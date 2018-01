Caru' cu vedete: Bianca Dragusanu a cheltuit o avere in Dubai: "Cineva sa ma opreasca!"; Povestea fabuloasa a Mihaelei Dragan. De la fata de romi din Candesti, la actrita care a rupt inimile italienilor; Betty cea urata o sa fie mama pentru prima data. Cum arata sotul ei

Blonda a "spart" doar pe ochelari 1.500 de euro si alte mii de euro pe 20 de perechi de pantofi pentru ea si micuta Sofia. Victor Slav a fost ceva mai retinut la acest capitol. Bianca Dragusanu a petrecut toata vacanta din Dubai la cumparaturi, dar nu regreta niciun moment. Blonda le-a povestiti prietenilor ca aceasta a fost cea mai frumoasa escapada a ei in strainatate. Ne-a spus ca vine cu doua geamantane de cumparaturi, in special pantofi. Ea poarta 41 la picior si in tara gaseste doar online. In Dubai, a gasit si a cumparat tot ce a prins, scrie Click. . De tanara actrita Mihaela Dragan e posibil sa nu fi auzit multa lume. Si totusi, activitatea sa artistica are deja cateva realizari importante, de la roluri in filme precum "Aferim", al lui Radu Jude sau "Magie Noire", regizat de Fanny Ardant, la nominalizarea pentru premiul anual oferit de Liga Femeilor Profesioniste din Teatru, din New York. Aceasta este o actrita pe jumatate romanca, pe jumatate roma, a carei poveste de viata e demna de un scenariul de film. Inca din timpul facultatii a jucat in spectacole de teatru independent, astfel ca mai tarziu avea sa faca parte din aceasta lume infiintandu-si propria companie de teatru, Giuvlipen, relateaza Libertatea . America Ferrera, cea care a dat viata indragitului personaj Betty cea urata, a anuntat de Revelionul faptul ca este insarcinata. Actrita a facut anuntul pe contul ei de Instagram. Viitoarea mamica arata cu mandrie un body de bebelus pe care scrie "mai multi pupici, te rog". In dreptul imaginii, ea a scris: "In 2018 vom intampina o noua fata pe care o vom pupa". Si Ryan Williams a publicat aceeasi imagine cu mesajul: "Facem loc pentru noile si minunatele lucruri care vor veni in 2018". Rolul din "Betty cea urata" a facut-o celebra pe America Ferrera la varsta de 24 de ani. Pentru acest rol, vedeta a si castigat premiul Emmy pentru "Cea mai buna actrita intr-un serial de comedie", potrivit Perfecte. La aproximativ sapte luni de la divort, Roxana Ciuhulescu si-a oficializat relatia cu Silviu Bulugioiu in prima zi a anului. Barbatul se intelege foarte bine cu fata vedetei si pare sa tina locul tatalui, loc lasat "vacant" dupa divort de fostul sot al acesteia, Mihai Ivanescu. Despre care, chiar Roxana spunea ca nu s-a interesat de fiica lui dupa ce au pus punct casniciei. Mai mult, dupa o poveste de dragoste traita, se pare, la cote inalte, Roxan si iubitul sau, Silviu Bulugioiu, si-au oficializat relatia printr-o logodna, chiar in prima zi a lui 2018, departe de tara. Printre primele persoane care i-au felicitat pe cei doi s-a numarat mama vedetei, informeaza Libertatea. . Justin Timberlake si-a anuntat primul album din ultimii cinci ani, insa reactia fanilor nu a fost una pe masura, acestia ironizand trailerul dat publicitatii de cantaret pentru anuntarea noului album. Albumul, intitulat "Man of the Woods", va fi lansat pe 2 februarie - cu doar doua zile inainte de show-ul pe care artistul il va sustine in pauza de la Super Bowl. Pentru a-si anunta albumul, Timberlake a dat publicitatii un trailer de un minut, in care artistul poate fi vazut imbratisand viata unui om apropiat de natura. Multi au ironizat incercarea lui Timberlake de a se prezenta drept un "om al padurilor", facand paralele comice cu filme cu cowboy, scrie Romania Libera