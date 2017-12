Caru' cu vedete: Cristi Minculescu, din nou in razboi cu Nelu Dumitrescu; Laura Cosoi, primele declaratii dupa ce s-a aflat ca este insarcinata; Adela Popescu si-a socat fanii. S-a fotografiat dezbracata in pat

Nici de Craciun, actualii membrii Iris si Cristi Minculescu, care a parasit trupa, alaturi de alti doi artisti, nu au revenit la sentimente mai bune. Razboiul s-a reaprins pe 23 decembrie, cand Primaria Sighisoara a organizat "Targul de Craciun", si i-a chemat in concert pe cei trei fosti membri din Iris, cu Cristi Minculescu in frunte, iar pe afisul evenimentului a fost trecut numele trupei, pe care acum si-l disputa in instanta cele doua tabere. Nici managerul Sebastian Hedea, si nici liderul Iris, Nelu Dumitrescu, nu au fost informati de eveniment si, implicit, nu si-au putut da acordul ca numele trupei sa fie folosit, informeaza Click. La scurt timp dupa ce s-a aflat ca vedeta va deveni mamica, Laura Cosoi a scris un mesaj pe blogul ei. Actrita este insarcinata in 12 saptamani, iar ea si sotul sau, Cosmin Curticapean, traiesc cea mai frumoasa perioada din viata lor. Faptul ca este insarcinata cu siguranta o bucura foarte tare. "La finalul lui 2017 as vrea sa multumesc anului pentru ce mi-a oferit, chiar daca anumite incercari au fost grele stiu ca acest an m-a pregatit pentru 2018! Va doresc un an nou minunat, sa va lase bunul Dumnezeu oamenii dragi, sa va odihniti, sa calatoriti si mai ales sa zambiti! Bun venit in viata noastra, 2018!", a scris Laura Cosoi pe blogul ei, potrivit Cancan. E o greseala mare. Eu ii intreb si acum! Antonia, de ce nu i-ai adus o papusica cu doua zile inainte de Craciun? Viata de familie, de munca i-o inteleg foarte bine. I-am zis sa aiba grija de copil, sa mearga la serbari, se plange ca nu are timp. Eu ii reprosez incontinuu. Maya are viata ei in Italia. I-am zis sa faca sacrificii. Ea a ales sa plece, are alta familie si alti copii. Copilul are ambii parinti. Pentru mine asta e situatia. Niste parinti trebuie sa faca sacrificii pentru copii. Maya nu vine in Romania, se duce Antonia la ea in Italia. Macar sa stea doua zile cu ea. Oricand, sa se duca sa o ridice de la scoala. Din partea mea sa fie foarte clar, Antonia a crescut atata langa noi, nici macar sa spuna Sarbatori fericite! Atunci sa nu se planga ca este situatia asa. Noi dam respect, vrem si noi respect. Nimic nu s-a schimbat", a declarat Ciro Castellano intr-o emisiune de televiziune, citat de EVZ. De-a lungul vremii, Adela Popescu a fost intotdeauna considerata o persoana discreta, eleganta si modesta. aparitiile sale in paginile ziarelor sau revistelor au fost orientata ori pe cariera, ori pe frumoasa ei viata de familie. De aceasta data, insa, Adela a iesit total din tipare. Actrita, prezentatoare a emisiunii "Vorbeste lumea!" a postat pe o retea de socializare o fotografie total atipica, cel putin dintr-un punct de vedere. Adela Popescu e in pat, sprijinita de o perna mare, acoperita pana usor deasupra sanilor cu o pilota - lasand sa se ghiceasca ori ca e imbracata sumar, ori ca e dezbracata. Si isi tine fiul in brate, conform Libertatea Oana Lis nu se opreste din a ne uimi! In aceasta noapte, sotia fostului edil al Capitalei a facut publica o fotografie in care apare lenjeria intima pe care o va purta pe sub tinuta de gala la petrecerea data in noaptea dintre ani. Imaginea a fost insotita de un mesaj si a starnit controverse. Perechea de chiloti pe care Oana Lis o va purta in noaptea dintre ani este gri cu rosu - asa cum cere traditia, de altfel: se spune ca daca porti aceasta culoare in noaptea de Revelion in Noul An vei avea bucurie si noroc tot anul. Pe lenjeria intima era scris in limba engleza mesajul "I love Santa (n.r.: Il iubesc pe Mos Craciu)". Atat acest detaliu, cat si croiala au fost atent analizate de internauti. Desigur, poza cu care i-a surprins pe multi vedeta a fost insotita de o descriere, arata Cancan