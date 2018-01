​Caru' cu vedete: Replici neasteptate intre Florin Busuioc si Mihai Dedu la Pro Tv: "Esti praf, esti varza"; Nunta printului Harry cu Meghan Markle va aduce 500 de milioane de lire la bugetul Marii Britanii; Cati bani a spart Ilie Nastase sa o distreze pe Brigitte de Revelion

Prezentatorul stirilor matinale de la Pro Tv, Mihai Dedu, s-a amuzat copios pe seama lui Florin Busuioc, in editia stirilor din 4 ianuarie. Pentru ca Busu nu a stiut sa-i raspunda la o intrebare, Dedu l-a luat peste picior pe colegul sau. Florin Busuioc si Mihai Dedu se cunosc de ani buni, de cand lucreaza la Pro Tv, iar cei doi se mai tachineaza din cand in cand chiar si atunci cand sunt in direct, la emisiunile matinale. Binecunoscutul prezentator Meteo s-a ales cu o noua porecla pentru ca nu a stiut sa raspunda la o ghicitoare pusa de Dedu. Busu a devenit astfel, "Dusu": "Esti praf! Esti dus, esti varza! E colegul Dusu sau Busu? Cum i se spune?" s-a amuzat Mihai Dedu, potrivit Click. Andrei Stefanescu a povestit lucruri picante de la filmarile Asia Express, unde l-a avut coleg pe Liviu Varciu, intre altii. "A fost un proiect greu, cel mai greu lucru pe care l-am facut pana acum a fost experienta Asia Express. Din fotoliu poate parea usor, am stat nemancati, au fost zone atat de sarace, oamenii nu aveau ce sa ne dea de mancare. Manca dintr-un bol de orez o familie intreaga, nu aveau efectiv ce sa manance. Le spuneam ca noi am mancat, desi eram flamanzi. Am fost redusi de la statutul de persoane publice si am ajuns acolo sa ne rugam pentru o bucata de paine, pentru un bol de orez. Eram morti de foame", relateaza Cancan. Estimarile realizate de Oficiul de Statistica a Marii Britanii, in aprilie 2011, cand printul William, s-a casatorit cu Kate Middleton, Marea Britanie a avut cu 350.000 de turisti mai mult decat in perioada similara a altor ani. De aceea, ppecialistii estimeaza un aflux de turisti asemanator in luna mai a acestui an, fapt care va aduce economiei Marii Britanii incasari de 500 de milioane de lire sterline. Credem ca aproximativ 200 de milioane de lire sterline vor fi generate din turism, calatorii si hoteluri", a spus seful companiei de consultanta Brand Finance, David Haigh, pentru Reuters, anunta Libertatea. Multi s-au intrebat care este adevaratul motiv din spatele acestei decizii. Se pare ca probleme de sanatate si nu mai poate continua sa faca parte din emisiunea "Agentia VIP". Prezentatoarea a decis ca nu poate continua mentine stilul de viata solicitant si stresant din prezent. "Vreau ca anul ce tocmai a trecut sa-mi aduca schimbari pe toate planurile existentei mele. Asadar, dupa mai bine de sase ani de provocari, aventura si competitie, calatoria mea alaturi de echipa Antena Stars se incheie aici. A fost o perioada superba profesional, incarcata de adrenalina minutului de rating, o experienta inedita alaturi de colegi minunati", a spus aceasta, citata de EVZ. Ca sa-mi iert sotul, trebuie sa faca multe", spunea Brigitte Nastase (40 de ani), intr-un interviu. In martie, anul trecut, bruneta a plecat din casa fostului mare jucator de tenis, pe motiv ca ar fi fost inselata si jignita, insa Ilie a facut tot posibilul sa obtina iertarea sotiei. El i-a cumparat un apartament la Mamaia, in valoare de 100.000 de euro, i-a deschis o afacere de 50.000 de euro, si i-a oferit in dar posete si haine de mii de euro. Insa minunea avea sa se intample abia de Anul Nou, cand Ilie a plusat cu o vacanta exotica in Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. Dupa opt ani de convietuire, bogatasul a prins coarda sensibila a pretentioasei sale sotii, asa ca a surprins-o cu aceasta mini vacanta care a durat vreo sase zile si pentru care a scos din buzunar in jur de 15.000 de euro, conform Click.