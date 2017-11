Caru' cu vedete: Andrei Ghoerghe a rabufnit dur la adresa medicului de la Iasi, care anuntase ca nu-i va trata pe protestatarii din Piata Victoriei! "O tata electrocutata!"; A fost ales cel mai sexy posterior din Brazilia! Cine e castigatoarea Miss BumBum; Tristetea unui umorist. Cristian Gretcu a plans cand a stat pe "scaunul suferintei"

Reactia medicului iesean Razvan Constantinescu, fost director al Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi, la adresa celor care au protestat in Piata Victoriei, l-a enervat la culme pe Andrei Gheorghe. Dupa ce a citit mesajul medicului, Andrei Gheorghe si-a iesit din pepeni si a postat un mesaj extrem de dur la adresa acestuia. "Individul merita vizitat, scriitor, umanist luminat, polemist ridicol, o tata electrocutata", este mesajul postat pe contul lui de Facebook, potrivit Cancan.ro Rosie Oliviera (28 de ani) a fost desemnata luni, 6 noiembrie, Miss BumBum. Ea este fericita castigatoare a stransei competitii care a devenit aproape o sarbatoare nationala in Brazilia. Dintre cele 15 participante, posteriorul lui Rosie a fost considerat cel mai potrivit pentru marele premiu, dupa cum relateaza The Sun. Rosie este orginara din regiunea braziliana Amazonas si este fotomodel si reporter, potrivit Click Uneori, in viata unui umorist vin si momente triste, cand zambetul ii dispare. S-a intamplat si in cazul lui Cristian Gretcu, pe care publicul il stie in rolul zambaretului Ion Iliescu din grupul Divertis. El a participat la campania "Magic Home", prin care zeci de vedete au petrecut o ora pe "scaunul suferintei", luand locul simbolic parintilor copiilor bolnavi de cancer, scrie Libertatea "Bineinteles ca exista viata dupa Mihaela Radulescu. Eu mai vorbesc cu ea, ii multumesc pentru viata mea sexuala din ultimii ani. Am iubit doar de doua ori in viata. Am avut doua relatii, a cate sapte ani. Nu am facut sex pe langa. Spun 'te iubesc' rarisim. Eu si Mihaela ne sunam de Craciun. Iau cina cu fete doar daca imi dau cheia de la casa", a spus Dani Otil la un post de televiziune, potrivit Cancan Pauza de dive la stirile de la ora 19.00, atat la PRO TV, cat si la Antena 1. Andreea Esca (45 de ani) si Andreea Berecleanu (42 de ani) ne-au facut cu mana din avion, caci s-au imbarcat marti, 7 noiembrie, cu destinatia New York, acolo unde vor participa la lansarea oficiala a celebrului calendar Pirelli, editia 2018. Apropierea dintre cele doua vedete, acum rivale pe acelasi tronson orar, pe vremuri colege la PRO TV, este cumva surprinzatoare, tinand cont ca in 2013 au fost in mijlocul unui scandal, potrivit Click.