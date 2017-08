Caru' cu Vedete: Am gasit sosia presedintelui Iohannis. Povestea arbitrului Petrisor David. Faptul ca e leit seful statului nu l-a scapat de bataie! ; "Fucky" l-a "ars" si pe stelistul Gabi Enache. "S-a cuplat cu Adelina Pestritu pe banii nostri!"; Monica Gabor se intereseaza de inseminarea in vitro. Se grabeste sa aiba gemeni cu Mr. Pink

Am gasit sosia presedintelui Iohannis! Povestea arbitrului Petrisor David. Faptul ca e leit seful statului nu l-a scapat de bataie! De ce crede ca pe Klaus nu-l musca mingea ca pe "Milica". Spre deosebire de alte familii, unde copiii urmeaza meseriile parintilor lor, in familia arbitrului Petrisor David lucrurile stau exact invers! Poreclit Iohannis, datorita asemanarii cu presedintele Romaniei, "fluierasul" Petrisor David (51 de ani) este un caz aparte in fotbalu"l romanesc, el obtinand licenta de arbitru abia la varsta de 46 de ani, inspirat de cariera fiului sau."L-am insotit pe fiul meu, Cristian David, de cand avea varsta de 10 ani la antrenamentele si meciurile sale de fotbal, iar apoi mai tarziu, cand a impinit varsta de 15 ani, la cursurile scolii de arbitru. La 18 ani, a renuntat la a mai juca fotbal si s-a dedicat in totalitate arbitrajului. I-am fost alaturi incercand sa ii asigur pe langa o pregatire fizica si teoretica cat mai buna si cele mai bune conditii de pregatire si profesori. I-am filmat jocurile importante si am lucrat cu foarte multi fosti mari arbitri, actualmente observatori de arbitri, precum Dan Petrescu, Carol Giurgia, Cornel Fecioru si Florin Chivulete, pe care eu il consider un pedagog excelent si un bun teoretician, scrie Libertatea Aceasta fotografie sigur nu isi va gasi locul in albumul de vacanta al lui Sore (27 de ani). Artista a pozat in costum de baie, dar imaginea este departe de a fi sexy, desi nu contesta nimeni calitatile fizice ale blondinei. Iulia Albu a observat insa ca ceva nu este tocmai in regula la imaginea cu care solista a vrut sa-si dea gata fanii. Iulia Albu nu noteaza doar tinutele vestimentare ale vedetelor, ci si simplele lor aparitii, iar o fotografie publicata recent de Sore nu a fost deloc pe gustul fashion-editorului, care a taxat-o dur pe artisa. Dincolo de peisajul exotic, jurata de la "Bravo, ai stil" a vazut si un detaliu care i-a stricat cantaretei toata imaginea. "Sore fie a fost implantata pana la genunchi in nisip, fie a facut cea mai nefericita poza a tuturor timpurilor, imaginea dand impresia de membre amputate "nesteril". In general, sterilitatea este un element care nu este de dorit intr-o fotografie. Dar, totusi, cine Dumnezeu sa-si fi batut joc de ea in asa hal? #amvazutsipozeproastemaibune", a scris Iulia Albu, potrivit Click Nu doar Cristian Tanase a fost tras in piept de iubitul Adelinei Pestritu, ci si alti fosti sau actuali fotbalisti. Gabriel Enache, Ciprian Marica si Marius Niculae sunt alte nume de pe lista lui Virgil Steblea. Adelina, fosta dansatoare la Ibiza si prezentatoare tv, cunoscuta ca fosta iubita a lui Speak, s-a cuplat, recent, cu Virgil Steblea. Un personaj cu un trecut dubios. Surse au dezvaluit pentru Can Can ca nu doar Cristi Tanase a fost "ars" la bani de cel poreclit "Fucky". Iubitul Adelinei Pestritu a reusit, gratie relatiei cu Gabriel Tamas, sa intre in anturajul fostilor sau actualilor fotbalisti. Carora nu a ezitat sa le promita ca-i ajuta cu anumite lucruri. Gabriel Enache, mijlocasul lui FCSB, a fost, la randul lui, tras in piept de Virgil Steblea. "Fucky" i-a garantat fotbalistului ca ii poate face rost de o masina de tip hibrid, din Germania. Internationalul roman a muscat si i-a dat partenerului fostei lui Speak o suma de bani. Habar nu avea ca o sa ramana cu buza umflata. La fel ca si Cristi Tanase a mers pe incredere.Intr-un final, cand a vazut ca a ramas fara bani si ca nu a intrat in posesia masinii, Gabriel Enache a luat atitudine. Si l-a sunat pe actualul iubit al Adelinei Pestritu. Din nou, acesta a cautat scuze puerile. Cert este ca jucatorul lui FCSB a ramas cu buza umflata. Iar acum, la fel ca si "Dodel", cauta sa-si recupereze paguba.A luat-o inapoi! Oana Garbea, ploiesteanca care si-a "tradus" barbatul cu care are un copil, la o doar o luna dupa ce s-au casatorit, fugind in lume cu Andrei Oprea, fiul milionarului BGS s-a intors la sotul ei. Se pare ca focoasa satena a reusit sa isi convinga sotul sa o ierte si sa formeze din nou o familie, asta dupa ce a fost lasata pe dinafara de mostenitorul BGS, deoarece acesta se impacase cu fosta lui iubita, Andra Trandas, cu care a avut o relatie tumultoasa, cu nenumarate despartiri si impacari. Apropiatii cuplului spuneau ca Oana ar fi "luat-o razna" dupa nunta, iar cea care si-ar fi bagat "coada" este indicata a fi nimeni alta decat cea mai buna prietena a satenei, motiv pentru care ar fi decis sa fuga cu pustiul milionarului BGS. Nu stim daca afaceristul a trecut peste infidelitatea sotiei datorita copilului de aproximativ cinci ani pe care il au impreuna, insa ceea ce se cunoaste deja este faptul ca Oana Garbea s-a convins ca ii este cel mai bine langa sotul Mihai, care nu i-a refuzat niciun moft pe toata durata relatiei dintre ei. Proprietarul Hotelului GP din Ploiesti, i-a deschis Oanei un salon de bronz artificial sugestiv intitulat "Pit Stop Bronze by Oana Garbea", pe langa asta, ii programase si neumarate sedinte foto, iar pentru a o scoate din anonimat, a incercat sa o lanseze si in lumea modei, facandu-i un fel de casa de moda, anunta Can Can Mutata in America de mai bine de sase ani, Monica Gabor nu vrea sa se mai intoarca in tara natala. Ba mai mult, este decisa sa-si intemeieze acolo o familie cu Mr. Pink. Fosta sotie a lui Irinel Columeanu a marturisit ca-si doreste copii si cu actualul iubit, gemeni, un baiat si o fetita. Asa ca, mai nou, Monica Gabor se intereseaza de insemninarea in vitro. Recent, Monica Gabor a recunoscut ca ea si actualul ei iubit, chinezul Mr. Pink se gandesc la casatorie, dar si la copii si ca ambii isi doresc sa aiba gemeni. Cum sarcina cu gemeni nu este una tocmai des intalnita, fiind sanse extrem de mici daca unul dintre parteneri nu are in arborele genealogic cel putin o pereche de gemeni, cea mai la indemana metoda este insemninarea in vitro. Constienta ca nu mai are varsta la care a ramas prima data insarcinata si ca o sarcina cu gemeni este ceva mai complicata, Monica Gabor a inceput sa se intereseze pe la clinicile de feritilizare, ce implica o astfel de procedura. Chiar daca nici ea, nici Mr. Pink nu au nicio problema din punct de vedere medical, Moni este insa decisa sa apeleze la serviciile unui medic specialist pentru ca urmatoarea sarcina sa fie dubla, noteaza Libertatea