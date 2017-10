Caru' cu Vedete: Catalin Maruta a dezvaluit cum se impart treburile in familie si ce au de gand cu al treilea copil; Regina viorii a ales un saxofonist drept rege. Amedeea Violin s-a maritat cu jazzmanul Veran Zorila; Fiul actritei Olga Tudorache a ajuns din SUA la capataiul mamei.

"Loverboy-ul cu Ferrari" sau Iulian Dirnea, asa cum se numeste in buletin, a devenit celebru pentru ca a "bifat" o multime de nume din showbiz-ul autohton, printre care Madalina Pamfile ori Roxana Vancea. Parea ca zilele lui bune au intrat in sac, dupa ce a fost arestat intr-un dosar de proxenetism, fiind acuzat ca a folosit faimoasa metoda "Loverboy" pentru a scoate bani de pe urma tinerelor credule, care se indragosteau de el si faceau orice li se cerea! Dar roata s-a intors... Acum, dupa patru luni petrecute in spatele gratiilor, barbatul este din nou liber, iar Can Can l-a filmat in timp ce facea o mare tovaraseala la cafenea cu faimosul Nila si "cancelarul" lui Gigi Becali, nimeni altul decat Lutu, cel care l-ar fi si introdus pe "Loverboy" in lumea buna! Celor trei barbati li s-a mai alaturat un tovaras, dar si Alina, fosta iubita a lui Mihai Costea, femeia pentru care fotbalistul a parasit-o pe Daniela Crudu. Initial, primii care au ajuns la terasa au fost Nila si Iulian Dirnea, cel din urma acoperindu-si o buna parte din timp chipul cu ochelari de soare. Cei doi pareau ca nu sunt chiar in cea mai buna dispozitie, insa acest lucru s-a schimbat imediat dupa sosirea celorlalti trei invitati.Inca o nunta in showbiz! Amedeea Violin, frumoasa cunoscuta drept "regina sexy a viorii" s-a lepadat de titulatura ce a facut-o celebra in tot bussines-ul muzical romanesc, pentru a deveni doamna Zorila. Violonista s-a casatorit cu un saxofonist la fel de popular, jazzmanul Veran Zorila. Joi, la oficiul de Stare civila al Sectorului 4, artista i-a spus "Da" iubitului ei, Veran, cunoscut prin multe proiecte muzicale dar si cele personale. Cei doi se cunosc de mici copii, insa si-au dat seama ca sunt facuti unul pentru celalalt in urma cu 11 luni. Atat de fulgeratoare a fost dragostea lor incat, nu numai ca si-au unit destinele in scurt timp, ci vor fi si parinti, in curand. Ceremonia a fost una intima, la care au fost prezeti prietenii si membri ai famiilor celor doi. Amedeea este mai cunoscuta in randul tinerilor decat orice alt instrumentist al Orchestrei Operei Romane, datorita show-urilor sale de club, de asemenea, datorita colaborarilor cu Vunk, Smiley si multi artisti ai sai de la Hahaha Production, Catalin Josan, Spitalul de Urgenta, Dj Rosario Internullo si Lucian Barbulescu, anunta Libertatea Liniste si durere apasatoare in foaierul Salii Mari a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti, unde a fost depus sicriul cu trupul neinsufletit al Olgai Tudorache. Colegii de scena au venit sa-i aduca un omagiu si sa-l consoleze pe fiul marii actrite, venit din America la capataiul mamei."Noapte buna, iubita noastra regina!", este mesajul sfasietor scris pe coroana din cale si crizanteme, pe care colegii de la Teatrul Mic au adus-o, ca ultim omagiu, Olgai Tudorache. Iubitei actrite i-a fost atribuita titulatura de regina absoluta a teatrului romanesc si datorita performantei uluitoare de pe scena, dar si datorita rolului memorabil pe care l-a facut in piesa ￯Regina Mama", in regia lui Gelu Colceag. Cel care i-a spus insa toata viata mama a fost unicul ei fiu, Alexandru Avram, rodul dragostei ei cu actorul Cristea Avram. Barbatul, in varsta de 56 de ani, a fost un munte de tristete si de demnitate la capataiul mamei, a primit consolarile si imbratisarile cu ochii impaienjeniti de lacrimi. "Din pacate, nu pot sa vorbesc acum, prefer sa respect acest moment", ne-a declarat Alexandru Avram. Din nefericire, fiul lui, Victor, nepotul Olgai Tudorache, nu a putut veni la inmormantare, pentru ca este student si nu a putut lipsi de la scoala. Actritele Cecilia Barbora, Carmen Tanase, dar si zeci de studenti au venit sa-si ia ramas bun de la doamna teatrului romanesc, relateaza Click Catalin Maruta vorbeste despre dorinta sa de a deveni tata pentru a treia oara. Vedeta tv a spus insa ca mai au de asteptat, pentru ca Andra nu este insarcinata. Prezentatorul a sarbatorit, impreuna cu echipa sa, 10 ani de emisiune la Pro TV. Cu aceasta ocazie, el a vorbit, totodata si despre ceea ce inseamna sprijinul familiei in ceea ce face. "Pentru mine, familia e tot. In orice faci, familia e cel mai important motor", a spus acesta. Cat despre Andra, sotia sa, Catalin Maruta vorbeste numai la superlativ: "Andra este unul dintre oamenii care niciodata nu mi-a zis ce sa fac. De foarte multe ori cred ca daca mergeam pe intuitia ei era mult mai bine. Este un om extrem de corect, de sincer, de frumos. Se pare ca intuitia ei a fost foarte buna". Chiar daca atat el, cat si Andra, au un program foarte incarcat, cei doi isi gasesc timp si sa petreaca impreuna cu cei doi copii ai lor si sa-si imparta responsabilitatile. "Dimineata, il duc pe David la scoala, Andra il ia. Seara stam impreuna, la fel si in week-end, facem multe activitati impreuna. David e in clasa 0, nu exista teme, amandoi suntem profesorii lui. De multe ori are activitati, si le facem impreuna", a adaugat acesta. Maruta a mai povestit si ca fiul sau este foarte atras de jobul lui, noteaza Libertatea nca o vedeta de la noi va deveni mama, cel mai probabil, la inceputul anului viitor. Este vorba despre Diana Cavallioti, prezentatoarea emisiunii "Gala Umorului", de la TVR 2, si protagonista peliculei "Ana, mon amour". 2017 a fost un an important pentru actrita Diana Cavallioti ( 31 de ani), care a fost pe buzele tuturor datorita prestatiei din "Ana, mon amour", filmul lui Calin Peter Netzer. Tot ea a jucat si in serialul "O saptamana nebuna", de la Pro TV si este si gazda emisiunii "Gala Umorului" de la TVR. Realizari de care este mandra, insa acum actrita este pe cale sa devina mama, acesta fiind, de departe, cel mai important eveniment din viata ei. Actrita Diana Cavallioti si sotul ei vor deveni parinti, probabil la inceputul anului viitor, vedeta fiind insarcinata in aproximativ cinci luni si jumatate. Intr-un interviu recent, Diana a povestit ca a fost casatorita prima oara la 25 de ani si a divortat la 27, iar pentru revista "Tango, marea dragoste", a marturisit si cine este sotul ei de acum. "El este artist, dar acasa nu suntem artisti nici unul. Este monteur. Numele lui este Eugen Kelemen". Actrita a fost joi seara la avanpremiera filmului "Geostorm - Pericol Global", ne-a confirmat faptul ca e insarcinata si chiar ne-a aratat si burtica, scrie Click