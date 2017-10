Caru' cu Vedete: Smiley si Gina, dovezile amorului. Cum s-au dat de gol; Pamela Anderson a pozat goala la 50 de ani. Blonda arata incredibil; Gigi Becali are o mare problema la echipa. Ea este bunaciunea care a dezbinat vestiarul FCSB-ului!

Povestea misterioasa dintre Gina Pistol si Smiley are si acum ite incalcite, insa fotoreporterii Click! au surprins dovezi care confirma ca blondina si solistul au fost sagetati de Cupidon. Joi seara, cei doi s-au dat de gol dupa ce au petrecut 3 ore, in culise, intr-un club din Bucuresti. Toata lumea vorbeste despre cuplul momentului, Gina Pistol (35 de ani) si Smiley (34 de ani), insa protagonistii tac-malc si se iubesc pe ascuns. Dupa relatia cu Laura Cosoi, Smiley a preferat sa nu se mai afiseze oficial cu nici o femeie, pentru a nu le supara pe fane, dar asta n-a insemnat ca a stat singur-singurel atata amar de vreme. Juratul de la "Vocea Romaniei" se iubeste cu Gina Pistol de 8 luni, iar povestea lor de dragoste a inceput pe 31 martie, la concertul lui Damian Draghici, de la Sala Palatului. De atunci, discretia a fost litera de lege in relatia lor, anunta Click Pamela Anderson a pozat goala la 50 de ani pentru revista King Kong Magazine, iar fotografiile realizate alaturi de balerinul Serghei Polunin arata ca blonda se tine incredibil de bine in ciuda varstei. In ciuda celor cincizeci de ani, Pamela Anderson arata la fel de bine ca acum 20 de ani cand poza pe coperta revistei Playboy, si nu ar zice nimeni ca partenerului de sedinta foto, care are 27 de ani, ar putea sa-i fie fiu. Fotografiile alaturi de Serghei Polunin, cunoscut drept "baiatul rau al baletului mondial", sunt foarte sexy, cei doi angajandu-se intr-un joc al seductiei. Fotografiile au fost luate de David LaChapelle, unul dintre cei mai celebri fotografi din lume, printre vedetele pe care le-a fotografiat numarandu-se Madonna, Cameron Diaz sau Uma Thurman, relateaza Libertatea Laura Teodoru, frumoasa ex-stirista de la Digi 24, uimea pe toata lumea atunci cand anunta pe contul ei de Facebook ca a pus punct carierei in televiziune. Can Can a aflat, insa, ca "Universul" lucreaza pentru cunoscuta prezentatoare TV, fiindca acum ii merge super bine! Laura si-a "tras" un bolid Porsche in valoare de 100.000 de euro, iar apartamentul din nordul Capitalei a fost inlocuit cu o frumoasa vila in Baneasa, intr-o zona selecta! Automobilul rosu ca focul, folosit pana recent de frumoasa ex-stirista, pare ca i-a adus norocul "invocat" prin ineditul numar de inmatriculare pentru care a optat. Acum, "garajul" prezentatoarei TV a suferit un upgrade consistent, iar Laurei ii merge totul struna de cand a demisionat, semn ca decizia luata a fost cea corecta! Mai mult decat atat, si viata personala a Laurei Teodoru s-a imbunatatit considerabil, fiindca acum are alaturi un nou iubit, care tine enorm la ea si care are grija ca superba lui partenera sa aiba zilnic zambetul pe buze. Cei doi se bucura acum din plin de timpul petrecut impreuna, mai ales fiindca satena nu se mai imparte intre familie si platoul stirilor Digi 24, concentrandu-se pe viata de familie.Imbracat la costum, Codin Maticiuc si-a facut simtita prezenta la un eveniment monden. Motivul pentru care a renuntat la tinutele confortabile a fost "duelul" cu unele dintre cele mai frumoase femei din Romania. Imbracat de Alexandru Ciucu, Codin a castigat concursul pentru cea mai votata tinuta de la evenimentul cu pricina. "Nu ma imbrac asa decat la inmormantari si la avorturi. In rest nu. As vrea sa mentionez ca-mi plac foarte tare interviurile astea cand nu ne auzim. Eu nu stiu ce ai intrebat, tu nu stii ce am raspuns, dar e misto. Eu nu mai aud pentru ca sunt si foarte batran, nu mai aud, nu mai vad, dar totusi inca ma prezint pe aici pe la treburile astea", ne-a declarat in stilul caracteristic, Codin, completand ca de luni bune se chinuie sa-si creasca paginile de socializare si ca este dispus sa mearga chiar si la un show Tv pentru a aduna cati mai multi prieteni virtuali. "Deocamdata am depasit toate animalele faimoase din Romania. Inca nu am depasit si vreo persoana, dar urmeaza. In filme nu ma ajuta, ca la filme nu merge lumea si atunci cei 3000 de spectatori ma urmaresc deja. M-ar ajuta o emisiune ceva, ceva "Romanii au talent", sa intru sa zic: Buna ziua. As vrea si eu niste urmaritori pe Instagram", ne-a mai spus tanarul, scrie Libertatea Bruneta cu forme apetisante se numeste Raluca si ar fi "sursa" managerului sportiv al ros-albastrilor. Tanara nu este o straina nici printre jucatorii lui Nicolae Dica, de multi fiind extrem de apropiata. Exclus din lot de Gigi Becali, Catalin Golofca s-a pregatit, pentru cateva zile, cu echipa secunda. Patronul FCSB a luat aceasta decizie dupa ce managerul sportiv i-a aratat un filmulet cu atacantul, care se distra intr-un club de noapte din Capitala. Can Can va dezvaluie, in exclusivitate, cine i-a dat oficialului ros-albastrilor inregistrarea cu varful cumparat in vara de la FC Botosani. "Sursa" oficialului FCSB se numeste Raluca si este o persoana pe care multi dintre jucatorii lui Nicolae Dica o cunosc. Bunaciunea se afla in acelasi club cu Catalin Golofca, pe care l-a filmat in timp ce se saruta cu o fata. Imediat, i-a trimis inregistrarea managerului sportiv, care, mai departe, a aratat-o lui Gigi Becali. Iar de aici pana la dezbinarea vestiarului nu a mai fost decat un pas.