Caru' cu vedete:  Andreea Banica si sotul, surprinsi in timp ce faceau dragoste in masina; Firicel din "Las Fierbinti", in vizorul DIICOT. A fost prins cu droguri in Vama Veche; "Mama mea umbla goala prin casa". Ce copil de vedeta a scapat "porumbelul"

Andreea Banica nu se sfieste sa-si arate dragostea pentru sotul sau, Lucian Mitrea, nici in locurile publice. Cantareata a fost surprinsa in ipostaze intime alaturi de partenerul sau, intr-un loc public. Andreea Banica si Lucian Mitrea au fost mai sinceri ca niciodata si au recunoscut ca au intretinut relatii intime in masina si au fost prinsi asupra faptului de un paznic: "Ne sarutam in masina, spune! De mult, de mult!", a recunoscut cantareata, iar sotul ei a detaliat, informeaza Click Actorul Toma Cuzin, interpretul celebrului Firicel in show-ul de televiziune "Las Fierbinti", a fost in vizorul DIICOT, el fiind in urma cu zece ani prins cu droguri in Vama Veche, informeaza DC News. Se pare ca problemele lui Toma Cuzin in acest caz ar fi aproape de sfarsit, avand in vedere ca Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a trimis o cerere de confirmare a renuntarii urmaririi penale a actorului, relateaza Cancan. Mariah Carey este acuzata a jignit in mod repetat o garda de corp, numindu-l "skinhead", "nazist", "membru al Ku Klux Klan" sau "suprematist alb". In plus, aceasta ar fi vrut "sa fie inconjurata decat de barbati de culoare, niciodata de albi". Cel putin asta sustine directorul companiei Anello Security and Consulting din Los Angeles, Michael Agnello. Acuzatiile privesc perioada in care artista a folosit serviciile acestei companii de bodyguarzi, intre iunie 2015 si mai 2017. In plus, garda de corp sustine ca Mariah Carey i-a facut si avansuri sexuale. El a spus ca, in timpul unui sejur la Cabo San Lucas in Mexic, vedeta l-ar fi rugat sa vina in camera sa ca sa mute un bagaj, scrie Libertatea. Sharon Stone va implini pe 10 martie 60 de ani, iar furmusetea sa este neatinsa de varsta. Ea a pozat pentru editia din noiembrie-decembrie a revistei Haute Living demonstrand ca anii nu au trecut pentru ea. Cu picioarele lungi tonifiate si corpul intins pe un pat intr-un set de lenjerie Dolce & Gabbana,arata ca orice face ea este fascinant. Stone este la fel de sexy si increzatoare, radiaza aceeasi energie indrazneata si intimidanta ca acum 25 de ani. Asa este descrisa superba actrita care a ramas una dintre cele mai frumoase si inteligente femei de la Hollywood, arata EVZ. Vedetele risca mult atunci cand vin la emisiuni impreuna cu copiii lor, asta pentru ca cei mici spun adevarul si dau din casa vrute si nevrute. De o patanie simpatica a avut parte Daniela Gyorfi, la filmarile emisiunii "Aici eu sunt vedeta", difuzata joi, 9 noiembrie, de la 21.15, la Antena 1. Adorabila ei fetita, Maria (6 ani), a scapat "porumbelul". Intrebata de prezentatorul Dan Bittman ce lucru nebunesc face mami, Maria va raspunde fara ezitare ca "umbla goala prin casa". "Deci daca treceti pe la ei pe acasa...", incepe fraza Dan Bittman, "...va primesc dezbracata. Glumesc!", completeaza Daniela, citata de Click.