Caru' cu vedete: In ce hal a ajuns Madonna! Cum a fost fotografiata cand zbura la economy; Nelu Ploiesteanu a pierdut o avere la jocuri, dar nu se astampara. L-am filmat daramat la pacanele!; Ilinca Vandici a aparut in presa britanica dupa ce si-a ridicat fusta in timpul emisiunii Bravo, ai stil!

Are o avere estimata la 800 de milioane de dolari, dar daca ai da peste ea pe strada nu ai zice ca e atat de bogata. Madonna a fost fotografiata cand zbura la economy, de la Londra inspre Lisabona, imbracata cel putin modest. In locul tinutelor scumpe de pe covorul rosu, Madonna a optat pentru o pereche de blugi simpli, o pufoaica si o pereche de pantofi sport murdari. Unde mai pui ca statea si pe un loc de la clasa economy, inghesuita langa alti pasageri, scrie Click Nelu Ploiesteanu si-a pierdut si sotia, si amanta cu care era de peste un deceniu, dar nu renunta la pacanele! Celebrul lautar a "tocat" o avere la jocurile de noroc, insa nu se lasa de vicii, cu toate ca medicii i-au interzis sa mai fumeze si sa se mai streseze, inima putand sa-i cedeze in orice clipa! Daramat, lautarul a reusit sa "sparga" o suma frumoasa in doar doua ore: 7.000 de lei!, dezvaluie Cancan Daily Mail a scric un articol despre Ilinca Vandici dupa ce prezentatoarea Bravo, ai stil! si-a ridicat fusta pentru a indeparta o insecta si si-a aratat lenjeria intima in emisiune. Jurnalistii britanici scriu ca Vandici a socat telespectatorii dupa ce si-a ridicat fusta si si-a aratat lenjeria intima, speriata ca are un paianjen sub rochie, scrie Libertatea. Din vara, Gaga e logodita cu Christiano Carino. In 2005, pe cand artista nu era foarte cunoscuta, Luc Carl a intrat in viata ei. Au avut o relatie on-off, timp de sase ani, pana au ajuns in punctul final al iubirii lor. Single-ul "You and I" al artistei a fost inspirat de aceasta relatie care s-a finalizat in 2011, scrie Ok Magazin Ne asteptam ca una ca asta sa se intample, dat fiind faptul ca, zilele trecute, Selena a pus punct povestii cu The Weeknd si s-a afisat cu Justin. Ei bine, ieri, paparazzi au surprins noi cadre cu Selena si Justin, care sunt dovezi incontestabile a faptului ca si-au reluat relatia amoroasa. S-au plimbat cu bicicleta, iar apoi au mers la hockey, activitati pe care orice alt cuplu indragostit le-ar avea, potrivit Click "Am consultat si un psiholog si mi-a spus ca sunt bine. Nu vreau sa atac pe nimeni. Lucrurile din viata mea incep sa se aseze. Sunt pe calea cea buna. Nu exista nimeni in viata mea. (...) Primesc multe mesaje, dar nu-mi sta capul la asa ceva. E mult prea devreme sa vorbesc despre asa ceva", a declarat Maria Constantin pentru "Agentia VIP", potrivit Cancan