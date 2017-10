Caru' cu vedete: Lavinia Parva, primele declaratii despre nunta secreta cu Banica; Simona Halep a stralucit ca niciodata in 2017!; Meghan Markle, anunt de ultima ora privind relatia cu printul Harry!

cu Banica. Lavinia Parva si Stefan Banica tac si fac. Cei doi ne-au surprins cu vestea ca au devenit sot si sotie, in secret, iar recent solista ne-a si povestit cat e de fericita cu alesul ei. Ba chiar ne-a si dovedit ca e sotia perfecta: inainte de a aparea la un eveniment monden, bruneta a mers cu masina la aeroport, sa-l astepte pe Stefan, care venea din turneu, scrie Click Mai putine titluri, mai putini bani, mai multa fericire. Simona Halep (26 de ani) a fost premiata duminica de WTA pentru locul 1 mondial ocupat la sfarsitul sezonului 2017. In timpul ceremoniei care a avut loc in Singapore, jucatoarea din Constanta a stralucit ca niciodata, dovada vie a faptului ca atingerea unui obiectiv poate fi, in sine, mai pretioasa decat toate recompensele materiale si financiare pe care le poti obtine in viata, noteaza Libertatea Ce tinute au ales fosta prima-doamna si blonda de la Cotroceni. Traian Basescu, sotia lui, Maria, si Elena Udrea si-au facut aparitia la cea mai grandioasa nunta din Romania. Primarul din Ulmeni, Lucian Morar, si-a unit destinele cu artista de muzica populara Ioana Pricop, iar petrecerea de dupa a fost una cu mare fast, la care au fost invitati 7.000 de oameni, aflam din Cancan Cum va reactiona acesta. Potrivit metro.co.uk, actrita de origine americana a decis sa renunte la rolul pe care il joaca si a anuntat ca nu se va mai intoarce pentru sezonul al optulea al acestuia. Se pare ca acest gest la actritei este cea mai mare sugestie potrivit careia ea si printul Harry vor anunta logodna inainte de Craciun, scrie Realitatea.net Deplasarile pe jos vor fi o perioada o adevarata corvoada pentru Simona Gherghe. Vedeta de la Antena 1, aflata in concediu de maternitate, a anuntat ca a suferit o fractura si nu poate merge decat cu ajutorul carjelor, potrivit Click