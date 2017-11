Caru' cu vedete: Kevin Spacey, acuzat de inca 20 de colegi de tentativa de viol; Gratioasa si multimilionara nepoata a lui Gigi Becali, aparitie ravasitoare in Dorobanti; E pe bune! Madalina Ghenea si Matei Stratan si-au spus adio. El e acuzat ca a inselat-o;

Cosmarul nu sxe mai termina pentru Spacey! Actorul care a fost dat afara din serialul House of Cards si inlocuit de bosii Netflix cu legendarul Christopher Plummer (87 de ani) este iar luat la tinta. El a fost directorul artistic al teatrului britanic Old Vic. In urma unei anchete interne in cadrul echipei teatrului au fost inregistrate 20 de plangeri de hartuire sexuala impotriva lui Spacey. Incidentele de natura sexuala au avut loc intre 1995 si 2013, potrivit Click Alina Geambazi intoarce, intotdeauna, capetele pe strada! Intr-o tinuta eleganta - pelerina, palarie si cizme lungi, asortate la culoare, toate bej, si o fustita grena - Alina Geambazi a luat la pas trotuarul "mangaiat" deja de fruzele aurii ale toamnei. O plimbare binevenita, de cateva zeci de minute, timp in care a avut grija sa faca si cateva cumparaturi. Nu avea cum sa lipseasca, de pe umarul ei, geanta de firma, doar ca este vorba de o noua achizitie. Un Hermes Kelly blue electric 32, al carei pret atinge suma de 10.000 de euro, potrivit Cancan Rapper-ul Lil Peep a murit din cauza unei supradoze. In luna septembrie acesta fusese surprins in compania actritei Bella Throne. Lil Peep, pe numele lui adevarat Gustav Ahr, avea 21 de ani si a fost gasit fara suflare miercuri. Menegerul sau Chase Ortega a scris un mesaj trist, imediat ce a aflat cumplita veste, potrivit Libertatea. Milionarul Matei Stratan e acuzat ca ar fi calcat stramb, iar aceste zvonuri au aparut dupa ce el si-ar fi facut aparitia, weekend-ul trecut, la petrecerea de cununie civila a verisoarei sale, cu o alta femeie. "Nimic mai fals.Nu o insala pe Madalina! Matei nu a venit cu nimeni la cununie, a venit singur. Nu inteleg de unde sunt toate aceste zvonuri", au declarat rudele lui Stratan pentru Click. "Dieta nu am tinut niciodata. Post, da. Asa m-a invatat mama. Eu nu am reusit sa tin cap-coada un post. Dar cand vreau sa mai slabesc, asta fac. Pe vremuri, cand era Ileana la mine si deschidea frigiderul, cadeau morcovii si imi striga ca nu are ce sa manance la mine. Acum se intampla asta cand ma duc eu la ea si deschid frigiderul", a declarat Anastasia Lazariuc intr-o emisiune TV, potrivit Wowbiz.ro.