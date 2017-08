​Caru' cu vedete: Ce bomba sexy e sotia solistului care canta melodia "Despacito"; Cauza mortii actorul John Heard din "Singur acasa" a fost elucidata. Ce s-a descoperit la autopsie; El este noul iubit al Adelinei Pestritu

Faima Celor doi solisti care interpreteaza celebra melodie "Despacito", Luis Fonsi si Daddy Yankee, a crescut mai mult ca niciodata dupa ce videoclipul piesei a strans un numar de peste 3 miliarde de vizualizari. Putini stiu insa cum arata partenera lui Luis Fonsi. El si sotia sa, Agueda Lopez, au fost surprinsi de paparazzi pe plaja din Miami si am putea spune ca este una dintre rarele ocazii cand au fost observati impreuna, informeaza Click Dan Capatos se bucura din plin de binemeritata vacanta. Cancan l-a filmat pe litoral in compania familiei. Realizatorul "Xtra Night Show" a dovedit ca este un tata foarte iubitor, fiind foarte atent cu fiul sau. Dan Capatos si familia lui au avut sezlonguri "de lux", am putea spune, pe plaja milionarilor de la Caelia, ei stand foarte aproape de mare. Realizatorul TV a venit la plaja cu un sort bleu, cu stelute de mai multe culori, la un moment dat protejandu-se de soare cu o palarie maro, relateaza Cancan. Potrivit The Hollywood Reporter, anchetatorii au concluzionat, in urma autopsiei, ca actorul a murit subit, pe fondul hipertensiunii si a unei forme de ateroscleroza. Heard a fost gasit mort in camera sa de hotel din Palo Alto, pe 21 iulie. El se refacea dupa o interventie chirurgicala suferita la spate. Anchetatorii au precizat ca operatia la care fusese supus nu a avut legatura cu decesul. John Heard a fost casatorit de trei ori, divortase tot de atatea ori si era tatal a trei copii, scrie Libertatea. Am aflat motivul pentru care frumoasa bruneta pozeaza mereu ca si cum a atins nirvana! Adelina este indragostita de un "taur comunal", dupa cum il numesc cei care i-au facut pana acum bilantul in materie de femei. Supranumit "Fucky", Virgil, spune lumea, are o calitate foarte mare... de a innebuni femeile. La scurt timp dupa ce au aparut detalii despre noua relatie a lui Speak cu una dintre dansatoarele lui, "Libelula", fosta iubita a cantaretului, Adelina Pestritu, s-a gandit ca este cazul sa nu se mai ascunda nici ea cu noul iubit, anunta Click "Sunt niste prieteni de la Timisoara. Ma intreba de apartamentul pe care l-am luat. Si-a luat si un prieten de-al lui apartament. Nu are nicio legatura. Vorbeam pur si simplu despre un apartament. Cat am dat pe el si cum sa faca sa achizitioneze si prietenul lui apartament. Adica i-am spus pretul cu care l-am luat, de unde l-am luat si era o diferenta mare intre cat... Vrea sa-si ia si prietenul lui exact langa", a spus Brigitte Sfat la un post de televiziune, citata de Cancan.