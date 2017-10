​Caru' cu vedete: Drama Rodicai Popescu Bitanescu: fratele mort de leucemie, mama paralizata 7 ani; Borcea jr. a slabit 25 kg dupa operatia de micsorare a stomacului; Actorul Daniel Radcliffe, interpretul lui Harry Potter, obligat sa invete limba romana

Cum este actrita Emilia Popescu dincolo de lumina reflectoarelor. Vedeta a facut dezvaluiri nemaiauzite. milia Popescu a acordat un interviu pentru life.ro, in care a dezvaluit cum este ea ca om, dincolo de luminile reflectoarelor. "Sunt un om vesel, iar cand sunt melancolica si trista nu vad lumea, insa incerc ca cei din jurul meu sa nu fie afectati de schimbarile mele de dispozitie. In general sunt un om vesel care e constient ca fiecare zi e un dar, fiecare zi in care sunt sanatoasa si bine", a declarat cunoscuta actrita, relateaza milia Popescu a acordat un interviu pentru life.ro, in care a dezvaluit cum este ea ca om, dincolo de luminile reflectoarelor. "Sunt un om vesel, iar cand sunt melancolica si trista nu vad lumea, insa incerc ca cei din jurul meu sa nu fie afectati de schimbarile mele de dispozitie. In general sunt un om vesel care e constient ca fiecare zi e un dar, fiecare zi in care sunt sanatoasa si bine", a declarat cunoscuta actrita, relateaza Libertatea





Borcea jr. a slabit 25 kg dupa operatia de micsorare a stomacului. Tanarul a trecut, in urma cu trei luni, printr-o operatie de micsorare a stomacului, dupa cum povestesc surse din anturajul sau. Rezultatele sunt spectaculoase. Patrick cantarea aproape 100 de kilograme si, desi tinuse diete recomandate de specialisti, punea la loc tot ce dadea jos. Astfel, odinioara poreclit "Grasul", primul baiat al lui Cristi Borcea a ajuns acum sa cantareasca mai putin de 70 de kilograme si si-a adaptat vestimentatia la noua silueta. Daca inainte purta doar pantaloni si tricouri foarte largi, acum isi poate permite sa opteze pentru tinute la moda, scrie





Actorul Daniel Radcliffe, interpretul lui Harry Potter, obligat sa invete limba romana. Actorul Daniel Radcliffe, devenit celebru dupa interpretarea personajului Harry Potter, a fost nevoit sa invete limba romana pentru noul film in care va juca. Actorul il va interpreta pe exploratorul evreu de origine romana Yossi Ghinsberg, devenit cunoscut publicului dupa traumatizanta experienta pe care a avut-o in anul 1981 in jungla amazoniana. Pentru a interpreta cat mai natural accentul lui Yossi Ghinsberg, Radcliffe a fost obligat sa invete sute de cuvinte in limba romana precum si pronuntia corecta a acestora, anunta

Actorul Daniel Radcliffe, devenit celebru dupa interpretarea personajului Harry Potter, a fost nevoit sa invete limba romana pentru noul film in care va juca. Actorul il va interpreta pe exploratorul evreu de origine romana Yossi Ghinsberg, devenit cunoscut publicului dupa traumatizanta experienta pe care a avut-o in anul 1981 in jungla amazoniana. Pentru a interpreta cat mai natural accentul lui Yossi Ghinsberg, Radcliffe a fost obligat sa invete sute de cuvinte in limba romana precum si pronuntia corecta a acestora, anunta Cancan





Oana Zavoranu s-a alaturat campaniei #metoo! Cum a reactionat cand mai multe femei din showbiz i-au facut avansuri. Oana Zavoranu nu se fereste sa vorbeasca despre faptul ca mai multe femei din showbiz i-au facut avansuri. Vedeta a stiut cum sa reactioneze, desi a ramas socata. TAm avut anumite avansuri de la femei. Mi s-a intampat ca anumite femei din showbiz sa imi faca avansuri. Dar pentru ca mie imi plac barbatii si nu imi plac femeile am incercat cumva discret sa ma eschivez si am spus ca imi pare rau, ca apreciez ca sunt pe placul lor dar eu sunt cu barbatii nu cu femeile", a dezvaluit Oana Zavoranu, informeaza

Oana Zavoranu nu se fereste sa vorbeasca despre faptul ca mai multe femei din showbiz i-au facut avansuri. Vedeta a stiut cum sa reactioneze, desi a ramas socata. TAm avut anumite avansuri de la femei. Mi s-a intampat ca anumite femei din showbiz sa imi faca avansuri. Dar pentru ca mie imi plac barbatii si nu imi plac femeile am incercat cumva discret sa ma eschivez si am spus ca imi pare rau, ca apreciez ca sunt pe placul lor dar eu sunt cu barbatii nu cu femeile", a dezvaluit Oana Zavoranu, informeaza Spynews





Cine este femeia care se ocupa de Mihaita Nesu. Este nedezlipita de langa el. Tanara, care a aratat foarte bine imbracata intr-o rochie scurta, de culoare albastra, este femeia care are mereu grija de Mihaita Nesu. Tanara, care ii este alaturi lui Mihaita Nesu de cativa ani, se numeste Maria-Iulia Bacaran si este directorul executiv din cadrul fundatiei detinute de ex-sportiv. Dupa accidentul teribil in urma caruia a ramas paralizat de la gat in jos, Mihai Nesu a infiintat o fundatie care ii poarta numele si care sare in ajutorul copiilor cu probleme locomotorii, potrivit

Este nedezlipita de langa el. Tanara, care a aratat foarte bine imbracata intr-o rochie scurta, de culoare albastra, este femeia care are mereu grija de Mihaita Nesu. Tanara, care ii este alaturi lui Mihaita Nesu de cativa ani, se numeste Maria-Iulia Bacaran si este directorul executiv din cadrul fundatiei detinute de ex-sportiv. Dupa accidentul teribil in urma caruia a ramas paralizat de la gat in jos, Mihai Nesu a infiintat o fundatie care ii poarta numele si care sare in ajutorul copiilor cu probleme locomotorii, potrivit Libertatea





O vom vedea la TV! Iata ce emisiune a primit Brigitte Nastase. Simpatica bruneta a fost ofertata de catre postul Antena 1, pentru a face parte din echipa de vedete a emisunii "Poftiti pe la noi", show in care gazda nea Marin scoate untul din vedete si le pune la munca, pentru cauze nobile. Simtul de afacerista si-a spus cuvantul atunci cand si-a negociat contractul, asa ca bruneta va primi un onorariu situat in jurul sumei de 2.000 de euro pentru o saptamana de filmare, fiind cea mai mare suma din echipa, potrivit

Desi o vedeti mereu cu zambetul pe buze, iar rasul ei a devenit un brand, vedeta a varsat si multe lacrimi. "Mama a fost imobilizata la pat sapte ani si m-am ocupat de ea pana la sfarsit. La fel a fost si cu fratele meu, care a avut leucemie si a murit in 2003. Toate aceste lucruri m-au marcat. Toti avem momente de singuratate si, uneori, din prea multa dorinta de a face ceva, avem senzatia ca am ajuns la limita. Dar a doua zi o luam de la capat. E greu sa vorbesti despre parinti, despre duiosia lor, despre stangacia lor uneori comica si lacrimile deseori exasperante. Numai atunci cand parintii dispar amintirile si remuscarile noastre ii inconjoara cu aureole si ii transforma in sfinti. Doar dragostea ramane", a povestit actrita, informeaza Click!