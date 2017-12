Caru' cu Vedete: Impresarul care a rupt-o in bataie pe Alexandra Stan s-a facut baiat cuminte. Cum a fost surprins Marcel Prodan; Laura Cosoi a fugit in tarile calde ca sa-si ascunda sarcina?; Monica Davidescu a ingenuncheat PRO TV-ul! Televiziunea nr. 1 din Romania trebuie sa plateasca...

Fostul impresar al cantaretei Alexandra Stan este departe de imaginea de dur cu care s-a ales in urma teribilului scandal in care a fost implicat cu vedeta. Acesta a fost surprins intr-o ipostaza inedita in preajma sarbatorilor de iarna. Au trecut patru ani de cand Alexandra Stan a aparut, plina de vanatai, in fata camerelor de luat vederi si a afirmat public ca a fost batuta de impresarul ei, Marcel Prodan. Alexandra Stan a ajuns la spital cu echimoze, in data de 15 iunie 2013, dupa ce a fost batuta de Marcel Prodan. Cei doi au fost gasiti pe marginea unui drum national din Constanta de catre un echipaj al Serviciului Politiei Rutiere, care a transportat-o pe cantareata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Aici ea a fost tratata in Unitatea de Primiri Urgente, dupa care a fost lasata sa plece acasa, anunta Libertatea Ca in fiecare an, inainte de Revelion, Laura Cosoi si sotul ei au fugit intr-o vacanta exotica. Insa de data aceasta se pare ca au plecat trei, nu doi, iar vestea ca actrita ar fi insarcinata in primul trimestru a surprins placut pe toata lumea. Iata ca, la doi ani si jumatate de la nunta, visul Laurei, de a fi mamica, este pe cale sa se indeplineasca. Pentru Laura Cosoi 2017 a fost un an plin si la fel se anunta si 2018, caci vedeta este pe cai mari si in cariera, si in viata personala. Pe 26 decembrie a fot nasa de botez pentru Amza, fiul solistei Aylin Cadar, iar joi, 28 decembrie, Laura si Cosmin Curticapean, sotul ei, au zburat spre exoticul Dubai, cel mai mare oras din Emiratele Arabe Unite. Plecarea lor coincide cu vestea lansata ieri pe piata de spynews.ro si conform careia Laura este insarcinata, cu fetita, in 12 saptamani. Click! a contactat-o pe actrita si telefonic, si prin intermediul retelelor sociale, insa nu am primit nici un raspuns. Am sunat-o si pe sora ei mai mare, Alina, care s-a eschivat elegant, nedorind, probabil, sa vorbeasca despre sarcina Laurei. In schimb, am stat de vorba cu Laura cu doar cateva ore inainte sa isi ia zborul spre Dubai, atunci cand sarcina era inca secreta.La mai bine de cinci ani de cand s-a accidentat grav in timpul repetitiilor de la "Dansez pentru tine", Monica Davidescu a iesit, din nou, victorioasa in razboiul cu Pro TV. Mai exact, este vorba despre o companie din trust care trebuie sa-i plateasca despagubiri substantiale sotiei lui Aurelian Temisan. Este vorba de nu mai putin de 28.000 de euro - cu mult mai mult decat solicitase actrita - si de daune majorate fata de etapa anterioara a procesului! Ce-i drept, decizia recenta a magistratilor Tribunalului Ilfov mai are o cale de atac, recursul, care, cel mai probabil, va fi judecat anul viitor. Pana atunci, daca decizia actuala va ramane definitiva, S.C. Media Pro Entertainment Romania S.A trebuie sa-i plateasca Monicai Davidescu daune materiale de 15.000 de euro, daune morale de 10.000 de euro si cheltuieli de judecata in valoare de 3.000 de euro. Vorbim de o suma totala de 28.000 de euro, poate singura despagubire acordata la noi pentru o accidentare intr-un platou de televiziune, relateaza Can Can Actorul Florin Piersic, nelipsit pe vremuri din spectacolele de variete-uri ale TVR-ului, prefera in ultimii ani discretia, retragandu-se la Cluj, de acolo de unde mai vine in Bucuresti pentru un spectacol alaturi de Medeea Marinescu sau pentru diverse si scurte aparitii televizate. Dupa un asemenea spectacol, marele actor a stat de vorba cu reporterii Libertatea si a transmis prin intermediul nostru o urare catre publicul sau drag. "Ce pot eu sa va spun dumneavoastra, care sunteti de fapt publicul nostru? Fara dumneavoastra noi de fapt nu avem parteneri! Parteneri avem pe scena, cand jucam, dar adevaratii parteneri sunteti dumneavoastra, spectatorii. Unii sunteti mai talentati decat noi, pentru ca ne ascultati, pentru ca reactionati, pentru ca la un moment dat simtim ca sunteti cu noi. Nu pe scena, sunteti in sala. Dar sunteti cel mai pretios si cel mai important partener pe care putem sa-l avem noi. De aceea voua, dragilor nostri spectatori, va urez din toata inima mea sanatate, bucurie, si sa aveti ocazia, cat mai mult si cat mai des sa veniti la teatru, sa ne ascultati si daca se poate sa ne si aplaudati!", a declarat Florin Piersic. Actorul marturiseste ca sarbatorile de iarna il gasesc acasa, la Cluj, iar de Revelion nu pleaca nicaieri.Fostul sot al lui Florinel de la Visina a ajuns pe drumuri de cand cei doi s-au despartit. Fostul preot englez a marturisit ca Florin Marin incepuse sa-l marginalizeze, dar dupa ce s-au despartit, a ajuns fara locuinta si traieste din mila apropiatilor. Philip Clements (79 de ani) si Florin Marin (24 de ani) au devenit unul dintre cele mai celebre cupluri, dar si unul cat se poate de controversat. Desi pareau dovada vie a faptului ca iubirea n-are varsta si sex, relatia lor nu a durat prea mult si s-a terminat destul de brutal. In timp ce Florin a marturisit ca s-a despartit de fostul preot pentru ca l-a lovit noaptea in pat, Clements spune ca n-a mai dorit sa continue relatia deoarece Florinel venea mereu tarziu acasa si nu dorea sa-l ia si pe el la petreceri, in cluburile din Bucuresti, noteaza Click