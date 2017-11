Caru' cu vedete: John Travolta, acuzat din nou de abuz sexual; Scandal in muzica romaneasca! Acuzatii de mahala: "Un taran cu freza si cu patru clase"; Shakira, in stare grava

John Travolta nu se potoleste. Actorul, in varsta de 63 de ani, este acuzat din nou de hartuire sexuala. Un masor de 37 de ani a povestit ca Travolta l-a ciupit de fund. Acesta a dezvaluit, ingrozit, cum starul voia sa faca sex cu el in timpul unei sedinte de masaj, relateaza radaronline. Masorul s-a plans ca actorul si-a expus partile intime in fata lui. S-a intamplat la centrul de spa al Hotelului LaQuinta din Palm Springs, California, care a fost deschis dupa miezul noptii la cererea starului, la 15 februarie 2000. Travolta i-ar fi spus tanarului ca este "foarte atragator" si ca l-a excitat, noteaza Click. Shakira nu-si revine! O afectiune la corzile vocale au facut-o, in urma cu mai bine de o saptamana, sa-si anuleze unele spectacole, dar boala nu i-a trecut, mai mult, s-a agravat. Cantareata columbiana a fost nevoita sa-si amane toate spectacolele din cauza unei hemoragii pe corzile vocale, potrivit companiei sale promotoare Live Nation citata marti de AFP. "La ordinul medicului sau, datele turneului 'El Dorado World Tour' din Europa au fost amanate pentru 2018. Ca urmare a hemoragiei la corzile vocale, Shakira este obligata sa-si amane orice prestatie pentru a i se permite sa se ingrijeasca corect inainte de a-si relua turneul mondial si a evita orice afectiune suplimentara", se arata in comunicatul companiei, potrivit Cancan. Gheorghe Turda, in varsta de 69 de ani este extrem de suparat pe Lupu Rednic pentru ca acesta, in calitate de organizator al spectacolului aniversar "Ciocarlia 70", nu l-a invitat la eveniment. Speectacolul va avea loc pe 23 noiembrie , la Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne. Gheorghe Turda l-a acuzat pe Rednic ca este "incompetent profesional" spunand ca este "un taran cu 4 clase". "Cer de urgenta d-nei ministru Carmen Dan (n.r. Ansamblul Ciocarlia se afla sub tutela Centrului Cultural al MAI) destituirea lui Lupu Rednic, pentru incompetenta lui profesionala! El isi bate joc de Ansamblul Ciocarlia creat de Gheorghe Turda", a declarat Gheorghe Turda, citat de EVZ Vedeta a scapat de inhibitii si s-a distrat alaturi de oamenii care au venit sa o filmeze. Oana Zavoranu si-a facut cumparaturile in mall. "Mergem sa facem cumparaturi domestice de data asta. In geanta am un pix, iar bebe mi-a facut o lista de cumparaturi", a spus Oana in filmuletul de pe Facebook. Oana a mai marturisit ca vrea sa devina vegetariana, desi ii place sa manance carne. "Imi plac sarmalele. Imi place sa mananc carne, sunt o romanca autentica. Dar vreau de la anul sa devin vegetariana", a mai spus ea, citata de Libertatea. In ultimii ani, Angelina Jolie pare ca nu reuseste sa detina controlul asupra greutatii sale, iar la unele evenimente chiar si-a ingrijorat fanii si colegii de breasla. Asa s-a intamplat si seara trecuta, iar felul in care a ales sa ascunda kilogramele in minus nu a trecut neobservat. Pentru intalnirea cu fanii pe care a avut-o recent in Hollywood, Angelina Jolie a ales sa nu poarte o tinuta sexy si provocatoare. Si, chiar daca s-a imbracat cu o dintr-o bluza gri oversized, o fusta mulata si neagra si niste botine cu toc cui, senzualitatea cu care ne-a obisnuit a plutit in aer. Unii dintre critici nu au trecut cu vederea trucul vestimentar ales ca sa mascheze cat de multe kilograme a slabit vedeta, conform Cancan.