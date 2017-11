Caru' cu vedete: Tudor Gheorghe, recital in prezenta Patriarhului Kiril: "Nu dau un Ceahlau pe toti Uralii/Urasc hotarul de la Prut"; Fratele lui Kevin Spacey, marturisiri socante : "Tatal nostru m-a violat, Kevin devenise imun la orice"; Selena Gomez si The Weeknd s-au despartit la scurt timp dupa ce artista s-a impacat cu Justin Bieber

udor Gheorghe a sustinut un recital in fata Patriahului Daniel, a Patriarhului Kiril al Moscovei si al Intregii Rusii si a celorlalti conducatori de Biserici Ortodoxe prezenti la Bucuresti, iar printre versurile recitate in cadrul a ceea ce artistul a numit "un lung poem al suferintei", au fost si cele ale lui Andrei Ciurunga: "Nu-s vinovat c-am indarjit sacalii/Si c-am strigat cu tipatul durut/Ca nu dau un Ceahlau pe toti Uralii/Si ca urasc hotarul de la Prut", scrie Adevarul Randall Fowler, fratele mai mare al lui Kevin Spacey, a vorbit despre tatal lui si a povestit ca aceta obisnuia sa il violeze atunci cand avea doar 12 ani. Fowler a povestit publicatiei Daily Mail ca el si Spacey au crescut intr-o casa plina de orori. Fratele lui Spacey a dezvaluit ca a fost abuzat de mai multe ori de tatal sau si a adaugat ca mama lui stia ce se intampla, dar prefera sa nu ia atitudine sau, mai rau, ii era frica sa ia atitudine in fata sotului violent, potrivit Click Irina Columbeanu a fost extrem de fericita dupa ce a vazut-o intr-o fotografie pe Monica Gabor, care locuieste de ceva vreme in America - unde are o relatie cu Mr. Pink, in compania unui barbat celebru, vlogerul Logan Paul, incat a spus imediat ceea ce simte pe contul ei de pe o retea de socializare. "Omggggggggggg!!!!???? Bravo @monicagabor888 ??", a comentat Irina Columbeanu, potrivit Libertatea Roger El Akoury este patronul cunoscutului lant de farmacii Sensiblu si cel mai important actionar al colosului de farmaceutice A&D Pharma. Multimilionarul Akoury s-a facut remarcat in showbiz datorita relatiei cu Anna Lesko, el fiind cunoscut si ca unul dintre cei mai mari colectionari de tablouri din tara noastra, daca nu chiar cel mai mare... Ana Maria Varvara si-a inceput cariera la stat, ea fiind secretara sefului, la acea vreme, al "Salrom" (Societatea Nationala a Sarii), scrie Cancan . Adrian Paunescu a lasat o avere de aproximativ 4 milioane de euro, constand in case, bijuterii si terenuri. "Mostenirea lui tata este inca blocata, se iroseste in procese si in expertize. Cei intrati mai nou in familie vin cu masuratori si cu alte lucruri care nu ne plac si nu ni le dorim. Noi cum era sa spunem ca ea nu este sange din sangele lui Adrian Paunescu? Am lasat lucrurile sa se intample asa cum a dorit si ea", a declarat Andrei Paunescu, potrivit Click. "Cei doi s-au despartid de comun acord si decizia a fost luata deoarece amandoi erau mult prea printi cu munca. Nu s-au despartit in termeni negativi si decizia a fost luata inainte de aparitia lui Bieber", a declarat o sursa citata de E!News, potrivit Libertatea