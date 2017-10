Caru' cu vedete: Vedete din Romania care au fost hartuite sexual; Serban Huidu, acuzat ca isi terorizeaza chiriasii: "Ne-a taiat curentul"; Cat a fost darul la nunta lui Mutu. Suma uimitoare stransa de proaspetii insuratei.

Problema harturii femeilor a devenit un subiect extrem de abordat in ultima perioada. Vedetele s-au alaturat campaniei "#metoo" si au povestit experientele neplacute pe care le-au trait. Doinita Oancea sustine ca a fost hartuita sexual de un profesor. Anda Adam este revoltata pe barbatii care recurg la astfel de gesturi. Catinca Roman a fost hartuita de profesor, dar si de sef. Maia Morgenstern este revoltata pe hartuitori. Giulia Nahmany a fost hartuita de barbati influenti. Integral pe Spynews Serban Huidu ar fi facut o criza de nervi si si-ar fi injurat chiriasii din vila pe care o detine in zona Eroilor din Capitala, din cauza unui aparat de aer conditionat stricat si pentru ca anumite persoane ar fi aruncat chistoace de tigari pe balcon. Vedeta s-ar fi dus glont la etaj, ar fi tras sigurantele si ar fi inceput sa injure ca la usa cortului. In plus, i-ar fi acuzat pe chiriasi ca-si bat joc de vila sa si ca vor sa o distruga, potrivit Cancan Fotbalistul Adrian Mutu s-a cununat religios, duminica, 15 octombrie, cu partenera sa de viata, Sandra. Costurile nuntii au ajuns la 250.000 de euro - 300.000 de euro. Cuplul a strans dupa marele eveniment in jur de 150.000-200.000 de euro. Asta inseamna ca niciun invitat nu a oferit mai putin de 1.000 de euro in plic, desi meniul la restaurantul de top a fost unul extrem de pretentios, anunta Libertatea Mihai Constantinescu a trecut printr-o operatie complicata la inima in urma cu cateva zile si a fost la un pas sa paraseasca aceasta lume. Artistul a povestit momentul critic pe care l-a depasit, cu ajutorul medicilor si a Divinitatii. Cantaretul isi programase de mai multa vreme operatia pe cord deschis, iar interventia, deosebit de dificila, a durat aproape sase ore. Cand totul se incheiase si fusese dus la Terapie Intensiva, a venit si momentul critic, iar artistul a fost adus de urgenta inapoi in sala de operatii. "Interventia a durat 6 ore, dar m-am intors in sala de operatii din cauza unei hemoragii", a spus Mihai Constantin, relateaza Cancan Va canta cu trupa in care s-a lansat! Pentru noile generatii, Dan Bittman este asociat cu trupa Holograf de unde canta de trei decenii. Putini stiu ori isi amitesc faptul ca popularul artist a fost solistul trupei Iris, la inceputurile anilor '80. Evident, in perioada in care Cristi Minculescu a parasit pentru prima oara formatia. Ei bine, Bittman se intoarce pe scena alaturi de vechii sai camarazi, Nutu Olteanu si Nelu Dumitrescu, pe 27 octombrie, la concertul aniversar al formatiei Iris (4 decenii de la infiintare), ce va avea loc in cea mai mare berarie din Bucuresti, scrie Libertatea Simona Gherghe traieste astazi o poveste de dragoste cu Razvan Sandulescu, sotul ei care a si facut-o mamica. Vedeta a recunoscut care erau insa gusturile sale pe cand era in liceu. Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct" il iubeste la nebunie pe sotul ei, insa cum orice om se schimba, vedeta avea altfel de gusturi in copilarie. Simona Gherghe avea o atractie pentru baietii cu parul lung, potrivit Spynews