​Caru' cu vedete: Johnny Depp, sir de aparitii ciudate: actorul a parut beat pe covorul rosu, la premiera noului sau film; A iertat-o dupa ce s-a sarutat cu donjuanul de la "Protectia Consumatorilor". Iubitul din vara a luat-o inapoi pe vedeta ProTv; Ce pacate are Adi Sina

Catalin Botezatu nu poate sta locului o clipa, facand slalom printre prezentari de moda, emisiuni tv, concursuri de frumusete, reclame si atelierul sau de croitorie. La ultimul control medicii l-au sfatuit sa o lase mai usor cu stresul, insa nu prea au cu cine sa se inteleaga. Catalin Botezatu arata impecabil la cei 50 de ani, fiind unul dintre cei mai sarmanti barbati din show-biz. Cand intra pe usa, la un eveniment monden, prezenta lui iti taie respiratia, caci este perfect, de la tunsoare pana la pantofi. Numai ca, in spatele zambetului sau strengaresc, vestitul designer de talie internationala ascunde o mare suferinta, avand serioase probleme cardiace, arata Click Oana Zavoranu, apel disperat pe Facebook, dupa ce a gasit o pisicuta pe care o vrea cu orice pret in familia ei. Aceasta si-a rugat fanii sa o ajute, dupa ce a postat o imagine pe contul de socializare. O mare iubitoare de feline, Oana Zavoranu este pregatita pentru un nou membru in familia ei, asa ca le-a cerut ajutorul admiratorilor, in speranta ca ii va gasi exemplarul mult dorit, informeaza Libertatea Dupa ce prezentatoarea rubricii "Meteo" de la Pro TV, Magda Palimariu, s-a sarutat in strada cu Sorin Mierlea, presedintele InfoCons si un cunoscut "jucator" in piata, fostul iubit al vedetei, Matei, pare ca a iertat-o. Magda Palimariu si Matei s-au intalnit la restaurantul lor de suflet din Capitala, unul de fite de pe Nordului. Aceleasi surse ne-au informat ca Matei a iertat-o pe Magda Palimariu, iar cei doi formeaza din nou un cuplu. Magda Palimariu s-a sarutat, de curand, in plina strada, cu donjuanul Sorin Mierlea, presedintele unei structuri non-guvernamentale de protectie a consumatorilor, InfoCons, relateaza Cancan Johnny Depp a avut un comportament ciudat si i-a facut pe multi sa creada ca era sub influenta alcoolului la premiera filmului "Crima din Orient Express" din Londra. Actorul a trebuit sa fie sprijinit tot timpul de bodyguardul sau pe covorul rosu, insa surse apropiate echipei artistului sustin ca acesta nu era beat, ci doar obosit. Actorul Johnny Depp (54 de ani) parea in stare de ebrietate la premiera din Londra a filmului "Crima din Orient Express", ecranizarea romanul omonim semnat de celebra Agatha Christie si in care actorul joaca rolul gangsterului Ratchett. Pe covorul rosu, o garda de corp l-a sprijinit tot timpul pe actor pentru a nu se produce vreun incident, in fata sutelor de fani adunati la eveniment, noteaza Adevarul Adrian Sina si-a deschis sufletul si a dezvaluit pacatele pe care le are si pe care le-a iertat. Artistul nu s-a sfiit sa dea raspunsuri la intrebari cu privire la familia si in special, la copiii sai. Cum este tatal Adrian Sina cu copiii lui? Adrian Sina este un tata model, stie cand trebuie sa fie permisiv dar si cand trebuie sa fie impunator. Acesta isi doreste ca fiecare copil al lui sa-si urmeze cariera pe care si-o doreste. Nu vrea sa le impuna sa faca muzica, insa i-ar face placere sa devina si ei artisti, potrivit Click.