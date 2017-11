Caru' cu Vedete: A patruns in cantonament si... Amanta care a "spart" familia FCSB-ului a facut "ravagii" la o alta echipa din Liga I; Cum s-a umilit mama lui Marcel Toader ca sa-l scape pe fiul ei de un proces cu miza mare; Ce mai face omul care a inventat grupul Vita de Vie! Dupa 30 de ani de cantat a ajuns...campion national la golf

Amanta care a "spart" familia FCSB-ului, deja celebra Ada, nu are o afinitate doar pentru fotbalistii lui Gigi Becali. Ea ar fi facut "ravagii" si la o alta echipa din Liga 1, Astra Giurgiu. Bruneta ar fi intrat inclusiv in cantonament, unde a tinut o "sedinta" cu mai multi jucatori importanti. Ada, tanara "macelarita" in toaleta Arenei Nationale de sotiile lui Ovidiu Popescu si Mihai Pintilii, ar fi "topita" dupa fotbalisti. Romani, straini, nu conteaza. Nu i-ar pasa nici macar daca acestia sunt casatoriti sau au relatii stabile. Iar varsta lor nu ar reprezenta absolut niciun impediment pentru bruneta. "Pot face tot ceea ce vor in timpul liber, dar sa nu afecteze imaginea clubului. Am inteles ca fata asta a avut vreo 20 de fotbalisti la activ", a spus Gigi Becali in urma anchetei pe care a demarat-o in vestiarul FCSB-ului, dupa scandalul care a izbucnit la finalul saptamanii trecute. Cert este ca Ada a facut o pasiune pentru fotbalisti. Dar nu doar cei de la FCSB sunt preferatii ei. Can Can a aflat ca tanara originara din judetul Neamt ar fi extrem de apropiata si de jucatorii de la Astra Giurgiu. Amanta care a "spart" familia ros-albastrilor a facut "ravagii" inclusiv la echipa antrenata de Eduard Iordanescu. Ar fi intrat inclusiv in cantonament, pentru o scurta "sedinta" cu un fotbalist casatorit.Retras dupa ce a invocat motive medicale, dupa 16 ani de compus si cantat in Vita de Vie, Sorin Danescu a luat in serios sportul la 50 de ani. Atat de mult l-au speriat complicatiile vasculare, incat a terminat sezonul competitional 2016-2017, la cupa membrilor celui mai important club de golf din Romania, pe primul loc. Sorin Danescu, care a debutat cu formatia Asterisc in 1987, apoi a cantat in Rosu si Negru (1991), Vita de Vie (1996), apoi Diesel (2013) si, in prezent, la SefulBoss, este de ani buni un jucator impatimit de golf. E nelipsit din putinele competitii dedicate sportului preferat al oamenilor bogati, dar este si un bun schior, jucator de baschet si de tenis. Dupa o pauza de aproape un an, pe care a luat-o la indicatia medicilor, care i-au recomandat sa renunte la efort fizic, Danescu s-a intors in sistemul competitional al exclusivistului club de golf direct pe locul I, anunta Libertatea Linistea lui Marcel Toader a fost spulberata de mai bine de doua luni de cand asupra Mariei Constantin planeaza suspiciuni de infidelitate. Omul de afaceri a tunat si a fulgerat dupa ce a aflat ca a fost inselat si vrea sa-si faca dreptate nu doar in instanta, unde se va transa divortul, ci si la televizor, unde apare seara de seara. Slobod la gura, afaceristul a fost amenintat de presupusul amant ca va fi tarat in judecata pentru acuzatiile pe care i le-ar fi adus si i-ar fi stricat imaginea. Marcel Toader are un aliat de incredere in divortul de Maria Constantin. Omul de afaceri este sustinut de mama sa, care sufera teribil. Desi fiul ei nu este la prima separare amoroasa, femeia pare extrem de afectata de zbuciumul omului de afaceri. Amenintat de presupusul amant al Mariei Constantin ca va plati scump pentru toate acuzatiile pe care i le-a adus seara de seara la tv, Marcel Toader se pare ca va scapa basma curata. Impresionata de amploarea pe care au luat-o lucrurile, femeia s-a decis sa se implice personal si l-a sunat pe barbatul care i-ar fi stricat casnicia fiului ei ca sa-l roage sa nu-l dea in judecata pe baiatul ei, relateaza Click Radu Moraru si-a aratat "talentele" in fata prietenilor si angajatilor televiziunii sale, Nasul TV. Radu Moraru nu s-a lasat afectat de faptul ca emisiunea i-a fost scoasa din grila televiziunii Nasul TV si nici de neintelegerile cu partenerii de afaceri. Can Can a pus mana pe filmarile cu "Nasul", care a iesit la baut cu colegii la... lautari, unde a aratat o alta fata a sa, nestiuta pana acum. Radu Moraru a inceput seara la masa, la un "pahar de vorba" cu prietenii si colegii veniti sa o sarbatoreasca pe una dintre prezentatoarele postului Nasul TV, care-si aniversa onomastica de Sfintii Mihail si Gavril. Prezentatoarea TV a tinut sa marcheze prezenta patronului exilat de la Nasul TV, asa ca i-a "gadilat" orgoliul cu un toast. "Multumesc tuturor prietenilor care sunt alaturi de mine, colegilor care au ajuns, o parte dintre ei vor mai veni pentru ca nu au terminat directul la Nasul TV. Inainte de toate, nu pot sa va spun decat ca, avand in vedere cele intamplate la Nasul TV, sunt foarte mandra de faptul ca fac parte dintr-o echipa atat de minunata si asta datorita unicului patron pe care eu il recunosc la Nasul TV si anume Radu Moraru. A muncit sa tina o mana de oameni aproape. Va multumesc ca sunteti in aceasta seara alaturi nu numai de mine...", a spus prezentatoarea TV.Mircea Radu nu face chef de ziua lui - implineste 49 de ani pe 15 noiembrie - si are un motiv intemeiat. De fapt, doua: Tudor, de 4 ani, si Clara Elena, care s-a nascut anul acesta si pe care Mircea a botezat-o cu numele mamei lui. Indragita vedeta de la TVR 2, post la care prezinta, alaturi de Marina Almasan, emisiunea "Femei de 10, barbati de 10", a decis sa amane petrecerile cu prietenii pentru cand vor fi mai maricei copiii, iar pana atunci, se limiteaza la a-si trata colegii cu prajituri si la a ciocni un pahar de vin rosu acasa, cu sotia. "Poate ca am sa imi invit prietenii la restaurant peste cativa ani, acum e greu, cu copii mici, sa-i tarai intr-un loc unde nu se pot juca, unde sunt niste oameni mari pe care i-au mai intalnit sau nu, care-i canta tatei la multi ani, vorbesc tare si rad de chestii pe care ei le vor intelege mai tarziu￯ Voi fi acasa, seara, de ziua mea.", a declarat Mircea Radu, intr-un interviu pentru Libertatea