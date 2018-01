​Caru' cu vedete: De ce au renuntat sefii Kanal D in ultima clipa la Gabriela Cristea; Primele imagini cu Mariah Carey dupa ce si-a micsorat stomacul; Mel Gibson a ajuns de nerecunoscut

Dupa ce s-a vehiculat in presa mondena ca Gabriela Cristea ar fi fost data afara de la Kanal D, in conditiile in care toti fanii emisiunii "Te vreau langa mine" se asteptau sa o revada in studio saptamana aceasta, prezentatoarea a dat si cateva explicatii pe o retea de socializare. Gabriela Cristea s-a aratat uluita de directia in care au luat-o lucrurile dupa ce fanii nu au vazut-o in platoul emisiunii ca prezentatoare, insa ea a tinut sa ofere cateva lamuriri, informeaza Click. In luna noiembrie a anului trecut au aparut primele informatii conform carora Mariah Carey si-ar fi micsorat stomacul. Diva a fost extrem de discreta in toata aceasta perioada si a asteptat un eveniment important pentru a-si etala noua silueta. Mariah i-a uimit pe toti cei prezenti la Golden Globes cu infatisarea sa. De cand are un iubit cu 13 ani mai tanar decat ea, Mariah Carey face eforturi mari pentru a arata bine. In ultima perioada a postat doar fotografii vechi cu ea, pe retelele de socializare, dar se pare ca in tot acest timp s-a transformat radical. In aceste cateva luni de dupa operatie, artista a fost extrem de discreta si si-a aratat noua silueta abia la Premiile Golden Globes, care au avut loc duminica seara, 7 ianuarie. Mariah Carey a slabit 11 kilograme si se vede diferenta, potrivit Cancan. Claudiu si Emma incep, de azi, o noua calatorie, separat. Ne dorim ca fiecare drum sa ne intareasca si sa ne faca mai intelepti. Pentru fiecare gand bun pe care ni-l daruiti, pentru toata dragostea cu care ne-ati privit si cu care ne inconjurati zi de zi, pentru ca ne ajutati sa devenim mai buni, va multumim din inimi! Mami, tati si Idris raman binenteles impreuna, in fiecare zi. Fara sfarsit. PS: Nu vom face alte comentarii in legatura cu acest subiect si va multumim deja pentru intelegere", a scris Emma Zeicescu pe Facebook. In 2016, Emma Zeicescu a anuntat ca isi da demisia de la Realitatea tv, dupa 10 ani, conform Libertatea. Mel Gibson (62 de ani) pare ca a imbatranit subit in ultimul timp. Postura pe care o afiseaza in filme este total diferita fata de cea din realitate. Daca in rolurile interpretate este un dur, in viata conjugala este cat se poate de docil si "silitor" cand vine vorba de treburile gospodaresti. Mel Gibson a fost surprins de paparazzi intorcandu-se cu iubita sa tinerica, de doar 27 de ani, de la cumparaturi, dar e imposibil sa nu observi puternicul contrast intre cei doi amorezi. Imbracat "casual", cu blugi, camasa, tenesi si o sapca, celebrul actor a avut un aspect destul de neingrijit, dar de ce i-ar pasa, atat timp cat frumoasa bruneta il place asa cum e, precizeaza Click. Bianca Dragusanu a revenit, luni, la carma emisiunii "Te vreau langa mine", in calitate de titular, mai zambitoare ca niciodata, dupa ce sefii de la Kanal D au tinut-o in sah pana in ultimul moment. Bianca Dragusanu a castigat "meciul" cu Gabriela Cristea, devenind, luni, titulara la emisiunea "Te vreau langa mine". Sefii Kanal D au "jonglat" cu cele doua prezentatoare TV, astfel ca proaspata mamica isi anunta fericita reintoarcerea pe TV, in timp ce Bianca nu stia daca va mai intra in direct sau nu. Bianca a suferit o interventie la gat inainte de sarbatori si-i anuntase ca are nevoie de o perioada de recuperare de cel putin trei saptamani. Iubita lui Victor Slav a fost deschisa cu sefii ei si le-a spus ca nu stie daca la inceputul lunii ianuarie va fi suficient de recuperata incat sa poata vorbi si sa sustina o emisiune in direct, anunta Cancan.