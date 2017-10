Caru' cu vedete: Olga Tudorache, aplaudata timp de 10 minute la iesirea din biserica; Stefan Banica, despre casatoria cu Lavinia: "Mi-a adus liniste si echilibru"; Tavi Clonda, totul despre nunta cu Gabriela Cristea si botezul Victoriei

Momente dureroase si emotionante la Biserica Kretulescu din Capitala, acolo unde a fost depus sicriul cu trupul neinsufletit al Olgai Tudorache. Dupa o slujba care a durat o ora si jumatate, regretata actrita este acum condusa pe ultimul drum, la cimitirul Bellu. La iesirea din biserica, oamenii au aplaudat minute in sir. Circa 50 de persoane au participat in aceasta dimineata la slujba de inmormantare de la Biserica Kretulescu. Marian Ralea, Carmen Tanase, medicul Monica Pop, printul Radu, directorul Teatrului Metropolis George Ivascu, fiul Olgai Tudorache venit din America, prieteni de familie, dar si oameni simpli, cu buchete de flori, au venit sa-si ia ramas bun de la cea supranumita "regina teatrului romanesc", anunta Click! Cand are loc marele eveniment. Cantaretul a vorbit despre nunta cu Gabriela Cristea, care va fi facuta odata cu botezul Victoriei. Cei doi soti s-au gandit la data evenimentului, care va avea loc in primavara. Aceasta va avea loc in Romania, alaturi de cei dragi. "Nu ne pregatim pentru botez deocamdata, cred ca la anul il vom face. Nu avem timp pana vine postul. In primavara, da, cam prin martie-aprilie. Vrem sa il facem mare", a declarat Tavi Clonda la "Star Matinal de Weekend". Cantaretul a povestit si de ce nu vrea Gabriela Cristea sa faca o nunta mai restransa la Paris si sa sarbatoreasca doar in Romania, scrie Spynews In timpul emisiunii "Dincolo de aparente", Stefan a recunoscut ca s-a casatorit cu Lavinia si a subliniat ca nu ii place sa discute despre aspectele intime ale vietii sale pentru ca prefera sa le traiasca departe de lumina refectoarelor. "Lavinia mi-a adus liniste, echilibru si este foarte frumos ce se intampla. Ne-am casatorit, este un lucru normal, nu cred ca trebuie facut cu surle si trambite, nu este genul nostru. S-a intamplat intr-un loc mai indepartat, i-am avut aproape pe prietenii nostri. Lucrurile importante trebuie traite si pastrate in intimitate pentru a te simti bine, nu sa fie un stres permanent. Stiu ca poate suna egoist ce spun, dar eu asta cred cu adevarat", au fost cuvintele lui Stefan. Stefan a mai vorbit despre relatia pe care o are cu fiica sa, Violeta. A povestit ca nu are prea mult timp pentru a se intalni cu cea mica pentru ca programul lui nu coincide cu cel al fiicei sale, scrie Click! Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner au sarbatorit azi trei ani de cand formeaza un cuplu. Si n-au sarbatorit oricum, ci prin declaratii de dragoste siropoase, in public. "Calatoria are trei ani acum. Momentul vietii mele. Aniversare fericita", este mesajul Mihaelei Radulescu. Daca mesajul divei de la Monaco a fost mai scurt, Felix a transmis un mesaj mult mai siropos. "La multi ani, iubirea mea! Ultimii trei ani au fost cei mai buni. Plini de entuziasm, iubire si calatorii grozave. Nu pot sa ma gandesc la o singura zi in care nu m-am bucurat de prezenta ta. Te iubesc!", este mesajul transmis de Felix Baumgartner, relateaza Spynews Kim Kardashian a trecut prin momente cumplite in urma cu un an, cand a fost amenintata cu arma, in camera ei de hotel din Paris. Vedeta a vorbit de mai multe ori ca acel moment a marcat-o, iar acum" ea a fost din nou pradata de hoti. Mai precis, un infractor a reusit sa intre pe proprietatea ei si a sotului ei, din Bel Air. Hotul a reusit sa intre in parcare, insa a fugit atunci cand a vazut agentii de paza ca scot armele. Astfel, el a fost impiedicat sa ajunga in locuinta, insa chiar si asa, el a reusit sa fuga cu un iPhone care apartinea angajatilor, potrivit Libertatea Luna trecuta, chiar de ziua ei, Lorelai Mosnegutu a primit, dupa impozitare, 100.000 de euro. Cu o parte din bani isi va cumpara un apartament, asa cum a promis dupa ce a castigat concursul. Si-a gasit o locuinta in Popesti - Leordeni, la doar 100 de metri de statia de metrou Dimitrie Leonida, intr-o zona linistita. Apartamentul este situat la parter, are 50 de metri patrati, doua camere si o gradina. Blocul este nou, in curs de amenajare, si va fi gata in cateva luni. Locuinta costa 57.000 de euro. Alti bani vor merge pe taxe notariale si mobila. O parte din suma castigata va fi donata catre o fundatie care se ocupa de copiii cu probleme, relateaza Cancan