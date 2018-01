Caru' cu vedete: Momente penibile la concertul Innei de la Sibiu. Si-a aruncat peruca si-a tinut un discurs cam... incoerent; Cum arata sotia Ministrului Agriculturii Petre Daea. E blonda si tinerica; Miron Cozma se viseza la Cotroceni. "Eu sunt viitorul presedinte al Romaniei"

"Noi, artistii, decurgem la chestii de genul asta", a strigat Inna pe scena de la Sibiu, acolo unde a intretinut publicul in noaptea dintre ani. "Uitati-va la mine ca e important" a completat artista, moment in care li-a scos peruca de pe cap si a aruncat-o. Au fost mai multe momente in care artista a cantat tinandu-si peruca mana in cap, ba la un moment dat a intrerupt concertul si s-a ascuns sa se aranjeze. Intr-un final a cedat nervos, scrie Libertatea Luis Lazarus a petrecut in noaptea dintre ani la Brasov, acolo unde s-a distrat pe cinste alaturi de iubita lui, Andreea Lazar, dar si multi alti apropiati. Printre invitati s-au numarat si Ministrul Agriculturii, Petre Daea, impreuna cu sotia lui. Luis Lazarus a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu cele doua cupluri, iar fanii au ramas impresionati cat de bine arata sotia lui Petre Daea. Blonda si foarte cocheta, femeia a atras toate privirile la petrecerea de Revelion, potrivit Cancan Melania si Donald Trump si copiii acestora au avut parte de o petrecere demna de o familie prezidentiala. Trecerea in noul an nu i-a surprins insa la Casa Alba, ci la luxosul club de golf al presedintelui. Melania a stralucit la propriu intr-o rochie deosebit de scumpa. Tinuta Melaniei (47 de ani), in valoare de peste 4.000 de dolari, a captat intreaga atentie celor de la petrecere. Rochia, de culoare roz metalizat, satinat, cu paiete si ornamente florale, i-a conferit Primei Doamne un aspect foarte elegant si tineresc, potrivit Click . Miron Cozma, care a fost casatorit cu Marinela Nitu, a acordat un interviu pentru postul de televiziune Antena 3. Fostul lider al minerilor si-a anuntat intentia d a candida pentru presedintie si a afirmat ca se vede deja in cea mai inalta functie din Stat. In plus, Miron Cozma sustine ca are o pensie de toata jena si ca nu a avut nicio afacere in viata lui, potrivit Libertatea. Selena Gomez a aparut in costum de baie, dar ce le-a atras atentia tuturor nu a fost silueta deosebita a vedetei, ci o cicatrice de pe piciorul drept, care a lasat pe toata lumea masca. Cicatricea ar putea fi semn al operatiei de transplant de rinichi, pe care a suferit-o anul trecut. Selena Gomez se relaxeaza pe plaja din Cabo (Mexic), ea fiind fotografiata chiar atunci cand intra in mare. Ea se afla acolo fara Justin Bieber, cu care a inceput sa se intalneasca din nou, in ciuda impotrivirii mamei sale, relateaza thesun.co.uk, citat de Cancan