Caru' cu vedete: Jim Burns, creator al emisiunii "MTV Unplugged", a murit dupa ce a fost lovit de un taxi; Cum arata blondele din "Beverly Hills" dupa 27 de ani; Cea mai sexy dansatoare din lume, pictorial incendiar

Jim Burns, creator al emisiunii "MTV Unplugged", a murit dupa ce a fost lovit de un taxi, informeaza hollywoodreporter.com. Scenaristul avea 65 de ani. Scenaristul si producatorul de televiziune a fost lovit de un taximetru in dimineata zilei de 23 decembrie, in timp ce isi plimba cainele in Manhattan, New York. Transportat la spital in stare critica, Burns a murit cateva ore mai tarziu, potrivit Libertatea. La 27 de ani dupa ce s-au bucurat de mare succes in "Beverly Hills 90210", Jennie Garth (45 de ani), care a jucat rolul simpaticei Kelly Taylor, si Tori Spelling (44 de ani), Donna Martin in film, trec prin momente de criza. Amandoua trec prin grave probleme financiare si maritale. Ele au fost surprinse joia trecuta de paparazzi luand masa impreuna in Los Angeles. Nici una nu a schitat macar un zambet pe parcursul intalnirii, potrivit Click.

In zi de mare sarbatoare, Ionela Prodan a oferit un interviu de colectie despre schimbarile radicale din viata ei: noul look si kilogramele pe care a reusit sa le dea jos. Cantareata de muzica populara a implinit recent 70 de ani, dar arata ca la 40 si a dezvaluit si alte secrete care au ajutat-o sa slabeasca. Intrebata de Mirela Vaida daca si-a facut vreo operatie ca sa slabeasca, artista a spus ca se poate si fara. Mama sexy-impresarei Anamaria Prodan Reghecampf a negat ca si-a pus inel gastric sau ca si-a taiat stomacul, potrivit Cancan Fostul socru al Antoniei este revoltat, dupa ce artista a facut Craciunul alaturi de Alex Velea si cei doi baieti. Acesta sustine ca interpreta nu a mers sa isi vada fetita in Italia, inainte de sarbatori. Ciro Castellano declara ca Antonia nu a venit in Italia pentru a-i darui nepoatei sale, Maya, o jucarie, de sarbatori. "I-am zis sa aiba grija de copil, sa mearga la serbari, se plange ca nu are timp. Eu ii reprosez incontinuu", a declarat Castellano, potrivit Libertatea. Posterior bombat, abdomen sculptat, picioare tonifiate si lungi, bust impresionant si lista poate continua. Teyana Taylor are un corp fara cusur, iar miscarile ei lascive i-au lasat masca pe internauti. Daca nu sunteti convinsi de asta, trebuie sa o urmariti in videoclipul lui Kanye West, "Fade", sau sa-i vedeti prestatia de pe podiumul de moda de la New York, din cadrul show-ului oferit de designerul Philip Plein., scrie Click.