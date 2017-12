Caru' cu Vedete: Zavoranca si-a umplut vila de luminite pentru motanul impaiat; Elena Carstea, acuzata in America de "cruzime fata de animale"! Ce am gasit in "cazierul" cantaretei; Afacerile i-au intrat in colaps, iar el... L-au dat disparut pe bogatasul cu o avere de 35 mil €! "De 6 luni, nu l-a mai vazut nimeni si nici...";

Oana Zavoranu (44 de ani) nu se uita la bani atunci cand vine vorba sa-si satisfaca anumite capricii. Sparge mii de euro pe haine si vacante, asa ca nu-i de mirare ca iarna asta va plati o mica avere la lumina si asta pentru ca si-a "tapetat" vila din Dorobanti cu instalatii si decoratiuni de Craciun. Adora Craciunul, iar anul acesta are un motiv in plus sa zambeasca. Excentrica Oana Zavoranu va petrecere Sarbatorile cu sotul ei, palestinianul Alex Ashraf (30 de ani), dar si cu iubirea vietii ei, motanul Marty. Cel din urma, mort in august 2015, a fost dezgropat si impaiat de stapana sa, care n-a mai suportat sa nu-l aiba aproape. Zavo spune ca i-a pastrat inclusiv organele interne, intr-o cutie asemanatoare cu una de bijuterii, iar sangele i l-a pus intr-o amuleta. Fericita, bruneta si-a transformat casa intr-o oaza de lumina. Pe garduri se catara mosii simpatici, bradutii din fata casei sunt impodobiti, in curte troneaza un om de zapada imens care le face cu mana trecatorilor, iar vila a fost toata "imbracata" in luminite albe, relateaza Click Desi Craciunul este sarbatoarea in care majoritatea familiilor se reunesc la masa si isi deschid cadourile, multi ani, Oana Roman a fost lipsita de aceasta experienta. Vedeta isi aduce aminte cu nostalgie de Craciunul petrecut cu parintii ei. Pana sa-si intemeieze propria familie, Oana Roman a suferit multi ani pe seama faptului ca serile de Craciun nu erau la fel ca in alte familii. De foarte multi ani, prezentatoarea rubricii Oana PunctRoman nu a mai stat la aceeasi masa cu mama si tatal ei. Lucrurile s-au schimbat insa de cand o are pe fiica ei, iar acum Craciunul este minunat. (...) Chiar daca acum atentia se indreapta spre copilul si sotul ei, Oana Roman isi aduce aminte cu nostalgie de perioada cand petrecea alaturi de Mioara si Petre Roman. "Eu nu mergeam cu colindul, dar vedeam colindatori pentru ca noi intotdeauna de Craciun mergeam la Predeal, de cand ma stiu eu, practic prima data m-au dus cand aveam vreo 7-8 luni si in fiecare an de Craciun era o traditie la noi in familie sa mergem la Predeal. Aveam niste oameni care inchiriau o casa practic, casa lor. Ei plecau de acasa si stateam noi in casa lor. La vila Boicescu, imi aduc aminte si acum cum se numeste. In fiecare an mergeam acolo, faceam bradul, puneam cadourile, mergeam cu prietenii de familie si era foarte frumos de Craciun. Lucrul asta s-a incheiat o data cu Revolutia pentru ca din momentul ala nu am mai avut timp pentru noi ca familie", ne-a povestit Oana, scrie Libertatea Elena Carstea s-a remarcat, de-a lungul timpului, ca una dintre cele mai indragite cantarete de muzica usoara de la noi, cel putin pana cand a decis sa paraseasca definitiv Romania, impreuna cu cele doua fete adoptate. Artista s-a casatorit cu un cetatean american si s-a stabilit peste Ocean. Nu prea se mai ocupa de proiecte artistice si lucreaza ca... agent imobiliar. Can Can a aflat, insa, amanunte uluitoare despre activitatea cantaretei in SUA, unde ar fi avut de-a face de mai multe ori cu legea! De mai bine de zece ani, Elena Carstea traieste in Statele Unite, unde a emigrat alaturi de cele doua fete pe care le-a adoptat, Sanda (20 de ani) si Adriana (18). Artista de succes la noi, a lasat la o parte cariera muzicala si nu mai canta decat la ocazii, pentru ca acum a devenit unul din cei mai buni agenti imobiliari din Palm Beach, Florida. Este casatorita din 2006 cu Glenn Muttart, care a devenit cu adevarat tatal celor doua fiice ale Elenei, mai ales ca avea si el doi baieti. Din nefericire, la varsta de 30 de ani, fiul sau cel mare, Brett Muttard, a murit in urma unei supradoze de droguri, iar familia a trecut cu greu peste aceasta incercare. Elena Carstea este insa tare mandra de fetele lor, care s-au alaturat Garzii Nationale, in Armata SUA.Chef Catalin Scarlatescu pleaca din tara de sarbatori. Indragitul jurat al emisiunii-concurs "Chefi la cutite", care a slabit de la inceputul anului in jur de 50 de kilograme, dupa ce medicii i-au descoperit probleme de sanatate, apoi ne-a marturisit ca a fost nevoit sa-si schimbe toata garderoba, lucreaza, de Craciun, pentru o comunitate de romani din Germania, iar de Revelion are de gand sa se relaxeze pe plaja. "Craciunul il voi petrece in Germania, unde o sa gatesc pentru o comunitate de romani, mai exact 500. In orasul Kirchham vom organiza un adevarat ospat, iar de pe mese nu vor lipsi preparatele traditionale, doar este sarbatoare! Avem multe surprize pregatite pentru cei care vor participa. Revelionul este o petrecere mai aparte" am de gand sa il petrec pe nisipul alb, cu doua sirene!¬, ne-a marturisit Catalin, fara a ne da detalii despre "sirene", fiindca e un gentleman si nu vorbeste niciodata despre femeile din viata lui, anunta Libertatea Valerii Moraru, omul de afaceri de care se leaga falimentul Rapidului, a disparut din Romania. Nu l-a mai vazut nimeni de sase luni si este imposibil de gasit la telefon. Mai mult, business-urile i-au intrat in colaps si, conform unor surse, a ajuns la sapa de lemn. Dupa Rapid, Valerii Moraru distruge si firmele Perla Covasnei si Azuga Waters. Cele doua societati erau controlate de afaceristul basarabean si sotia sa, Violeta, cu sute de bilete la ordin fara acoperire. In clipa de fata, datoriile fostului patron al giulestenilor sunt de mai multe milioane de euro. In plus, foarte multe institutii bancare solicita, la tribunal, executarea silita a bogatasului care, in urma cu trei ani, figura cu o avere de 35 milioane de euro. "De sase luni nu l-a mai vazut nimeni si nici telefonul nu-l are conectat. Probabil l-a schimbat. Acum ceva timp m-a sunat de pe un numar cu prefix de Rusia, dar abia il auzeam. A ramas ca ma suna cand o sa aiba semnal, dar nu a mai dat niciun semn. Nu stiu ce s-a intamplat cu el. A disparut, pur si simplu. Este inglodat in datorii! A distrus multa lume, nu doar Rapidul", a spus, pentru Can Can un fost partener de afaceri si apropiat al lui Valerii Moraru.