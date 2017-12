​Caru' cu vedete: Divorturi cu cantec in 2017 pentru patru femei celebre; A profitat ca e singur si... Sexoasa l-a "atacat" pe Dan Bittman la 4 dimineata; Anda Adam a facut anuntul despre cel de-al doilea copil, in direct la tv

Pentru patru femei arhicunoscute publicului, anul 2017 nu a fost unul linistit. Daca profesional le-a mers bine, iata ca nu se poate spune acelasi lucru despre viata de familie. Spre exemplu, Andreea Marin (42 de ani) a ajuns sa bata drumurile judecatoriei Buftea, ca sa puna capat celui de-al treilea mariaj. In 2013, ea l-a cunoscut pe fizioterapeutul turc Tuncay Ozturk (31 de ani) si s-au casatorit imediat. L-a adus in Romania, l-a ajutat sa-si faca o clinica si l-a luat acasa la ea, insa in toamna lui 2016 au inceput sa scartaie "rotile", iar "Zana" a intentat divort. In februarie 2017, Marin era deja o femeie libera, scrie Click. Dan Bittman este unul dintre cei mai cunoscuti si mai apreciati artisti rock ai Romaniei. Pe parcursul unei cariere muzicale de peste 30 de ani, celebrul solist vocal al trupei Holograf a lansat, alaturi de colegii sai, numeroase hit-uri, apreciate de tineri si de varstnici deopotriva. Bittman este celebru, insa, si pentru farmecul sau, de-a lungul timpului facand ravagii in randul doamnelor si domnisoarelor. Cancan l-a intalnit, recent, pe artist, in clubul Bamboo. Si nu, nu avea niciun concert in acea seara, pur si simplu a iesit sa se distreze.. A doua zi de Craciun, Anda Adam a vorbit despre familie si despre urmatorul copil, care spera ea, va fi un baietel. "Rolul de mama e cea mai frumoasa meserie din lume. Atunci cand plec, sotul meu se ocupa de copil si de putin timp avem si o bona. De putin timp avem o bona. De cand a aparut in viata noastra mai simtim si noi ca traim. Ne-am gandit la treaba asta , la un baietel", a povestit Anda Adam la Acces Direct, citata de Libertatea . Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf au decis sa petreaca Sarbatorile de Iarna departe de Romania si frigul din tara. Astfel, cei doi au ajuns in Dubai. De Craciun, cei doi au organizat un party, la care au fost prezenti prietenii apropiati, scrie Cancan. La un moment dat, sexy-impresara a organizat si un concurs de dans. A urcat mai multe filmulete cu invitatii pe ring si a cerut pareri pe contul personal de socializare, relateaza EVZ Razvan Simion, "matinalul" de la Antena, a uitat pentru cateva ore de Lidia Buble. Cancan l-a intalnit pe Razvan, impreuna cu cei doi copii ai sai, Ianca si Tudor, la cumparaturi. Gesturile pline de afectiune ale taticului sunt adorabile. Cum Lidia a marturisit, in urma cu putin timp, ca va petrece Craciunul impreuna cu iubitul ei, la Deva, prezentatorul TV si-a facut timp si pentru copii, asa ca a mers impreuna cu ei sa le cumpere cadouri.