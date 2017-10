Caru' cu vedete: Marcel Toader a aflat rezultatul testului ADN. Vezi daca Maria Constantin l-a inselat sau nu!; Traistariu a comis-o din nou! Fanii l-au luat in ras: "Era mai bine sa fii doar cu sort pe tine"; Mega telenovela in lumea buna. A combinat-o pe sotia unui cunoscut milionar, iar inselatul a aflat totul dupa ce...;

... Dupa ce noi am dezvaluit ca Sorin Mierlea, care a fost fotografiat sarutandu-se cu vedeta TV Magda Palimariu, este logodit cu o sexy-bugetara de la Parlament, au aparut noi informatii incendiare despre presedintele InfoCons, dar si despre "fata de la meteo". Sorin Mierlea a avut mult timp o relatie cu o fosta vedeta TV, sotia unui cunoscut om de afaceri care detinea actiuni la o celebra companie de salubritate dar si cu interese in fotbal, scrie Cancan Fostul campion la atletism, tata a sase copii, a luat hotararea in 2015 de a-si schimba viata. A renuntat la mariajul cu Kris Jenner si la numele de Bruce pentru a devenit Caitlyn Jenner. Iar transformarea ei nu s-a rezumat la atat. Anul trecut a trecut printr-o serie de operatii estetice si de schimbare a sexului pentru a arata ca o femeie. Iar daca e sa ne uitam la cel mai recent video postat pe contul de Instagram putem concluziona ca transformarea i-a reusit, scrie Click Libertatea a intrat in posesia unor imagini care scot la iveala o alta lume cu care fostul fotbalist, actualmente antrenor, pare sa interactioneze. Indiferent de natura relatiilor, cert este ca la nunta lui Adi Mutu au fost si nume "grele" ale lumii (asa-numite) interlope a Bucurestiului. De mentionat ar fi Bebe Barbulescu, zis Bebe Camataru, var primar al fratilor Camataru (Nutu si Sile Balint), condamnat pe vremuri intr-un dosar de trafic de droguri.Marcel Toader a avut parte de momentul adevarului, pentru ca de la laboratorul de specialitate au venit analizele ADN care aratau, in mod stiintific, daca sotia lui l-a inselat, asa cum el sustine. Maria Constantin nu s-a prezentat, dat Marcel Toader a intrat in posesia testului ADN, facut pe lenjeria intima purtata de Maria Constantin in seara cand sustine el ca ar fi fost inselat. Rezultatul nu i-a fost insa favorabil afaceristului, pentru ca a iesit negativ in privinta prezentei unui alt ADN fata de cel a sotiei sale, a descoperit chiar el in emisiunea lui Dan Capatos., scrie Cancan Mihai Traistariu a reusit sa-si uimeasca din nou fanii, dupa ce a incarcat mai multe fotografii cu el in apartamentul sau din Constanta. Cantaretul a scris si un comentariu, care nu prea a fost gustat de admiratorii sai de sex masculin si care a fost aspru criticat de prietenii virtuali. "Cel mai sexy tip din oras...", a scris Mihai Traistariu pe Facebook. "Era mai bine sa apari doar cu un sort pe tine", "Asa crezi tu!", au fost cateva dintre comentarii, scrie Click