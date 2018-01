Caru' cu Vedete: Gest total neasteptat facut de rivala Danei Grecu, dupa ce i-a luat sotul; Saraca fata bogata. Cu inima franta, dar cu o avere considerabila, Catrinel Sandu vrea sa se intoarca in Romania; La 5 dimineata e la Liturghie, seara joaca in piese de teatru

Planurile lui Catrinel Sandu dupa ce se va pronunta divortul de sotul sau, Gabriel Trifu, au legatura cu prima sa iubire, televiziunea. Dupa aproximativ 11 ani petrecuti pe taram american, vedeta se afla in fata unei decizii grele. Aceasta a anuntat ca va divorta de sotul siu, Gabriel Trifu, cu care are doua fete. Dupa care va urma, in mod evident, si partajul. Mai ales ca cei doi soti au o avere considerabila, printre care si o vila superba in statul Florida. Planurile lui Catrinel Sandu dupa ce se va desparti, oficial, de tatal copilelor sale includ si o posibila revenire a sa in tara natala. Mai ales ca vedetei ii este foarte dor de televiziune. Chiar si in perioada mariajului, ea tot timpul a fost deschisa spre noi proiecte. Si a acceptat, de fiecare data cand i s-a propus ceva tentant, sa petreaca timp in Romania pentru a-si onora contractul. Decizia de a parasi insa definitiv America este una deosebit de dificla pentru aceasta. Motivul il constituie cele doua fete, care fac scoala in America si au un viitor mai bun peste Ocean, relateaza Libertatea Ovidiu Cuncea (50 de ani) munceste de zor pentru noua premiera "Eu am vazut-o primul", iar dupa ce iese pe usa teatrului, imbraca hainele monahale. Parintele Prescure, fostul lui profesor de la Teologie, l-a incurajat sa nu renunte nici la scena, nici la biserica, pe motiv ca "teatrul si religia sunt doua domenii care se intalnesc in acelasi punct". Ziua slujeste in biserica, iar seara urca pe scena sau regizeaza piese. A reusit sa le imbine pe ambele, dupa ce a primit binecuvantarea. Mai intai a studiat Teologia, apoi s-a inscris la Facultatea de Teatru. Seminarul Teologic l-a urmat in anii comunismului, astfel ca tatal lui Ovidiu a fost trecut pe linie moarta, ca membru de partid, iar el si-a atras excluderea din UTC (n.r.-Uniunea Tineretului Comunist). Cuncea a primit educatia religioasa din familie: "Parintii mei sunt niste oameni credinciosi, ba chiar pe mama mea parintele Arsenie Boca a tinut-o pe genunchi. Noi suntem fagaraseni si mergeam de mici la Sambata, la manastire. Eu nu l-am cunoscut pe parintele Arsenie, dar cand mama era mica mergea des, si parintele o iubea mult. Aveam un unchi care era calugar acolo. O intamplare a marcat-o pe mama pe viata: odata o tinea parintele Arsenie pe un picior si pe celalalt picior, alta fetita, careia i-a mangaiat parul si i-a spus: "Pe tine n-o sa te mai vad". Intr-adevar, nu s-au mai intalnit pentru ca fetita a murit la scurta vreme. Mama a ramas cu amintirea asta din copilaria primara. Era impresionata de forta parintelui. De clarviziunea sa", a povestit el intr-un interviu, potrivit Click Managera Spitalului Judetean Ilfov, Patricia Ene, si "Printul spitalelor", Alexandru Grumaz, nu se mai ascund! Cei doi au mers impreuna la "Revelionul bogatilor" de la hotelul de lux Teleferic, acolo unde au petrecut noaptea dintre ani numerosi milionari, printre care si Gigi Becali, dar si ambasadoarea Olandei, care a stat la aceeasi masa cu Regele Asfaltului Nelu Iordache, judecat in mai multe dosare! Grumaz Jr. detine firma Denimed Cleaning SRL, care are ca domeniu de activitate spalarea si curatarea uscata a articolelor textile si a produselor din blana. Societatea are o cifra de afaceri de 7.841.336 lei si 99 de angajati. Firma lui Grumaz a fost intr-o crestere continua din 2014 incoace. Potrivit jurnalul.ro, in intervalul 2007 - 2016, Denimed Cleaning a obtinut contracte in valoare totala de peste 6,2 milioane de euro, de la spitale din Bucuresti, de la Spitalul Judetean Ilfov si de la CFR Calatori, cea mai mare parte dintre acestea fiind primite fara licitatie. Cel mai probabil relatia dintre Grumaz Jr. si actuala sefa a Spitalului Judetean Ilfov, Patricia Ene, a plecat de la colaborarea profesionala dintre cei doi, anunta Can Can Divortul realizatoarei TV Dana Grecu a provocat multa intriga, mai ales ca la mijloc au fost vorba despre 20 de ani de casnicie si doi copii. Femeia care i-a cazut cu tronc fostului sot a facut un gest surprinzator dupa ce le-a fost devoalata relatia. Ca urmare a valului foarte mare de mesaje care o criticau, Ioana Toma si-a inchis contul de Facebook, acolo unde pana mai ieri defila la bratul noul ei iubit, nimeni altul decat fostul sot al Danei Grecu. Nici Bogdan Grecu nu a scapat netaxat dupa ce s-a aflat de divort, iar multi l-au acuzat. "Povestea cu fericirea unora cladita pe nefericirea unei persoane nu o sa aduca bine", ii spune cineva. "Este josnic si nedrept fata de copiii tai si sotie... Dragostea este trecatoare, iar repercursiunile acestor fapte vor fi dezolante... Trist!", ii comenteaza un alt barbat, scrie Click La finele anului trecut, Ovi Jacobsen, partenerul de scena a Paulei Seling, a dat fuga la aeroport pentru a-si intampina rudele din Norvegia, care au ales sa petreaca Sarbatorile la noi in tara. Pe toata perioada vizitei, Ovi s-a transformat intr-un adevarat promoter al Romaniei.Dat fiind faptul ca rudele din partea sotiei au ales sa petreaca Sarbatorile in Romania, Ovi, unul dintre prezentatorii emisiunii "Duelul pianelor" de la TVR2, s-a gandit sa nu-i tina doar in casa, ci sa le arate adevaratele frumuseti ale Romaniei. Astfel ca, pentru el, anul 2017 s-a terminat intr-o reala agitatie. "Am scapat. E vorba aia: ai grija ce iti doresti ca ti se poate intampla". Glumesc. A fost frumos, mai ales pentru cei din familie care au fost pentru prima oara in Romania. Le-am aratat, cat am putut din Romania. I-am dus la Brasov, la Bran, au vazut lucrurile noastre exceptionale. I-am dus si cu trenul ca sa nu vada aglomeratia de pe Valea Prahovei. E mai simplu de pacalit pana la Brasov. Le-a placut mult. Deja este batuta in cuie vacanta de vara, iar in sezonul cald avem si mai multe variante de a calatori prin tara￯, ne-a povestit amuzat artistul, potrivit Libertatea