Caru' cu vedete: Catalin Botezatu, in fata altarului; Legatura nestiuta dintre Regele Mihai si bunicul unei mari artiste de la noi; Gina Pistol e gravida?!

Este unul dintre cei mai ravniti burlaci din showbiz, dar nu vrea sa auda de insuratoare! Sambata (11 noiembrie) a intrat in biserica si a pasit in fata altarului, dar in calitate de parinte spriritual pentru copilul unui bun prieten din Targu-Mures. Designerul s-a aflat in aceasta ipostaza pentru a sasea oara. Catalin Botezatu a fost pus in mare dificultate sambata la Targu-Mures, unde a botezat un baietel. Bebelusul a plans continuu in timpul slujbei de crestinare, iar designerul a incercat din rasputeri sa-l impace. Desi a fost supus unui adevarat test de rezistenta, creatorul de moda nu si-a pierdut simtul umorului, scrie Click. "Nu am mai primit o scrisoare de foarte mult timp. am primit si eu scrisori de dragoste si ma emotionam. ma bucur ca fac parte din categoria femeilor care mai sunt inca sensibile. (...) Am avut multe lipsuri in copilarie. Imi doream foarte tare o bicicleta si o papusa Barbie si nu puteam sa-mi iau atunci. (...) Da, sunt indragostita. Barbatul pe care eu mi-l doresc nu ar accepta o iubita parazit. Am 36 de ani si de ce nu am barbat si copil? Nu pot sa povestesc despre fiecare relatie de ce am plecat si de ce m-am despartit. Ma deranjeaza cand oamenii ma subestimeaza. Ce e al meu, e al meu. Pentru copilul meu, imi doresc ca parintii lui sa fie oameni echilibrati", a spus Gina Pistol, citata de Cancan. Un lucru mai putin stiut despre Regele Mihai este ca acesta a fost elevul bunicului uneia dintre cele mai aprecoiate cantarete de muzica usoara din Romania, Monica Anghel, cea care in vara acestui an a suferit o interventie chirurgicala pe coloana. Intrebata daca a simtit vreodata ca Dumnezeu i-a soptit la ureche, Monica Anghel a marturisit: "Nu mi-a soptit la ureche. S-a intamplat altceva: si-a indreptat privirea catre mama, catre sarcina cu mine si a spus tu o sa ai talent. Fiindca eu nu am facut nimic pentru asta. Familia mea, la fel. Sigur, m-a sustinut, dar talentaul a venit de Sus", noteaza Libertatea Emotii mari pentru Oana Roman, care saptamana viitoare va debuta intr-un nou proiect! Vedeta revine ca prezentatoare, dar nu la un post tv, ci online. Fiica cea mica a fostului premier Petre Roman va avea o emisiune pe pagina de Facebook a unei reviste, unde le da intalnire fanilor sai in fiecare zi de joi. Oana Roman va fi gazda unei noi emisiuni in mediul online. Vedeta va prezenta un nou proiect care ii poarta numele pe pagina de soclizare a unei reviste. Incantata de aceasta provocare profesionala, Oana a facut chiar ea anuntul pe contul ei de socializare, unde le-a explicat fanilor unde o pot urmari de saptamana viitoare, potrivit Click. Madalina Ghenea a publicat un mesaj care a starnit numeroase reactii pe Instagram. Postarea Madalinei Ghenea pare sa faca referire la relatia ei cu Matei Stratan, recent spunandu-se ca cei doi s-ar fi despartit. "Nu m-ai inselat doar pe mine, ne-ai inselat pe noi. Nu mi-ai frant doar mie inima, ne-ai distrus viitorul", a fost mesajul care a aparut pe pagina de Instagram a Madalinei Ghenea. "Ce s-a intamplat?", "Sunteti OK?", "Sper ca nu v-ati despartit" sunt doar cateva dintre reactiile fanilor la postarea Madalinei Ghenea, conform Cancan