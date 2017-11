Caru' cu vedete: Top 3 Pitipoance PSD; Temutul cap al lumii interlope din Bucuresti este de nerecunoscut. Ce face, in weekend, Nutu Camataru, devenit un tatic model; Noua iubita a lui Brad Pitt seamana leit cu Angelina Jolie

In weekendul ce a trecut, temutul interlop al Capitalei si-a luat familia si a petrecut cateva ore de relaxare pe malul lacului Snagov, acolo unde, conform unor surse din anturajul temutului barbat, Nutu a fost nedezlipit de baietelul sau. Acesta si-a dedicat, in totalitate, timpul micutului, jucandu-se si facandu-i toate placerile. Dar cum atributiile de tata nu se opresc aici, Nutu a fost responsabil de caratul gentutelor in care erau depozitate jucariile preferate ale fiului, precum si biberoanele si produsele pentru ingijirea micutului Cezar, potrivit Spynews 1.Delia Iordache - fata lui Florin Ciordache, membru marcant al PSD, filiala "Alta intrebare!". Ziua e angajata la BNR, noaptea o arde pe banii bunicilor, ca hotii. In sensul ca, nu se stie exact de unde, bunicii ii trec imobile pe numele ei. 2.Ruxandra Tutuianu - fata ui Adrian Tutuianu, baronul PSD de la Dambovita, fost ministru al Apararii. S-a remarcat printr-o postare pe Facebook in timpul protestelor din ianuarie in care isi declara scarba fata de protestatari. 3. Alexandra Corina Bogaciu - nepoata ui Pandele. 27 de ani, deputat in Parlamentul Romaniei. Nu a ajuns in Parlament chiar fara merit: fata are la activ un bac luat cu 5 la Limba romana, deci se califica sa mai prinda inca un mandat, cel putin, scrie kmkz.ro Selena Gomez si The Weeknd s-au despartit dupa 10 luni de relatie, informeaza Vogue. Selena Gomez a fost vazuta recent alaturi de fostul ei iubit, Justin Bieber, in Los Angeles. Selena Gomez si The Weeknd se mutasera impreuna in New York, potrivit sursei citate. Cei doi erau impreuna de la inceputul anului, fiind fotografiati de paparazzi sarutandu-se chiar in luna ianuarie, anunta Cancan Zilele trecute, cantareata a a pasit pe covorul rosu, culmea, nu in America, ci la Tokyo International Film Festival (TIFF), Japonia, in calitate de interpreta a piesei "Favorite Game", coloana sonora al filmului "Miko Girl". Alexandra Stan s-a mutat la Los Angeles, cu gandul sa lucreze in noi studiouri muzicale, dar si sa intre in lumea cinematografiei. Imediat dupa premiera peliculei, pe fundalul careia se aude melodia ei, artista a filmat si videoclipul acestei piese. Acesta va avea cadre cu personajele principale ale filmului, dar si momente cu artista romanca, scrie Click! Recent, indragitul cantaret a fost surprins intr-o ipostaza de-a dreptul emotionanta. Intr-un video postat pe o retea de socializare se vede destul de clar cat de mult indrageste artisul copiii. Mai exact, Smiley a fost filmat in timp ce se juca cu Akim, fiul cel mic al Antoniei si a lui Alex Velea. Cu siguranta toti cei care au urmarit filmarea si-au putut da seama ca rolul de tata i se potriveste perfect artistului, scrie Spynews Brad Pitt se pare ca si-a gasit alinarea dupa un divort devastator de celebra Angelina Jolie, cu care a fost casatorit timp de 12 ani. La o perioada destul de indelungata de la momentul separarii, se pare ca actorul de la Hollywood iubeste din nou. Cea mai noua cucerire a lui Brad Pitt se pare ca ar fi actrita Ella Purnell, in varsta de doar 21 de ani. Cum intre ei exista o diferenta de varsta de 32 de ani, au aparut deja si diverse zvonuri in ceea ce priveste relatia celor doi. In plus, tanara actrita are si o legatura stranie cu Angelina Jolie. In 2014, ea a interpretat o versiune mai tanara a acesteia in filmul "Maleficent", relateaza Cancan