fi numai bun pentru Pomohaci". Au fost insa si persoane care i-au luat apararea si il apreciaza pentru felul in care doreste sa-si traiasca viata. In imaginile si comentariile anterioare, tanarul si-a asumat o serie de opinii, inclusiv faptul ca este bisexual si militeaza pentru "legalizarea libertatii", dupa cum a afirmat el in descrierea unei fotografii in care apare de gatul unui alt tanar:"Fii mandru de cine esti! Dragostea e dragoste", informeaza Click Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea si sotul ei, muzicianul Tavi Clonda, urmeaza sa devina parinti pentru prima oara. Tavi Clonda a marturisit in exclusivitate pentru Libertatea ca isi ia foarte in serios rolul de viitor tatic. Gabriela Cristea traieste una dintre cele mai frumoase perioade din viata ei. Prezentatoarea de televiziune si partenerul ei de viata, urmeaza sa devina parinti pentru prima oara. Cei doi, care formeaza unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul romanesc, vor avea o fetita. Muzicianul Tavi Clonda, care a fost pana de curand coleg de emisiune cu sotia sa, a dezvaluit, in exclusivitate pentru Libertatea, ca se pregateste asiduu pentru cel mai important rol din viata sa, si anume cel de tatic. Pana la venirea pe lume a fiicei sale si a Gabrielei Cristea, Tavi Clonda are activitate intensa. Muzicianul ne-a marturisit ca a compus un cantec de leagan pentru micuta lui, conform Libertatea