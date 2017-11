Caru' cu Vedete: Ultrasii lui Dinamo s-au razbunat pe finantatorul echipei: i-au manjit cu fecale limuzina milionarului; Dragos Mostenescu vinde tot si se muta in Anglia; Confesiunile lui Smiley. Ne-a dezvaluit cum e in intimitate si care sunt secretele colegilor de emisiune!

Intr-o perioada in care la mare moda sunt operatiile estetice si interventiile artificiale de orice gen, Laura Dinca, iubita lui Cristi Boureanu, vrea sa ramana naturala 100%. Tanara sustine ca poate oricand demonstra ca nu are nicio operatie. Ce-i drept, are doar 21 de ani, insa multe tinere de varsta ei au deja abonament la medicul estetician si isi petrec majoritatea timpului in saloanele de infrumusetare. Nu si iubita lui Cristi Boureanu. Laura ne-a povestit ca a facut de doua ori prostia de a-si vopsi parul si de atunci a jurat ca nu mai umbla la nuanta cu care a inzestrat-o mama natura. "E culoarea mea naturala. De multe ori il mai dau asa, dar mai mult vara, cu un nuantator cu un pic de gri, ca sa nu se ingalbeneasca de la soare, dar cand eram mica chiar eram blond pui. Acum mi s-a mai inchis culoarea, dar tot blonda sunt. Ca sa-mi mentin parul santos am grija sa-mi tund varfurile in fiecare luna si vreau sa zic ca-mi creste foarte mult. In plus il dau cu ulei si incerc sa-l intretin", ne-a spus Laura, care ne-a mai povestit ca ultima data cand a vrut sa-si schimbe nuanta parului, Ioana, fiica lui Boureanu a certat-o, acuzand-o ca nu este cu nimic diferita fata de celelalte fete, relateaza Libertatea Ionut Negoita s-a saturat de Dinamo! Nu e prima oara cand spune ca vinde echipa din "Stefan cel Mare", dar acum este hotarat si nimic nu pare ca-l mai poate face sa se razgandeasca. Scandalurile pe care le-a avut cu fanii, in decursul celor aproape cinci ani de cand a preluat echipa, si-au spus cuvantul. Injurat constant de galerie, Negoita a suportat cu stoicism, dar picatura care a umplut paharul a venit recent. Privind in gol, de la oficiala! Asta era imaginea finantatorului Ionut Negoita, la 0-3 cu Viitorul! Fanii l-au injurat, au intrat chiar pe teren si au vrut sa-i dezbrace pe fotbalisti. Negoita nu a reactionat... E "tabacit". Un alt episod in care i se cerea plecarea din "Stefan cel Mare". L-a inghitit si pe acesta, asa cum o facuse de multe ori. Dar nu i-a venit sa creada, intr-una din zile, cand a vrut sa urce in masina si sa plece la biroul sau de la hotelul Rin. Masina era plina de fecale! O mana de fani, dintre cei mai aprigi contestatari ai lui, au planuit cum sa i-o faca urat finantatorului si, poate asa, sa-l alunge din "Groapa". Suporterii au pandit momentul cand masina lui Negoita a ramas nesupravegheata si au improscat-o cu fecale. Apoi, au disparut in noapte, scrie Can Can Actorul Dragos Mostenescu intentioneaza sa se stabileasca cu sotia si cei trei copii ai lor in Anglia, motiv pentru care a scos la vanzare doua proprietati, in valoare totala de circa 250.000 de euro. Din primavara, nu a mai fost implicat in nici un proiect tv, in afara de "Ferma vedetelor", care urmeaza sa fie transmis anul viitor, pe PRO TV. Astfel, din cauza pauzei lungi, Dragos Mostenescu (50 de ani) a hotarat sa-si construiasca o cariera peste hotare, iar de cateva luni testeaza piata artistica din Marea Britanie. Momentan, actorul care l-a jucat pe "Costel" din serialul "La bloc", se afla in Anglia unde, impreuna cu o echipa din showbiz, incearca sa organizeze spectacole. "Chiar imi doresc un...one man show...in Anglia, iar cu varianta lui romaneasca sa merg prin tara, fiind un spectacol cu umor si muzica. Colaborarea cu televiziunile este in pauza, momentan, desi eu mi-as dori un nou serial", a declarat Dragos Mostenescu, pentru Click Vedeta atipica, atrasa mai degraba de linistea caminului sau decat de zgomotul si stralucirea petrecerilor mondene, cantaretul ne-a marturisit ca e un om "cat se poate de normal" si ca e un tip retras, care in timpul liber se izoleaza! Normalitatea si-a demonstrat-o si cand a fost surprins mancand la...impinge tava! Smiley, pe numele lui real Andrei Tiberiu Maria, ar fi, conform zvonurilor, iubitul Ginei Pistol, dar cum nici el, nici blonda cea sexy nu confirma relatia, oficial ii este bine singur. Si concentrat pe cariera. Ne-a marturisit ca nu concepe sa nu castige anul acesta emisiunea in care e jurat-antrenor, "Vocea Romaniei", care de azi da startul editiilor live, anunta Libertatea Ca Madalina Ghenea este de o frumusete izbitoare o stiu toti romanii, si nu numai ei. Iata ca cetatenii obisnuiti au avut ocazia sa o vada in carne si oase pe diva sexy, undeva unde nu si-ar fi imaginat, adica intr-o institutie publica. Ca si cum asta nu ar fi fost suficient, Madalina s-a echipat, in ciuda vremii de afara, cu un outfit care lasa mai mult la vedere decat si-ar fi inchipuit oricine! Este dimineata, iar Madalina Ghenea si-a pus in plan sa dea piept cu administratia de la noi, pentru ca are de rezolvat o chestiune care nu sufera amanare. O prietena cu masina a luat-o de acasa si a dus-o in Pipera, chiar la Serviciul Pasapoarte. De la inceput, Madalina Ghenea a atras toate privirile, chiar dupa ce a coborat din scara blocului. Poate si pentru faptul ca nu a tinut cont de cele 5 grade Celsius de afara si a purtat o pereche de pantalonasi minusculi, dupa cum se observa in imaginile obtinute de Can Can . A sucit toate capetele! Imbracata asa, Madalina a sucit toate capetele la sediul Directiei Pasapoarte din Pipera, in drumul ei pe holuri, pana la ghiseul de eliberari. Aceasta era de fapt tinta divei, care facuse cerere pentru eliberarea unui nou pasaport. Prietena ei blonda i-a stat alaturi tot timpul, in contrast cu ea, daca nu din pricina culorii parului, cu siguranta datorita modului mult mai sobru de a se imbraca!