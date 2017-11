Caru' cu vedete: Solistul trupei Carla's Dreams a divortat in secret, la Chisinau!; Imagini uluitoare cu Daniela Crudu, ravasita dupa un party cu fetele din Brigada Sectia 19!; Scene XXX! Nicki Minaj mimeaza sexul cu doua versiuni de ale sale;

De cand s-a despartit de iubitul ei, Radu Maricuta, fiul unuia dintre cei mai bogati fosti primari din tara noastra, Daniela Crudu o tine intr-o petrecere continua. De data asta, bruneta a lasat barbatii si s-a distrat cu fetele din Brigada "Sectia 19", intim, intr-un apartament, unde s-a lasat cu dezmat total. Cancan.ro va prezinta imagini uluitoare cu fosta asistenta TV, de-a dreptul ravasita.Ii "tine spatele" durului Jason Statham, o protejeaza pe Paris Hilton si e prieten cu DiCaprio. Ioan Hortopeanu este, datorita specializarii sale, unul dintre putinii romani in umbra caruia se afla, la modul propriu, marile vedete si miliardarii lumii atunci cand ies pe strada. Ferm, discret, impunator, cu privirea taioasa, standardele meseriei lui Yohan - cum este cunoscut in high life-ului londoneze - ii cer sa fie mereu pregatit sa isi asume orice risc pentru a proteja viata si siguranta clientilor sai, potrivit Libertatea. Nicki Minaj are o imagine de diva nonconformista si extravaganta. Recent ea pozat pentru revista americana Paper si vrea ca pozele indecente cu ea si inca doua versiuni de ale sale sa rupa Internetul. La nici 10 ore de la lansarea oficiala in lumea virtuala, pozele ei au fost vazute de... 11 milioane de perechi de ochi. La cei 34 de ani ai ei Nicki Minaj are o ambitie. Vrea sa o depaseasca pe Kim Kardashian care a pozat in urma cu cativa ani in paginile aceleiasi reviste iar fotografiile cu ea au fost declarate cele mai vizionate poze din istorie, potrivit Click. Dupa ce presa din Rusia a deconspirat identitatea solistului trupei Carla's Dreams, in persoana cantaretului Andrei Tarus, in Romania a aprut informatia ca sotia acestuia i-a intentat divort in 2013, insa si-a retras cererea cateva saptamani mai tarziu. Ceea ce nu s-a stiut pana acum este ca, pana la urma, inevitabilul s-a produs. Andrei Tarus si Nelea Motricala au divortat, in mare discretie, la Judecatoria Chisinau., scrie wowbiz.ro Cum arata fosta sotie a lui Tolea Ciumac! Magda Ciumac a facut ceea ce multe alte femei nu reusesc si anume sa dea jos, fara operatie, 25 de kilograme. Fosta sotie a lui Tolea Ciumac a aparut pentru prima data intr-un platou TV dupa ce s-a "izolat" la Timisoara! Magda Ciumac a venit imbracata in emisiunea lui Cristi Brancu intr-un taior de culoare rosie, care a reusit sa ii arate silueta pentru care s-a straduit atat de mult, potrivit Cancan