Caru' cu Vedete: "Maria Constantin mi-a dat teapa de Revelion"; Sotiile a doi dintre titulari, acuzate ca au rupt cu bataia o amanta in toaleta Arenei Nationale. Gigi Becali a "deschis ancheta" in mega-scandalul amoros de la FCSB; O cantareata de muzica populara din Romania a primit scrisoare de la Jackie Chan. "Mi-a confirmat ca iubirea e eterna"

Una calda, una rece pentru Maria Constantin (31 de ani)! Despartirea de Marcel Toader (54 de ani) i-a adus contracte bune si bani frumosi. Dar iata ca artista nu mai face fata solicitarilor si a intrat in bucluc. Patronul unui local din Bucuresti o acuza ca i-ar fi dat teapa cu spectacolul de Revelion, pentru care au batut palma. Ea nu s-a tinut de cuvant si a ales sa cante in Italia, pe bani mai multi. Saptamana trecuta, un centru de evenimente din Bucuresti, Regal Ballroom, ii imbia pe bucuresteni cu un Revelion de vis. Contra unui onorariu de 390 de lei, acestia ar avea parte de un meniu super bogat, dar si de un program artistic pe masura, avandu-i cap de afis pe urmatorii interpreti: Mihai Napu Band, Marcel Pavel si Maria Constantin. Patronul localului a facut promovare asidua pe internet, a investit o gramada de bani in anunturi tiparite, insa iata ca zilele trecute s-a trezit ca unul dintre artistii care urma sa cante de Revelion a "picat". Este vorba despre Maria Constantin. Interpreta de muzica populara a spus ca nu mai poate onora invitatia pentru ca a primit o oferta mai buna din strainatate. Eugen Culda, detinatorul localului, este suparat pentru cele intamplate si ii este teama sa nu-si strice reputatia dobandita in ani buni de munca, relateaza Click Gigi Becali a "deschis ancheta" in mega-scandalul amoros de la FCSB: "Am vorbit cu Ov. Popescu si Pintilii si..." Mega-scandal in care sunt implicate sotiile lui Ovidiu Popescu si Mihai Pintilii! Cele doua sunt acuzate de o tanara, Ada, ca au agresat-o in timpul meciului FCSB - Hapoel Beersheva in toaleta. Motivul scandalului ar fi reprezentat de faptul ca tanara a avut o relatie extraconjugala cu Ovidiu Pintilii. Gigi Becali, finantatorul FCSB, a avut o reactie pentru Can Can in mega-scandalul momentului de la formatia pe care o patroneaza. "Da, am auzit de scandal. Am vorbit cu Ovidiu Popescu si Pintilii si nu e nimic adevarat, e o minciuna. Asa si despre mine poate spune cineva ca am omorat pe nu stiu cine, inseamna ca e adevarat?", ne-a declarat Gigi Becali. Tanara Ada sustine ca Alina Popescu si Gabriela Pintilii au agresat-o in toaleta, in timpul meciului FCSB-Hapoel Beersheva, din cauza faptului ca ea a avut o aventura cu Ovidiu Popescu. Tanara a admis aventura cu fotbalistul formatiei lui Gigi Becali.Cine ar fi crezut ca celebrul Jackie Chan va ajunge sa vorbeasca cu o romanca, dar mai ales sa o felicite pentru tot ceea ce face in cariera ei. Ei bine, nici fosta cantareata de muzica populara Cristina Boboaca, transformata in Teresa Tina dupa marele ei idol, nu a crezut atunci cand a primit email de la marele actor. Abia dupa ce au vorbit la telefon a constientizat ca este real. Teresa Tina, Cristina Boboaca pe numele real, a renuntat la straiele traditionale pentru portul asiatic si canta acum in limba chineza. Cantareata s-a transformat radical, ajungand copia aproape perfecta a Teresei Teng, o indragita cantareata din Asia care a murit mult prea devreme. Ba chiar si parintii idolulul ei, Teresa Teng ￯au adoptat-o" pe Cristina Boboaca, anunta Libertatea Multi isi amintesc de afirmare cu placere, dar sa castigi si locul intai pe tara la "Cantarea Romaniei", cel mai important concurs artistic national inainte de '89, numai Florin Chilian poate sa ne spuna cum a fost. "S-a intamplat in urma cu 30 de ani, eram unul din elevii favoriti ai Liceului "Matei Basarab". Cantam si in brigada artistica pentru care aduceam premii de la "Cantarea Romaniei" dar si in formatia Rubin, alaturi de Mirela Paun si Dan Icrosnatu, care inca mai activeaza. Aveam compozitiile noastre, melodii de factura rock. Activitatea muzicala ne-a scutit absente, ne-a ajutat si la examene ("Treapta", cum i se spunea pe atunci). Nu aveam magnetofon, casetofon si singura sansa era sa repetam in echipa. Asa am castigat locul intai pe tara", isi aduce aminte artistul despre acea perioada cand l-a cunoscut pe cel care i-a schimbat viata, regretatul Valeriu Sterian, scrie Libertatea Au trecut mai bine de patru ani de la divortul rasunator dintre Iulia (36 de ani) si Mihai Albu (53 de ani), dar timpul nu a reusit sa le aduca linistea celor doi fosti soti. Iulia si Mihai continua sa aiba discutii aprinse privind educatia fiicei lor, Mikaela (7 ani). Mihai Albu este foarte suparat pe Iulia, cea care i-a fost sotie timp de opt ani. "Weekend-ul viitor o sa il petrec alaturi de fetita mea, asa ca vor fi doua zile superbe, doar noi doi si vom merge prin parc, la aer curat, dar si la film. O sa facem tot ce ii place Mikaelei si contribuie la dezvoltarea sa personala. Vor fi doua zile pe care i le dedic ei si numai ei, 24 de ore din 24 de ore doar cu ea. Cu Iulia, fosta mea sotie, nu am vorbit, tin legatura mai mult cu bona. Mi-as dori sa merg la sedintele cu parintii, insa Iulia nu ma anunta. Nu am de unde sa stiu cand sunt acele sedinte, ma afecteaza situatia asta, dar aste este. Din cate am aflat eu nici ea nu se duce, merge bona sa vada cum se descurca Mikaela la ore si care sunt notele ei", ne-a spus Mihai Albu, noteaza Click