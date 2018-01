Caru' cu vedete: Smiley si Gina Pistol pleaca din tara; Connect-R a fost la un pas sa se desparta de sotia lui; Cum s-a nascut cuplul Vasile Muraru - Valentina Fatu

In noaptea dintre ani, la Antena 1 a fost difuzat show-ul "Chef de ras", gazdele emisiunii fiind Vasile Muraru si Valentina Fatu, actori la Teatrul Constantin Tanase. Click! iti spune cum s-a nascut acest cuplu umoristic plin de savoare si ce planuri are pentru 2018. Moartea lui Nae Lazarescu, survenita la finele lui 2013, in dimineata zilei de 19 decembrie, a lasat un gol imens in sufletul lui Vasile Muraru (61 de ani). Actorul murea acasa, intr-un bloc de patru etaje din zona Titan iar Vasile Muraru spunea, la acea vreme, ca si-a pierdut jumatatea de scena, relateaza Click Noi tensiuni in familia lui Banel Nicolita! In ultimii ani, tatal si si fostul stelist au fost precum soarecele si pisica. Dupa numeroase certuri, cei doi pareau ca s-au impacat anul acesta, insa finalul lui 2017 a reaprins discutiile dintre ei. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat ce i-a separat, din nou, pe Marian Nicolita si pe fiul lui. Banel Nicolita, unul dintre fotbalistii cei mai apreciati de Gigi Becali, a avut dintotdeauna o relatie rece cu tatal lui, Marian, pe care l-a acuzat ca in copilarie era violent cu el si cu fratii lui, ca mai apoi, dupa ce Banel Nicolita a devenit cunoscut, barbatul sa il acuze ca l-a abandonat pe strazi, desi a avut numai de castigat de pe urma lui, informeaza Cancan. rtistul fost invitatul Florentinei Fantanaru la emisiunea "Dincolo de aparente", unde si-a deschis sufletul. Vorbind despre piesa "Semne", pe care o canta alaturi de Andra, Connect-R a vorbit deschis despre problemele pe care le-a avut. "La "Semne" a venit un prieten care era pe punctul de a-si parasi familia si, apoi, cand am auzit treaba asta, ca fructul iubirii noastre imi spune tata, si ca sunt incasator profesionist si ca trebuie sa trag m-am razgandit. Asta e un premiu pentru mine! Ba da! Este povestea noastra in clip. Refrenul spune "te voi iubi mereu oricat ar fi de greu". Important e ca noi sa ne fim indeajuns", a spus artistul, citat de Libertatea Jumatate de an a trecut de cand prezentatoarea "Bravo,ai stil" (Kanal d) a nascut, dar abdomenul ei e perfect plat. Ilinca Vandici a stat la plaja fara nicio emotie. Vedeta tv se afla in vacanta in Thailanda, unde a petrecut cu sotul de Revelion Ilinca Vandici face invidioase multe tinere care trag din greu la sala pentru un abdomen de fier. Vedeta tv a nascut vara trecuta, dar si-a revenit spectaculos. Sarcina nu a lasat nicio urma pe corpul ei. Satena are picioare tonifiat si o silueta de vis. Pentru carcotasii care cred ca prezentatoarea isi modifica fotografiile, ultima imagine vine sa ne convinga ca Ilinca este sexy in costum de baie fara niciun artificiu tehnic, conform Click. Indragitul cantaret Smiley si iubita lui, Gina Pistol, au plecat intr-o vacanta de vis! Asta dupa ce artistul, urmarit din public de iubita, a concertat de Revelion la Sibiu. Cei doi au ajuns la Aeroportul Henri Coanda marti seara, iar la ora 23:35 vor decola catre Thailanda, unde au ales statiunea din Phuket! Nu vor ajunge direct acolo, ci cu o escala la Doha. Cei doi au facut check-in-ul si apoi s-au relaxat in sala de asteptare. Gina, putin plictisita sau adormita, a uita putintel de bunele maniere si si-a bagat degetul in nas... Doar putintel, e drept... Smiley nu a bagat de seama, pentru ca era ocupat cu butonatul telefonului. Apoi, Ginuta se culca in bratele iubitului, care o primeste cu toata dragostea, scrie Cancan.