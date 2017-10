Caru' cu vedete: Un tanar milionar i-a scris lui Dragnea pe Facebook, iar seful PSD i-a raspuns instant! "Tara arde si eu va propun un c@#t"; Asa arata vedetele cu adevarat, fara chipul retusat; Lidia Buble a fost batuta cu fructe de spectatori la Mizil;

Impresionat de cazul Laurei Florescu, tanara ramasa fara pensie de invaliditate pentru ca a scris o carte, Codin Maticiuc i-a cerut intr-o scrisoare publica lui Liviu Dragnea sa fie modificata o lege. Ulterior, seful PSD a reactionat la povestea tinerei cu scleroza multipla. "Buna ziua, domnule Codin Maticiuc! Legea e imperfecta, nu cuprinde toate situatiile posibile. Asa sunt legile, limitate, asta e natura lor... Asa ca vom modifica aceasta lege proasta." e comentariul lasat de Liviu Dragnea, potrivit Cancan . Nu-i asa ca nu mai stiti care e una, care e cealalta? Ca Daniela Crudu a inceput sa semene cu Brigitte Nastase sau invers? De vina sunt celebrele programe de editare de pe telefonul mobil, aplicatii care iti sterg ridurile, iti maresc buzele, iti micsoreaza nasul si iti lungesc picioarele. Cel mai utilizat artificiu pentru pozele de pe Instagram si pe Facebook, acolo unde starurile au milioane de urmaritori, este fata din ceara, lucioasa, perfect intinsa si fara urme de riduri, dezvaluie Click ."Aceste duritati ale ei au capatat o forma grava. Ma batea cu cureaua (....) Intre anii 86 si 90 au inceput cele mai grave probleme. Tatal meu pleca in Occident. Cand pleca, CO2 (mama lui Calin- n.r.) se comporta altfel. Si eu sunt tata, dar nu i-am dat un bobarnac copilului meu. Ea n-a fost un om iubit. Nu mi-a spus niciodata "Te iubesc". In ea, in timpul asta, se cumulau gelozii, furii, nervi care s-au revarsat asupra mea in mod direct. Nu ii adresez nici un cuvant de 4 ani si am de ce", a marturisit Calin Geambasu, potrivit Libertatea Cantareata se bucura ca a ajuns la Mizil, acolo unde urma sa sustina un concert pentru fanii ei, insa ceea ce a urmat depaseste orice imaginatie! Nici nu si-a inceput bine recitalul, ca au si inceput o mare parte din cei prezenti in public sa arunce cu... fructe in Lidia Buble! Dupa cea de-a treia piesa si mai multe apeluri disperate, iubita lui Razvan Simion a decis ca este de ajuns calvarul indurat si a parasit scena, fiind insotita de politie pentru a o proteja, potrivit Cancan. S-a retras de vreo 7 ani din luminile reflectoarelor si se pare ca Mihaelei Tatu nu-i este dor de televiziune. Face ce-i place si este mai fericita ca oricand, iar asta se reflecta si in starea ei de spirit. E mereu cu zambetul pe buze si cu chef de viata! Dupa cum se stie, in prezent, Mihaela Tatu modereaza evenimente, sustine conferinte de dezvoltare personala si este solicitata in toata tara. Vorbeste mult cu oameni, castiga bani frumosi si are posibilitatea sa calatoreasca, scrie Click