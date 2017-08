Caru' cu vedete: Iubita lui Boureanu se apuca de afaceri cu haine; Cafeneaua deschisa in Constanta de catre Simona Halep nu are niciun client; Giulia, in tandreturi cu un alt barbat

In plin scandal cu fiica rebela, Cristian Boureanu isi vede mai departe de viata in libertate. Fostul deputat isi invata iubita cum sa faca bani, asa ca o ajuta sa puna pe picioare o afacere cu haine. Extrem de creativa, Laura Dinca a facut cateva tinute pe care le comercializeaza sub numele de INFINITY F. In 2016, dupa ce a luat Bacalaureatul, iubita lui Cristi Boureanu visa sa studieze designul la Milano. Iata ca socoteala de acasa nu s-a potrivit cu cea din targ, iar Laura Dinca a ramas la o facultate de management, din tara. Nu este prea incantata de optiunea ei, de aceea se gandeste sa o abandoneze si sa aleaga altceva la toamna, insa iata ca a reusit sa-si puna visul in practica si fara studii. Asadar, ajutata de iubitul ei, Laura urmeaza sa-si puna pe picioare propria afacere cu haine, al caror design este gandit chiar de ea. Brandul se numeste INFINITY F., iar studenta a ales chiar si un slogan extrem de pozitiv pentru afacerea ei "Focus For Fashion Fame Fortune Fun Forever" (n.r.: Concentrata pe moda, faima, avere, distractie pe vecie), potrivit Click Cu o avere de ordinul milioanelor de euro stransa de pe urma tenisului, Simona Halep a decis sa faca investitii la Constanta, orasul ei natal. Din pacate, se pare ca Simona Halep a fost lovita de "blestemul" locului pe care l-a ales pentru a deschide o cafenea. Mai precis, locatia respectiva nu a adus niciodata profit. In luna mai, tenismena a decis sa intre in lumea afacerilor si a deschis o cafenea pe bulevardul Mircea cel Batran din Constanta. Desi zona este una extrem de populata, cu multe baruri si restaurante, cafeneaua deschisa de Simona Halep este ocolita de clienti. Nici macar notorietatea sportivei, nici ofertele pe care fratele ei, Nicu, de altfel si managerul afacerii, si nici macar diversitatea de bauturi si gustari calde nu i-au facut pe constanteni sa-i calce prea des pragul. La mijlocul acestui esec sta se pare un "blestem". Conform locuitorilor din zona, se pare ca orice afacere deschisa in acea locatie a fost sortita falimentului. "Acolo nu a mers niciodata nimic. De cand am inceput sa ies prin oras, sa fie vreo 20 de ani, aici (n.r. locul unde are Halep cafenea) nu au fost clienti", a declarat un constantean, scrie Libertatea Giulia s-a lasat fotografiata in tandreturi cu un alt barbat. Si ca si cum asta nu ar fi fost de ajuns, artista a facut imaginea publica, iar inimioarele nu au lipsit. Probleme in Paradis? Giulia s-a afisat in ipostaze tandre impreuna cu un alt barbat si a facut imaginea publica chiar ea. Vedeta a postat pe pagina personala de Facebook o fotografie in care apare in bratele unui barbat. Imaginea este insotita de o inimioara si numele acestuia. Ca si cum atingerile si inimioara nu ar fi fost suficiente, blonda a marturisit ca au ales ca loc de intalnire si o locatie romantica. La inceputul lunii martie Giulia a vorbit despre despartirea de Vlad Huidu Giulia a postat pe blogul personal un mesaj prin intermediul caruia le povesteste despre felul in care a reusit sa-l tina alaturi de ea pe Vlad Huidu. Artista a marturisit ca familia si prietenii acestuia erau impotriva relatiei lor, dezvaluind momentele dureroase prin care a trecut atunci cand decisesera sa puna punct relatiei lor, noteaza Cancan Leonardo DiCaprio are o noua iubita. Actorul a fost surprins in repetate randuri in compania unei tinere in varsta de 23 de ani, insa de fiecare data incerca sa se ascunda de ochii lumii. Noua lui iubita este un model german, pe numeLorena Rae. Leonardo DiCaprio are o obsesie pentru tinerele modele. Trecutul sau amoros arata o lista plina cu supermodele, cu care a avut relatii mai mult sau mai putin serioase. Si de aceasta data, noua sa cucerire este tot un model frumos, de origine germana. Este vorba de Lorena Rae, o satena cu un trup si chip frumos, care ar cuceri multi barbati, DiCaprio fiind unul dintre ei. Cei doi au fost vazuti recent luand pranzul impreuna in New York. Un martor a spus ca cei doi par a fi impreuna, iar Leonardo DiCaprio a incercat sa se ascunda de ochii curiosilor purtand o sapca. Potrivit unor surse pentru harpersbazaar.com, Leonardo DiCaprio si Rae "sunt prieteni de ceva vreme". Acestia au fost vazuti si in luna mai impreuna, la o petrecere in Monaco, dar si la o petrecere pe yacht in St. Tropez in luna iulie, informeaza Click . Vica Blochina, fosta iubita a antrenorului de fotbal Victor Piturca, a tinut sa spuna lucrurilor pe nume in ceea ce priveste adevarul despre presupusa sa casatorie. In ultima vreme, despre Vica Blochina, care a declarat pentru Libertatea ca se muta definitiv la Moscova, au aparut tot felul de zvonuri cum ca ar urma sa se casatoreasca. "Dragii mei, am vazut in mediul online ca urmeazaa sa ma marit! A fost o surpriza si pentru mine si pentru prietenii mei, care m-au sunat sa ma intrebe de ce n-au primit invitatiile la nunta! Raspunsul a fost simplu: pentru ca nu ma marit! Eu sunt o persoana deschisa si, daca s-ar fi pus problema unei casatorii, as fi fost prima care ar fi anuntat pentru ca este un eveniment special si as fi vrut sa ma bucur alaturi de toti prietenii mei. Deci, repet pentru ca toata lumea sa inteleaga: nu urmeaza nici o nunta cu acel barbat despre care s-a scris! Si se mai impune o precizare-pozele care au insotit articolele respective au fost facute la munte, cind eram in compania celui mai important om din viata mea, fiul meu Edan" , a afirmat Vica Blochina, conform Libertatea