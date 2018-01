Caru' cu vedete: Ce se va intampla cu fosta prezentatoarea de la "Acces direct"; Ce spune Gabi Cristea despre revenirea la TV; Bianca Dragusanu, scandal monstru pe Facebook

Suspectata ca ar fi slabit foarte mult in ultima vreme, Angelina Jolie (42 de ani) a avut o aparitie foarte vaporoasa pe covorul rosu de la Globurile de Aur. Actrita a respectat codul vestimentar impus de aceasta editie a premiilor si a avut un partener surpriza. Dupa zvonurile ca ar fi ajuns sa cantareasca mai putin decat fiica ei, Shiloh, in varsta de 11 ani, Angelina Jolie a fost una dintre cele mai asteptate aparitii de pe covorul rosu de la Globurile de Aur. Negrul impus de codul vestimentar de anul acesta, in semn de sustinere pentru miscarea Time's Up, pentru afirmarea drepturilor femeilor in industria filmului, nu parea sa fie tocmai alegerea potrivita pentru silueta filiforma a actritei, scrie Click. In absenta Simonei Gherghe, Mirela Vaida a fost gazda emisiunii "Acces direct", de la Antena 1. La revenirea pe micul ecran, sotia lui Razvan Sandulescu a avut numai cuvinte de lauda la adresa celei care a inlocuit-o temporar. Simona Gherghe a mai precizat ca Mirela Vaida va reveni curand la TV, urmand sa aiba propria emisiune. "Vreau sa ii multumesc Mirelei Vaida, cea care a fost gazda emisiunii in timp ce eu am fost plecata. A facut o treaba extraordinara si nu numai ca a pastrat publicul emisiunii si a adus si fanii emisiunilor pe care le-a prezentat pana acum. Dar nu o sa stati departe de Mirela pentru ca se va intoarce aici la Antena 1 cu emisiunea ei", a explicat Simona Gherghe, citata de Cancan Dupa stirile care au circulat astazi in presa si care nu au nicio baza, va multumesc pentru cuvintele voastre frumoase dar... nu am spus nici o secunda ca ma intorc AZI in televiziune. Am afirmat ca sper sa se intample cat de curand. Concediul meu post natal se incheie la finalul acestei luni si mai am dreptul si la concediul de cresterea copilului. Macar pe primul sa il termin si mai vedem. Fizic ma simt pregatita, dar Victoria e inca mititica si cred ca are nevoie de cat mai mult timp petrecut cu mami si tati. Deciziile privind cariera mea si a lui Tavi Clonda le vom lua in familie si vi le vom comunica voua, celor care ne sunteti mereu aproape. Timpul petrecut cu Victoria o sa incline balanta intr-un sens sau altul. Va imbratisez cu drag!", a spus Gabriela Cristea, citata de Libertatea Elvis Presley ar fi implint varsta de 83 de ani, daca n-ar fi murit acum 40 de ani. Ramane insa regele Rock'n'Roll-ului fara doar si poate. Elvis a fost cunoscut nu doar pentru muzica sa ci si pentru excesele sale culinare. Despre Elvis Presley, toata lumea spunea ca ai place foarte mult sa manance, obicei care impreuna cu consumul de droguri i-a adus si moartea. Regele rock`n`roll era cunoscut pentru gusturile sale destul de ciudate si ingredientele pe care multi le evitau. De exemplu, scrie Gustarte.ro, lui Elvis ii placea foarte mult sandwich-ul cu unt de arahide si banane. Atat de mult, incat la un moment dat, acest sandwich a purtat chiar numele artistului, conform EVZ Bianca Dragusanu este adepta operatiilor estetice si viziteaza constant astfel de centre. Recent si-a pus gene false si extensii, motiv pentru care prezentatoarea TV a fost aspru criticata de o fana. "Vai de capul tau ca esti toata falsa", i-a scris o tanara Biancai pe Facebook. Partenera lui Victor Slav nu a ramas datoare si i-a dat o replica pe masura persoanei care a atacat-o. "Mai bine falsa ca mine, decat proasta si frustrata ca tine", a fost raspunsul dur al Biancai Dragusanu. De precizat ca nu este pentru prima data cand blonda intra in conflict cu prietenii virtuali, informeaza Cancan.