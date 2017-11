Caru' cu Vedete: Iubirile Mariei Tanase. A facut avort la 16 ani, l-a adorat pe Brancusi si s-a maritat tarziu; Ce face Andrei Galut, singurul supravietuitor al trupei Goodbye to Gravity, la doi ani de la tragedia Colectiv; Irina Rimes a fost ceruta de sotie de un fan infocat. "Da, i-am raspuns ca da!"

Maria Tanase a iubit asa cum a cantat, cu patima, fara sa-si refuze nimic si punand totul la bataie pentru barbatul iubit, de la sufletul ei mare, pana la averea castigata cu vocea ei inegalabila. La 15 ani, Maria Tanase s-a indragostit de un medic care a lasat-o gravida, a ajutat-o sa intrerupa sarcina si apoi a parasit-o cu inima franta. Se pare ca din cauza acestui avort facut la 16 ani artista nu a mai putut avea copii, acesta fiind marele ei regret. Cand l-a cunoscut pe Constantin Brancusi, Maria Tanase avea 25 de ani, era deja o voce cunoscuta in toata tara si inregistrase primul ei disc la Viena. "Brancusi a cunoscut-o intim pe Maria Tanase. S-au intalnit pe linia folclorului muzical, a inteligentei si a mondenitatii", a descris relatia celor doi Petre Pandrea, in cartea "Brancusi -Amintiri si exegeze", relateaza Click . Au trecut doi ani de cand zeci de tineri au murit in incendiul cumplit de la clubul Colectiv din Capitala si alte sute au ramas cu traume pe viata. Este si cazul lui Andrei Galut, singurul supravietuitor al trupei Goodbye to Gravity, care si-a pierdut totul in acea tragica noapte: logodnica, colegii de scena si majoritatea prietenilor. Acesta a urmat mai multe tratamente de recuperare in strainatate si a fost supus unei interventii de reconstructie faciala. Conform apropiatilor acestuia, citati de Spynews, Andrei nu poate depasi momentul si nu accepta nici astazi ca la concertul sau au murit atatia oameni si ca tot atunci s-a stins din viata si logodnica lui, Madalina, scrie Unica . Mai marii trustului au pus-o pe impresara de fotbalisti in fruntea celui mai nou format international achizitionat si i-au dat misiunea de a face diferenta in topul audientelor. Potrivit surselor noastre, Anamaria Prodan nu a fost convinsa sa accepte provocarea noului format cu vreo suma astronomica, ci, mai degraba, cu un angajament pe termen lung. Se parte ca acesteia i-au fost garantate in contract doua sezoane ale show-ului si pentru fiecare sezon a primit aproximativ 30.000 de euro, scrie Libertatea . Dintre cele mai bune artiste de la noi, Delia Matache este cam printre putinele care inca nu a devenit mamica si aproape orice interviu strecoara cate o intrebare despre posibilitatea de a avea un copil: "Un copil? Mi se pare la nivel de barfulita. Noi ne dorim, ca orice om normal. Nu imi place sa vorbesc despre chestia asta. E ca si cum ai intreba pe cineva cum a fost prima ta vizita la ginecolog. As spune la un moment dat: nu pot, am trompele legate. Nu pot, mor peste o luna. Poate are o problema de sanatate, nu spun ca am. Ii trezesti o trauma", a afirmat Delia, relateaza Click Irina ne-a declarat ca a decis sa socializeze cat mai mult cu publicul pentru ca vrea astfel sa-i multumeasca pentru tot suportul. Aceasta a primit chiar si cereri in casatorie de la admiratorii ei. "Nu primesc cereri chiar la fiecare live. Am primit doar doua cereri in casatorie pana acum. La una dintre ele am raspuns cu da. A fost foarte politicos si dragut si tact. Mi-a zis ca a ramas suprins ca i-am raspuns si ca nu se astepta sa raspund atat de curajos si ca ma apreciaza mult. Ma bucur ca am fani care sunt foarte educati", scrie Libertatea