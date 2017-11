Caru' cu vedete: Cine este iubitul Simonei Halep. Un fost jucator mediocru de tenis; Cantareata Sia a publicat o poza cu ea goala, dupa ce a aflat ca paparazzi incearca sa vanda imagini in care apare nud; Gigi Becali: Alibec a bagat-o in vestiar pe fata care s-a culcat cu mai multi fotbalisti de la FCSB

. Cantareata Sia a avut un raspuns de-a dreptul incredibil, dupa ce a aflat ca paparazzi incearca sa vanda imagini cu ea nud. "Pastrati-va banii", a scris vedeta australiana sub o fotografie in care apare goala. Cantareata Sia este faimoasa pentru numeroasele hit-uri pe care le-a lansat, dar si pentru discretia sa. Ea isi acopera fata atunci cand apare pe scena, astfel ca de multe ori ea nici nu este recunoscuta de fani., potrivit Libertatea Iata cum s-au cunoscut cei doi indragostiti si unde a inceput povestea lor de iubire. Fost jucator de tenis destul de valoros in perioada junioratului, Radu Barbu a plecat, la fel ca multi tenismeni romani, sa joace pentru o universitate din SUA, Texas Christian University. A facut-o in perioada 2005-2007, alaturi de Andrei Mlendea. Apoi, a ramas pentru o perioada antrenor secund al echipei universitatii, dar si prieten apropiat al lui Mlendea si al altor jucatori romani de tenis. Tocmai din aceasta postura a cunoscut-o si pe Simona Halep, potrivit Click. Conform unor surse din apropierea clubului ros-albastru, patronul FCSB-ului ar fi aflat ca Denis Alibec a fost cel care a "bagat-o" in vestiar pe Ada, bruneta care ar fi avut relatii intime cu mai multi fotbalisti din lotul lui Nicolae Dica. Sotiile lui Ovidiu Popescu si Mihai Pintilii sunt acuzate de Ada ca au agresat-o in timpul meciului FCSB - Hapoel Beersheva, in toaleta "Arenei Nationale", potrivit Cancan Gianina Corondan si-a amintit de vremurile cand era o prezenta frecventa pe micile ecrane, la Pro Tv. Gianina Corondan, care a comentat despre ce se intampla astazi pe micile ecrane, s-a facut remarcata la nivel national pe vremea cand era prezentatoare la Pro Tv. Despre acele timpuri si-a amintit vedeta in cadrul uni interviu pe care l-a acordat pentru life.ro. "Pro TV-ul te facea automat vedeta. Te dadea cu bidineaua cu sclipici, lua vopsea de vedeta si te transforma. Tu erai un amarat de student pana atunci", a declarat Gianina Corondan, potrivit Libertatea Cheeky Girls revin in atentia publicului cu un incident destul de grav. Monica, una dintre cele doua gemene, a avut parte de o cazatura zdravana, chiar in timpul unui eveniment. Cele doua surori gemene care in urma cu mai bine de 10 ani au dat lovitura pe piata muzicala din Marea Britanie isi continua cariera si proiectele muzicale. Sunt invitate la diferite evenimente pentru a concerta si cele doua o fac in acelasi mod in care si-au invatat fanii, potrivit Click. Totul s-ar fi petrecut in urma cu trei ani de zile, marturiseste Kristina Cohen, actrita care a jucat in serialul "Californication": "In acea vreme eram iubita unui producator de film, prieten cu Ed. Intr-o seara, a insistat sa merg impreuna cu el la Westwick acasa, eram foarte obosita si am spus ca vreau sa plec. La un moment dat, m-am dus intr-o alta camera si am atipit. Cand m-am trezit, Ed era peste mine, mi-a bagat cu forta mana intre picioare si mi-a spus ca vrea sa facem sex. M-am luptat cu el, dar era mai puternic, mi-a acoperit gura, mi-a zdruncinat capul si m-a violat.", a declarat actrita, potrivit Cancan