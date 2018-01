Caru' cu vedete: Dana Grecu s-a recasatorit la o luna dupa divort; Secretul pe care putini il stiu despre casnicia Andrei cu Catalin Maruta; Divortul i-a adus lui Catrinel Sandu emisiune tv in America

Cu ce se ocupa noul sot. Detalii despre cel mai nou cuplu din showbiz. Dana Grecu si sotul ei au divortat la notar pe 18 octombrie 2017. Apar noi detalii despre relatiile celor doi, casatoriti de 20 de ani. Dana Grecu s-a recasatorit cu un medic stomatolog din Pitesti la doar o luna de la divort. Adrian Chera are o clinica in Pitesti si este catalogat ca "meticulos, competent, amabil". Continuarea pe RTV.net cu Catalin Maruta! Sunt casatoriti de 10 ani, dar s-au ascuns cat au putut: "Cred ca, prima data..." Andra si Catalin Maruta sunt casatoriti de 10 ani si nu multi sunt cei care stiu intimitati din relatia lor. Cei doi s-au cunoscut in 2005 si s-au casatorit trei ani mai tarziu pe data de 10 august 2008, la Targu-Jiu. Au impreuna 2 copii frumosi, David si Eva, scrie Wowbiz.ro In Ajun de An Nou, Catrinel Sandu (40 de ani) soca cu vestea divortului de tenismanul Gabi Trifu (42 de ani), cu care are doua fiice si alaturi de care traia, de mai bine de zece ani, in America. Iata insa ca, daca pe plan personal are mari necazuri, pe plan profesional ii merge mai mult decat bine, anunta Click Delia nu s-a dat jos din pat fara 15.000 de euro. Nu au sarbatori, nu au weekend-uri libere, dar cel putin sunt multumiti din punct de vedere financiar. Artistilor de la noi le-au intrat bani frumosi in conturi de pe urma concertelor sustinute anul trecut, aflam din Libertatea a divortat de Borcea! Alina Vidican se afla in continuare in Statele Unite ale Americii, acolo unde s-a retras dupa divortul de Cristi Borcea. Fostul boss dinamovist a inlocuit-o cu Valentina Pelinel, iar cei doi soti si-au spus adio definitiv la notar, in anul 2016. Au fost casatoriti timp de 5 ani. Continuarea in Cancan