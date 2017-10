Caru' cu vedete: Gabi Lunca a pierdut un copil si a reusit sa scape de cancerul la san; Bromania se insoara. Aleasa inimii lui ar fi insarcinata, iar recent a cerut-o in casatorie; Marcel Toader, pregatiri pentru nunta cu numarul 7: "Vreau o fetita"

Gabi Lunca si-a dorit enorm sa devina mamica, ba chiar ii promisese lui Dumnezeu ca se va pocai, daca va ramane insarcinata, insa ce a urmat este de-a dreptul cutremurator. Prima ei fiica a murit la numai doua luni de la nastere, fiind diagnosticata cu encefalita. Artista a mai avut o cumpana in 2009, cand a fost diagnosticata cu cancer la san. A plans, s-a speriat, insa cu multa rugaciune si speranta, a reusit sa treaca si prin acest episod.Chiar daca a iesit invingatoare in fata cumplitei boli, artista recunoaste ca nu i-a fost deloc usor sa accepte vestea ca va ramane fara un san, scie Click! Se pare ca Lavinia Pirva vrea sa faca schimbari in ceea ce priveste stilul vestimentar dupa ce s-a maritat cu Stefan Banica Junior. Acum, dupa ce s-a aflat ca Lavinia Pirva s-a casatorit cu Stefan Banica Junior, cantareata pare pusa pe schimbari de imagine. Ea a mers la un magazin de haine, insa nu unul oarecare, ci unul in care sunt comercializate numai haine, incaltaminte si accesorii de brand, potrivit Libertatea Unul dintre cei mai cunoscuti comendianti din Romania se face baiat cuminte sau cel putin asa sustine el prin intermediul unor postari de pe retelele de socializare. Recent, a fost surprins intr-o fotografie alaturi de Laura Giurcanu, iar el ii tine mana pe burta. La doar cateva zile, Laura Giurcanu a postat cateva fotografii cu un inel, dar si cu Bromania, dezvaluind ca a spus "Da". Chiar daca niciunul dintre ei nu a lamurit situatia, oamenii au luat ca atare vestea lor asa ca le-au urat numai de bine, casa de piatra si fericire, anunta SpyNews Nici nu a divortat oficial de Maria Constantin (30 de ani), ca Marcel Toader (54 de ani) se gandeste deja sa se arunce in bratele altei femei. Asta ne-a marturisit ieri omul de afaceri, care isi face planuri pentru cea de-a 7-a casatorie. Dar si pentru un copil! Acum, in plin divort, Toader isi face planuri pentru cea de-a 7-a casatorie, pentru ca, spune el, ii este dor sa fie iubit. Mai mult, calitatile fizice ale viitoarei sotii, pe care si-o doreste Marcel, sunt total opuse de cele ale Mariei, care este minion cu ochii albastri, relateaza Click! Alibec l-a injurat pe Dica! Acesta este motivul pentru care antrenorul i-a solicitat lui Becali sa-l excluda din lot pe atacant, care urmeaza sa suporte si o amenda de 75.000 de euro. Ceea ce s-a vazut la TV in finalul meciului de la Voluntari, faptul ca a gesticulat nervos in momentul schimbarii si ulterior a lovit cu piciorul usa care duce inspre tunelul spre vestiare, nu a fost principalul motiv pentru care Alibec l-a determinat pe Dica sa puna piciorul in prag, scrie gsp.ro Laura Cosoi nu s-a putut bucura absolut deloc in vacanta de vara. Actrita si-a pierdut bunicii din partea mamei si nici acum nu si-a putut reveni din socul prin care a trecut, mai ales ca tinea foarte mult la cei doi batrani. "Din pacate, vacanta de anul asta n-a fost asa de senina pe cat mi-am dorit. Familia noastra a fost lovita greu. Mai intai s-a imbolnavit bunica din partea mamei si, dupa trei luni grele, in care noi am tot sperat ca se va inzdraveni si se va intoarce acasa de la spital, a murit. Apoi, la foarte scurt timp, s-a prapadit si bunicul, sotul ei: traisera impreuna 70 de ani!", a declarat Laura Cosoi, scrie Cancan La scurt timp dupa ce si-a reluat activitatile regale, Kate Middleton, insarcinata, a dansat cu Ursuletul Paddington in mijlocul strazii in timpul unui eveniment la care a participat alaturi de sotul si cumnatul sau, scrie Sky News. Mascota Paddington Bear a declarat ca ducesa de Cambridge este o dansatoare buna, dupa ce Kate a executat cateva miscari de dans alaturi de el. Kate l-a luat de mana pe Paddington Bear, a executat o pirueta si apoi au facut cateva miscari de dans impreuna, noteaza Libertatea