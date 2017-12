Caru' cu vedete: Cum au fost filmati inaintea Craciunului Principele Nicolae & "Lady Di" a Romaniei; Divorturi cu cantec in 2017 pentru patru femei celebre; Andreea Esca, la cumparaturi de Craciun cu bodyguardul dupa ea

Cum au fost filmati inaintea Craciunului pe Principele Nicolae & "Lady Di" a Romaniei. Principele Nicolae si logodnica lui, Alina Binder, au fost lasati sa participe la funeraliile Regelui Mihai alaturi de Familia Regala, insa au fost izgoniti de la parastasul Majestatii Sale. Dupa inmormantarea Regelui, Principele a ramas in tara, el locuind in toata aceasta perioada alaturi de logodnica lui, in vila viitorilor socri, scrie Cancan Anul 2017 a fost de bun augur pentru vedetele noastre. Si-au pus pirostriile si au fost cele mai sexy mirese. Totodata si cele mai sexy mamici, pentru ca Ilinca Vandici si Sandra Mutu au trecut prin experienta unei nasteri, iar sora Deliei Matache urmeaza sa devina si ea mama pana la final de an, aflam din Click Tu ce varsta crezi ca are? Antonia isi surprinde fanii de fiecare data cand apare in public ba cu tinute, ba cu machiaje. De data aceasta a aparut complet nemachiata, de dimineata! Antonia este una dintre cele mai indragite artiste de la noi. Talentul sau dar si faptul ca este mereu in tendinte atrage atentia asupra sa. A uimit ultima data cu piercing-urile in zona bustului, iar acum a comis-o din nou. A aparut fara pic de machiaj, scrie Viva.ro Vestea ca patru dintre cele mai cunoscute vedete din Romania au ajuns in pragul divortului a surprins publicul de monden. Desi parea ca aveau casnicii statornice, Andreea Marin, Roxana Ciuhulescu, Maria Constantin si Laurette Atindehou au ajuns la tribunal sau la notar, pentru a se separa de parteneri, potrivit Click Andreea Esca, la cumparaturi de Craciun cu bodyguardul dupa ea! Nu degeaba este una dintre cele mai iubite si mai bine platite prezentatoare TV de la noi. Andreea Esca este pazita cu strasnicie chiar si cand merge la cumparaturi. Cel care ocupa de siguranta vedetei este chiar soferul ei, care o urmareste ca o umbra, relateaza Cancan