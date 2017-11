Caru' cu vedete: Banica Jr. a scos la cafea 4 femei in aceeasi seara; Laura Lavric si-a dat sora in urmarire la ambasade; Anda Adam, dezbracata in dormitor

Ozana Barabancea se mandreste in fiecare moment cu noua silueta. Jurata emisiunii "Te cunosc de undeva" se fotografiaza aproape zilnic si le arata fanilor progresul de care are parte. Ozana Barabancea a publicat o fotografie pe contul personal de Instagram si si-a uimit prietenii virtuali. Aceasta este imbracata cu o pereche de colanti negri din latex si un corest strans in jurul taliei care i-au scot in evidenta noua silueta si i-au pus in valoare picioarele subtiri, dar si sanii, noteaza Click. Oriunde s-ar duce, Stefan Banica Jr. este o prezenta placuta. Cancan l-a intalnit pe cantaret la un local de lux din Capitala, in compania a patru reprezentante ale sexului frumos. La masa nu se afla, insa, si proaspata sa sotie. Chiar si asa, artistul s-a simtit in largul lui, a fost mereu vesel si a acaparat discutia. Doamnele l-au ascultat cu atentie si au zambit continuu. Semn clar ca povestile lui Stefan Banica Jr. aveau sare si piper. O tanara s-a remarcat prin modul in care s-a comportat in compania carismaticului artist. Cuprinsa, probabil, de emotie, aceasta si-a ros in permanenta unghiile si l-a ascultat, cuminte, pe cantaret.Nu trece o zi fara ca Alex Velea sa nu mearga la sala de forta, pentru a-si intretine corpul bine lucrat. Cantaretul a povestit insa ca se mai intampla si incidente. Aceasta a povestit ca a suferit un accident teribil la sala de forta, dupa ce un disc i-a cazut pe degetul mare de la picior. Iubitul Antoniei a povestit pentru cancan.ro episodul dureros prin care a trecut si care l-ar fi putut lasa marcat pe viata. Artistul a povestit ce accident teribil a suferit la sala de forta, in urma caruia a fost la un pas sa-si piarda un deget, informeaza EVZ. rtista nu uita si nu iarta, dupa ce ruda sa de sange a afirmat despre ea ca se prostitua. Laura Lavric si-a dat sora in urmarire la ambasade, pentru a o putea aduce la procesul pe care i l-a intentat. Laura Lavric se afla de mai bine de cinci ani in razboi cu sora sa, Ecaterina Traian. Desi de atunci a trecut ceva timp, artista nu si-a iertat sub nicio forma ruda sa de sange si nu a renuntat la procesul de calomnie pe care i l-a intentat. Aceasta afirmase despre ea, intr-o emisiune tv, ca solista "mergea cu barbati pe cadouri si bani". De atunci, cantareata de muzica populara a incercat sa-si gaseasca dreptatea in tribunal, relateaza Libertatea. Anda Adam este una dintre cele mai sexy artiste din showbiz-ul autohton. Recent, pe contul personal de socializare, vedeta s-a fotografiat intr-o ipostaza incendiara care starnit, mai mult ca sigur, fanteziile tuturor barbatilor care viseaza la ea. Anda Adam s-a pozat dezbracata in pat, iar pe imagine a scris "Good night (n.r. Noapte buna)". Foarte incantati de priveliste, prietenii virtuali ai cantaretei au reactionat imediat. "Frumoasa ca intotdeauna", "Noapte buna draga noastra regina!", "Superba", au fost doar cateva dintre mesaje. Altfel, Anda Adam se pregateste, din nou, sa devina mamica. Artista a vorbit pentru prima data despre a doua sarcina, marturisind ca si-ar dori sa aiba un baietel, scrie Cancan.